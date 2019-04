Von Daniel Bräuer

Heidelberg. In Thüringen sind nicht einmal die Bananen ausgegangen. Bodo Ramelow sagt das mit verschmitztem Lächeln und trockenem Humor. Auch ist das Kapital nicht über den Rennsteig nach Bayern geflüchtet, als er vor gut vier Jahren als erster Vertreter der Linkspartei zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Weltuntergang - abgesagt. Dafür, so beschreibt es Ramelow: Unaufgeregtes Regieren ohne Skandale. "Das schönste Kompliment, das ich zu hören bekommen, ist immer: ,Von euch hört man gar nichts!’", sagt er.

Der Chef einer rot-rot-grünen Landesregierung in Erfurt ist nach Heidelberg gekommen, um über "Regieren von links" zu reden und den Genossen am Neckar Rückenwind für den Kommunalwahlkampf zu geben. Die meisten Themen - vom Nahverkehr über Gesundheitsversorgung und Kitagebühren bis zum Wohnungsmarkt - ähnelten sich bundesweit, betont Ramelow. Doch unterscheiden sich die Perspektiven: Die Diskussion über Medizintourismus, der auf den hiesigen Mietmarkt drängt, verliert sich, ohne eine echte Lösung zu finden. "Ich habe nichts gegen den Scheich, und wenn der im Rolls Royce vorfahren will, soll er", sagt Ramelow. "Aber wir brauchen nebenan genug sozial gebundenen Wohnraum in öffentlicher Hand!"

Das ist Ramelows Credo: Die Rückkehr des Staates, von Kommunen, von Genossenschaften als wesentliche Akteure. "Wir brauchen eine Diskussion über kommunales, sozial gebundenes Eigentum", sagt er. Nur so könne man Mieten bremsen - und nicht mit der Mietpreisbremse, die er "Mieterhöhungsgarantie" nennt. Tenor: Wenn 70 Prozent der Wohnungen, wie in Wien, der Kommune gehören, wird egal ob das zigste Boardinghouse eröffnet. Thüringen kauft nun erstmals einen Bestand von 5000 Wohnungen auf und gründet eine Wohnungsbaugesellschaft. Zugleich will Ramelow die Haushaltsordnung ändern, die ihm Investitionen nur dort erlaubt, wo es der Markt nicht richtet. "Das ist Neoliberalismus", schimpft Ramelow. "Alles wurde dem Markt überlassen!"

Ramelow geißelt die Energiewende als "Renditeprojekt" und "planlos" und wirbt für dezentrale Stromgenossenschaften. Er fordert Gratis-Kindergärten für alle - um nicht Kinder aus Hartz-IV-Familien schon mit dem Antrag auf Befreiung zu stigmatisieren - und betont: "Wer nicht möchte, dass jeder der Feind des anderen ist, der muss sich um mehr Solidarität kümmern." Er wettert über die "Ideologie der Schwarzen Null" als Gefahr für den Zusammenhalt, weil sie wichtige Investitionen verhindert - und betont zugleich, dass er in vier Jahren im Amt eine von 17 Milliarden Thüringer Schulden getilgt hat, geerbt von CDU-Amtsvorgängern.

Im Herbst steht in Thüringen die Landtagswahl an. Laut einer neuen Umfrage liegt Ramelow in der Gunst der Wähler vorne: 42 Prozent der Befragten würden ihn direkt als Ministerpräsidenten wählen, nur 15 Prozent seinen CDU-Herausforderer Mike Mohring, acht Prozent AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Allerdings ist unklar, ob Ramelow Regierungschef bleiben kann - und wie. Seine Linkspartei (25 Prozent), SPD (10 Prozent) und Grüne (7 Prozent) kämen derzeit auf keine gemeinsame Mehrheit. Die CDU könnte mit 27 Prozent stärkste Kraft werden, die AfD auf 19 Prozent kommen, die FDP mit 6 Prozent in den Landtag zurückkehren.

Das wirft die Frage auf, die Ramelow auch in Heidelberg gestellt wird: Kann er sich eine Koalition mit der CDU vorstellen, um eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern? Ramelow weicht ihr aus. "Ich kämpfe aktuell für Rot-Rot-Grün", sagt er, und das bis zum Wahltag am 27. Oktober um 18 Uhr. Über alles weitere denke er ab 18.01 Uhr nach. Das Heidelberger Publikum quittiert es mit Applaus.