Von Sarah Hinney

Heidelberg. Stille Mäuschen, schräge Vögel, Rampensäue – Tiere haben ihren ganz eigenen Charakter. Wo lässt sich das besser beobachten als im Zoo? Leider ist der Heidelberger Zoo derzeit geschlossen. Damit die Tiere nicht in Vergessenheit geraten, stellt die RNZ im Rahmen der Serie "Tierisch spannend" einige Zoobewohner und ihre Charaktereigenschaften vor. Die Trampeltiere gegenüber der Robbenanlage fallen zwar schon ob ihrer Größe ins Auge. Jan Rohlmann verrät einige Details über die Tiere, von denen aber selbst regelmäßige Zoobesucherinnen und -besucher sicher noch nicht wussten.

Wer seid ihr denn? Maruk, Elena, Nala, Zula und Tara heißen die fünf Trampeltiere, die mit ihrem Winterfell und ihren dichten Wimpern gerade besonders lieb und flauschig aussehen. Aber ganz so harmlos wie sie wirken, sind Kamele gar nicht – und das merkt man schon daran, dass Pfleger Rohlmann sicherheitshalber einen Stock mit ins Gehege nimmt. "Nur zur Verteidigung im Notfall", wie er betont. Vor allem Kamelhengst Maruk wird zunehmend dominanter, erklärt Rohlmann. Wenn er anfängt, zu schäumen, sollte man zügig das Weite suchen, denn das ist ein Indiz dafür, dass er aufgeregt ist. Und ja, Trampeltiere können auch spucken. "Und da ist auch Magensaft dabei und der stinkt ziemlich", warnt Rohlmann. Momente, in denen man froh um den Mund-Nasen-Schutz ist. Jüngste Trampeltierdame ist die kleine Zula. Sie lebt erst seit vergangenem Jahr im Heidelberger Zoo und wurde langsam an den Rest der Herde gewöhnt. Nala ist mit ihren knapp 25 Jahren die Oma der Herde. Da auch an Trampeltieren das Alter nicht spurlos vorbeigeht, hat sie schon ein bisschen Arthrose und ein paar Hautprobleme. Sie wurde damals im Zoo von Hand aufgezogen, weil ihre Mutter nicht genug Milch geben konnte.

Was macht euch besonders?Die perfekte Anpassung an die Wüste – auch wenn die in Heidelberg nicht zwingend notwendig ist. Trampeltiere können – etwa zum Schutz vor Sandstürmen – ihre Nasenlöcher verschließen, und in ihren Höckern speichern sie Fett, von dem sie lange zehren. Und wenn der Höcker runter hängt? Ist der dann leer? "Nein", erklärt Rohlmann. "Das ist nur eine Bindegewebsschwäche" – beruhigend, dass selbst Kamele mit solchen Problemen zu kämpfen haben.

Was fresst ihr gerne? Vor dem RNZ-Fotoshooting gab es Möhren aus der Hand – dem Schnauben und Kauen nach ein echter Kamel-Leckerbissen. Normalerweise genügt den Tieren Heu. Morgens gibt es zusätzlich ein paar Leckerlis – immer dann, wenn die Pfleger nachschauen, ob mit den Tieren alles in Ordnung ist. Zum Ritual gehört, das Halfter anzulegen und das Striegeln. Das dichte Winterfell der Trampeltiere ist übrigens ganz schön schwer. 20 bis 40 Kilo, je nachdem, ob es nass ist, bringt es zusätzlich auf die Waage. Im Frühjahr verlieren es die Tiere nach und nach wieder. Zum Teil zupfen die Pfleger die Wolle dann auch gezielt ab. Sie kommt aber nicht etwa weg, sondern wird anderen Tieren gegeben. Entweder zur Beschäftigung oder, um Nester auszupolstern. Gerade die Raubtiere mögen das Trampeltierfell übrigens besonders gerne, weil es so einen starken Geruch hat.

Und was sollte man über euch noch wissen? Trampeltiere gehören zur Gattung der Großkamele. In fast allen Zoos, so auch in Heidelberg, lebt die domestizierte Form des Trampeltiers. Die Wildtierart kommt nur noch selten in freier Natur vor und gilt als hochbedroht.

Info: Wer den Zoo unterstützen möchte, kann spenden an:

Sparkasse Heidelberg

BIC: SOLADES1HDB

IBAN: DE65 6725 0020 0000 0159 11