Heidelberg. Schülerin Noelle Wolfbeis Heike Raddatz von der Polizei-Reiterstaffel in Mannheim interviewt. Raddatz (43) ist auch auf der Heidelberger Neckarwiese unterwegs. Im Gespräch erklärt sie, warum es nur männliche Pferde bei der Polizei gibt und wie sie trainiert werden.

Frau Raddatz, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für mich genommen haben. Ich bin schon sehr gespannt, welche Antworten Sie mir auf meine Fragen geben werden. Beginnen wir gleich mit der ersten Frage: Wie kommt man zu der Reiterstaffel?

Man braucht zunächst eine Ausbildung bei der Polizei, bei der man im Anschluss dann mindestens ein Jahr lang arbeiten muss. Und dann kann man sich für die Reiterstaffel bewerben. Eine extra Reiterausbildung bekommt man nicht. Sehr gute Reitkenntnisse werden vorausgesetzt, wenn man sich hier bewerben möchte.

Welche Pferde sind für den Polizeidienst geeignet?

Nur Walache, also männliche und kastrierte Pferde, sind für den Polizeidienst geeignet, da diese nicht so "launisch" wie Stuten sind. Früher wurden teilweise auch Stuten, also weibliche Pferde, eingesetzt. Doch mit der Zeit gab es manchmal Probleme mit den Stuten, sodass heute nur noch Wallache ausgebildet werden.

Warum gibt es Pferde bei der Polizei und seit wann werden sie eingesetzt?

Bei dieser Frage muss man ganz weit in die Geschichte zurückblicken. Ursprünglich entwickelte sich die Polizei aus dem Militär heraus, bei dem Pferde eingesetzt wurden. Da Pferde früher und auch heute noch Respekt vermitteln, werden sie seit der Militärzeit bei der Polizei eingesetzt.

Wie alt soll das Pferd bei der Ausbildung sein?

Die Pferde sind in der Regel zwischen drei und sieben Jahre alt, wenn sie bei uns ausgebildet werden.

Wie werden die Pferde bei der Polizei ausgebildet?

Pferde sind von Natur aus Fluchttiere. Das heißt, dass sie bei unbekannten und auch lauten Geräuschen erst einmal wegrennen. Da wir uns das bei unseren Einsätzen natürlich nicht leisten können, müssen wir die Pferde gut ausbilden, sodass sie sich an möglichst viele Geräusche gewöhnen und bei den Einsätzen nicht mehr aufschrecken. Bei uns werden daher die Pferde vor allem auf laute Geräusche, Feuer, Rauch und Fahnen ausgebildet.

Was ist die Aufgabe der Reiterstaffel?

Die Reiterstaffel wird allgemein für Großveranstaltungen eingesetzt, wie zum Beispiel für Demonstrationen oder Fußballspiele. Dies liegt daran, dass man auf dem Pferd eine gute Übersicht hat und daher große Menschenansammlungen gut überblicken kann. Außerdem ist ein Pferd ein sehr großes Tier, das daher viel Stärke ausstrahlt. Schließlich will man sich sehr ungern mit einem Pferd anlegen, einerseits wegen der Kraft des Tieres und auch wegen der Sympathie gegenüber Tieren im Allgemeinen.

Müssen Pferd und Reiter zusammenpassen?

Ja, sie müssen zusammenpassen, weil sie sich gegenseitig aufeinander verlassen müssen. Die Polizisten müssen ihr Pferd sicher durch Menschenmengen führen und dabei gut kontrollieren können. Zugleich muss sich das Pferd auf den Reiter verlassen können, damit es nicht in Gefahr gerät.

Was kostet ein Polizeipferd?

Das Pferd kostet durchschnittlich 10.000 bis 12.000 Euro. Natürlich gibt es im Allgemeinen nach oben keine Grenze, aber wir bei der Polizei sind da doch an bestimmte Budgetvorgaben gebunden, sodass wir kein Pferd über 12.000 Euro kaufen.

Wie lange dauert ein Einsatz für die Pferde?

Der Einsatz beginnt schon bei dem Fertigmachen unserer Pferde für den Transport zum Einsatzort. Bei dem Einsatz selber achten wir darauf, dass wir nicht länger als maximal drei Stunden auf dem Pferd sitzen. Sonst wird das für Pferd und Reiter einfach zu unangenehm. Insgesamt kann ein Einsatz von Transport über den Einsatz bis zur Ankunft wieder bei uns hier in Mannheim bis zu zwölf Stunden dauern.

Wie lange arbeitet ein Pferd für die Polizei?

Unsere Pferde arbeiten zwischen zehn und 15 Jahren bei uns. Sie beginnen als Azubis und dürfen nach erfolgreicher Ausbildung dann auf Einsätze geschickt werden. Am Ende ihrer Einsatzjahre werden sie, wie beim Menschen auch, in Rente geschickt, sodass sie ihre verbliebenen Jahre noch auf der Koppel genießen und einfach nur Pferd sein können.

Wo dürfen die Pferde ihren Ruhestand genießen?

Die Pferde werden oft von uns Polizisten übernommen, weil wir ja alle gerne reiten und mit Pferden Zeit verbringen. Man muss allerdings den nötigen Platz mit Koppel beziehungsweise Unterstellplatz vorweisen können. Auch Privatpersonen kommen manchmal auf uns zu und wollen ein Pferd übernehmen. Das geht im Prinzip auch, solange die Personen nachweisen können, dass sie die nötige Zeit und den nötigen Platz anbieten können. Das prüfen wir immer sehr genau vor einer Übergabe, damit wir auch sicher wissen, dass unsere Pferde einen schönen Ruhestand genießen können. Die Pferde dürfen den Ruhestand bei den Reitern genießen.

Reiten Sie auch selber in Ihrer Freizeit?

Ja, ich reite seit meinem zehnten Lebensjahr.

Wer macht die Pferde sauber und wer ist für die Ställe verantwortlich?

Wir Polizisten machen die Pferde sauber, damit wir vor jedem Einsatz prüfen können, ob ein Pferd eventuell eine Verletzung hat. Die Stallmitarbeiter sind für die Ställe verantwortlich, das heißt sie misten auch aus und führen die Pferde auf die Koppel und so weiter.