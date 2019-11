Von Sophia Stoye

Heidelberg. Dunkle Haare, ansteckendes Lachen und ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Geology Rocks“. Damit ist schnell klar, was Thora Schubert studiert. Die 23-Jährige macht momentan an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen ihren Master in Geo-Ressourcenmanagement. Aber wenn sie mal nicht im Hörsaal sitzt, ist sie als Science-Slammerin unterwegs. Im Format eines Poetry-Slams vermittelt sie auf populärwissenschaftliche Weise fachspezifische Inhalte. Wie das geht, erklärte sie nun auch in einem Workshop zur Wissenschaftskommunikation bei der Bundesfachschaften-Tagung der Geowissenschaftsstudenten in Heidelberg.

„Über Kommunikation reden ist wie vom Mittagessen erzählen: Richtig Mittagessen ist besser“, leitete Schubert den Workshop ein. Gesagt, getan: Statt zwei Stunden darüber zu reden, wie man Nicht-Wissenschaftlern am besten wissenschaftliche Inhalte vermitteln kann, wurden die teilnehmenden Studenten in zwei Gruppen aufgeteilt und bekamen je ein Thema zugewiesen. Das mussten sie intern besprechen und nach 40 Minuten der anderen Gruppe so einfach und verständlich wie möglich vorstellen.

„Verdreht die Aussagen im Mund, trefft Falschaussagen und bringt die Vortragenden in die Bredouille“, lautete die Anweisung Schuberts an die Teilnehmer in der Laienrolle. „Erdöl in Zeiten des Klimawandels“, sollte die erste Gruppe erklären. Wie sonst auch bei Vorträgen, gaben die Geowissenschaftsstudenten zunächst eine knappe Definition der zentralen Begriffe. Erdöl in einem Satz? „Totes organisches Material, das den richtigen Druck-Temperatur-Bedingungen ausgesetzt war“, erklärte Simon Fuhrmann. Und der Klimawandel? „Durch Partikel in der Atmosphäre gelangt ein Teil der Sonnenstrahlen nicht mehr zurück ins Weltall, dadurch erhitzt sich die Erde“, einigte sich die vortragende Gruppe. „Wenn Erdöl bei seiner Verwendung verbrannt wird, entsteht CO2. CO2 ist klimabezogen das gravierendste Produkt“, erläuterte Fuhrmann weiter.

Nachdem die Studenten auch andere Punkte wie beispielsweise „Was kann ich im Kleinen gegen den Klimawandel tun?“ oder „Welche Alternativen gibt es zu Erdöl?“ angesprochen hatten, schnellten die Finger der „Laien“ in die Höhe. Anfangs wurden noch nachvollziehbare Fragen gestellt, wie zum Beispiel „Was bringt denn Bäume pflanzen überhaupt?“, jedoch fühlten sich die Studenten schnell in ihre Rolle ein und ließen sich die absurdesten Fragen einfallen. Auch als dann darüber diskutiert wurde, ob die Wurzeln eines Baumes das CO2 aus der Luft ziehen können, um daraus Erdöl zu machen, da dieses ebenfalls im Boden zu finden ist, ließen sich die Referenten nicht aus der Ruhe bringen. Nach vielen Lachern und einigen verrückten Theorien, schlüpfte die zweite Gruppe in die Rollen der Experten, um den nun neuen „Laien“ zu erklären, warum beim Geologenkompass Ost und West vertauscht sind. Salatschüsseln, ausgeschnittene Kreise und ein Filzstift: Die Studenten ließen sich einiges einfallen, um das Phänomen zu erklären, das selbst der ein oder andere Geowissenschaftler nicht ganz durchschaut hat.

„Die Sprachebene muss vereinfacht werden, ohne dass die Inhaltsebene lächerlich wird. Dabei muss man aufpassen, dass es nicht ins Unseriöse abschweift oder durch Vereinfachung Fehler entstehen“, erläuterte Schubert abschließend. Veranschaulichungen, praktische Tipps und wenige Zahlen, da sonst keiner mehr zuhöre, so die Geowissenschaftlerin weiter.

„Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Man lernt hier total viele Perspektiven kennen und es ist cool, sich mit Leuten auszutauschen, die auch mehr oder anderes Wissen haben“, resümierte Simon Fuhrmann.