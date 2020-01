Von Timo Teufert

Heidelberg. Die Fähigkeiten der ehrenamtlichen Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) sind nicht nur in Heidelberg, sondern auch in der Region sehr gefragt. Im letzten Jahr sind die 170 Freiwilligen zu insgesamt 23 Einsätzen ausgerückt. Die Aufgaben reichten dabei von der Umsiedlung eines Schwanennestes an der Alten Brücke über Personensuchen und das Abstützen von Gebäuden bis hin zur Absicherung von Großveranstaltungen wie "Rudern gegen Krebs" oder dem "Heidelberg Man"-Triathlon.

"Der Einsatzbereich unserer überregionalen Einheiten ist relativ groß", berichtet Peter Schollmeier, der Ortsbeauftragte des THW. Das Besondere: Die Helfer werden immer nur tätig, wenn sie von Behörden angefordert werden. Wie etwa im Februar, als in Schwetzingen ein Haus stabilisiert werden musste.

Bei Bauarbeiten am Nachbargrundstück brach im April ein Teil einer Scheune, die das Oftersheimer Ortsmuseum beherbergt, ab. Das THW Heidelberg sicherte das Gebäude. Foto: THW

Bei Bauarbeiten war eine tragende Wand entfernt worden – das Haus danach einsturzgefährdet. Oder im April in Oftersheim, als bei Bauarbeiten ein Teil der Wand der angrenzenden Museumsscheune in die Baugrube abrutschte. Und auch beim Hochhausbrand im Collini-Center in Mannheim waren die Helfer alarmiert worden.

"Für uns war 2019 ein gutes Jahr. Wir hatten 18 Neueintritte von Helfern und damit im Ortsverband keine Nachwuchsprobleme", blickt Schollmeier zurück. In Heidelberg engagieren sich beim THW besonders viele Frauen: "Unser Frauenanteil liegt mit 20 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt", freut sich der Ortsbeauftragte.

Neben der starken Einsatzmannschaft habe man auch viel Zulauf für die Jugend- und Minigruppe. Den vielen Helfern mangelt es aber an Platz in der Unterkunft, die Frauen müssen sich zum Beispiel im Jugendraum umziehen.

Doch der geplante Neubau kann nicht wie vorgesehen starten: "Die Planung steht und die Mittel sind da, aber die Interimslösung für die Bauzeit von 24 Monaten fehlt", so Schollmeier. Eigentlich sollten die Unterkunft und die Fahrzeughalle vom bisherigen Standort im Wieblinger Gewerbegebiet auf das Airfield verlagert werden. In den ehemaligen Hangars hätten die Fahrzeuge Platz, zwei bis drei Gebäude sollten für die Helfer ertüchtigt werden. Aber die Infrastruktur – also Wasser und Strom – müsste noch erneuert werden, erklärt Pressesprecher Michael Freiberg.

Und das wird zu teuer. Deshalb sucht man derzeit nach Alternativen. "Im Gespräch ist eine zweigeteilte Lösung. Das Material und der Fuhrpark sollen auf dem Airfield untergebracht werden, in einem Gebäude an der Römerstraße die Unterkunft für die Helfer. "Wir sind guter Dinge, dass das funktioniert", sagt Schollmeier, der seit über acht Jahren für den Neubau kämpft. Die Aufteilung sei machbar, weil die Einsätze des THW meist nicht zeitkritisch seien. Die Helfer würden dann in Mannschaftsbussen von der Weststadt zum Airfield fahren.

Trotz der Probleme beim Neubau blicken Schollmeier und Freiberg positiv in die Zukunft. Denn im Zuge des neuen Rahmenkonzepts, mit dem das THW bundesweit seine Einheiten an die veränderte Gefahrenlage anpasst und die Schwerpunkte auf Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse legt, wird in Heidelberg bei der Einheit "Wasserschaden/Pumpen" eine neue Großpumpe stationiert. "Diese soll eine Förderleistung von 25.000 Liter pro Minute haben", erklärt Schollmeier. Man könne mit der Pumpe also 250 Badewannen in einer Minute befüllen. Sie soll überall dort eingesetzt werden, wo erhebliche Wassermassen zu bewältigen sind – etwa, wenn ein Parkhaus voll gelaufen ist.

Ebenfalls neu etabliert werden soll im Ortsverband der sogenannte UL-Trupp. "Der wird vom Bund mit einem unbemannten Luftfahrzeug (UL) ausgestattet", so Schollmeier. Mit dieser Drohne sollen künftig andere Einheiten bei der Lageerkundung aus der Luft unterstützt werden. "Das Gerät ist so ausgelegt, dass wir damit nicht nur Bilder machen können, sondern irgendwann auch Luftproben nehmen können", sagt Schollmeier. Angesiedelt werde der Trupp bei der Fachgruppe Ortung, die auf die Suche von Vermissten und Verschütteten spezialisiert ist.

Viel Zeit investiert man beim THW in die Ausbildung der Helfer. Vermehrt arbeiten die "blauen" Helfer dabei mit den "roten" Rettern der Feuerwehr zusammen: "Im letzten Jahr hatten wir einige Besuche von Freiwilligen Wehren", so Freiberg. Dabei stand nicht nur der gegenseitige Austausch über die Leistungen der jeweiligen Organisation auf dem Programm, sondern auch das gegenseitige Kennenlernen. "Das hilft im Einsatz", so Freiberg. Deshalb plane man für 2020 auch gemeinsame Übungen und Ausbildungseinheiten.