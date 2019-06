Von Manfred Bechtel

Heidelberg-Handschuhsheim. 20.000 Menschen versammelten sich am Abend des 22. Juni 1935 zur Einweihungsfeier auf der Thingstätte. Es war der Tag der Sonnwende, das passte zur Mythologie der Nationalsozialisten, die gerne germanisches Brauchtum bemühten. In nicht viel mehr als einem Jahr hatte der Freiwillige Arbeitsdienst die imposante Anlage auf dem Heiligenberg aus dem Boden gestampft. In den folgenden Jahren wurde sie Schauplatz von Thingspielen, Gausonnwendfeiern, Fahnenweihen der Hitlerjugend, Theateraufführungen und anderen Propagandaveranstaltungen. 1941 wurde die Stätte "steingewordenen Nationalsozialismus" auch als Flakstellung verwendet.

Mit der Geschichte des heute geschützten Denkmals befasste sich ein gut besuchter Vortrag, zu dem die Handschuhsheimer Geschichtswerkstatt in das DRK-Zentrum in der Oberen Kirchgasse eingeladen hatte. "Der Heiligenberg in der Zeit des Nationalsozialismus" war der Abend überschrieben. Rainer Kaschau hatte sich des "schwierigen Themas" angenommen. Dabei stützte er sich auch auf das von Meinhold Lurz 1975 herausgegebene Buch "Die Heidelberger Thingstätte - Die Thingbewegung im Dritten Reich: Kunst als Mittel politischer Propaganda".

Den geschichtsträchtigen Platz oberhalb Handschuhsheims hatten die Nationalsozialisten mit Bedacht gewählt. Zum einen beschworen sie eine germanische Vergangenheit des Ortes, für die es freilich keine Beweise gibt. Zum anderen sah man die Thingstätte als Gegenpol zum Ehrenfriedhof jenseits des Neckars. "Beide auf lichtumspülten, waldumrauschten Bergen gelegen", wie Carl Neinhaus schwärmte, der sich für das Projekt stark gemacht hatte. Er war Oberbürgermeister der Stadt in drei Systemen: in der Weimarer Republik, im Dritten Reich und in der Bundesrepublik. Auch die Schlossruine musste als Gegenpol herhalten. Sie stand für "die ganze Größe und Tragik deutscher Vergangenheit", so die Presseunterlage vom 20. Juni 1935.

Die Thingstätte ist im Jahr 2019 ein beliebter Rastplatz für Wanderer. Foto: Bechtel

Im März 1934 war "Beginn der nationalen Arbeitsschlacht", wie es damals in einer Zeitung hieß. Die Pläne stammten von dem Karlsruher Hochschulprofessor Hermann Alker. Der "Freiwillige Arbeitsdienst" arbeitete in zwei Schichten, später in drei. Bis zu 1200 Mann waren am Werk. Eine Reichsmark Lohn gab es pro Tag.

Die Thing-Bewegung berief sich auch das germanische "Thing", dabei sollen die alten Germanen im Freien Rat gehalten und Recht gesprochen haben. Jetzt wurden Thingplätze überall im Reich eingerichtet. Einige sind heute noch in Gebrauch, so die Freilichtbühnen auf der Loreley und in Bad Segeberg oder die Waldbühne Berlin. Auf dem Heiligenberg wurden beim Bau irreparable Schäden am historischen Erbe angerichtet, denn die Arbeiten zielten auf das Zentrum der keltischen Großsiedlung inmitten der doppelten Ringwallanlage. Man stieß auf Felsen, es musste gesprengt werden. Der Schutt wurde zur Auffüllung vor der Waldschenke genutzt. Scherben keltischen Ursprungs wurden wohl gefunden, aber die archäologischen Zeugnisse wurden nicht dokumentiert.

Die "völkischen Feier- und Weihestunden", die hier fortan zelebriert wurden, waren alles andere als sommerliches Freilichttheater. Aufmärsche und Massenkundgebungen unter freiem Himmel, dazu propagandistisch geprägte "Thingspiele" sollten zu der Erziehung des neuen deutschen Menschen beitragen. Alles war streng geregelt.

Aufschlussreich ist ein Aufruf der Kreisleitung der NSDAP. Er erging nach dem Thingspiel "Weg ins Reich", als Besucher versucht hatten, sich vor einer regnerischen Sturmböe in Sicherheit zu bringen. Darin heißt es: "Es war sehr lehrreich festzustellen, wie (…) viele Volksgenossen ihr kleines ,Ich’ wieder in den Mittelpunkt ihres Daseins stellten, als die ersten Regentropfen fielen und dunkle Wolken den Himmel verfinsterten." Zwar wird mit einer drohenden Massenpanik argumentiert, aber die Ordner hatten auch "dem Einzelnen klar zu machen, dass das neue Kleid und der schöne Hut, ja sogar die Gefahr eines eventuell ankommenden Schnupfens nicht so wichtig sind". Der zweimal bemühte Satz ",Ich’ Menschen und Feiglinge haben auf einer Thingstätte nichts verloren!", spricht ebenfalls eine deutliche Sprache.

Bis 1935 waren nahezu 70 Thingstätten im Bau oder vollendet, doch die Nationalsozialisten wandten sich ideologisch bereits von der Thingbewegung ab. Mit Rundfunk und Film verfügten sie über sehr viel wirkungsvollere Propagandamittel; gleichzeitig bemächtigten sie sich der Jugend und formte sie in ihrem Sinne. Der Begriff "Thingstätte" durfte nicht mehr verwendet werden. Die Gausonnwendfeier 1936 findet schon auf der "Feierstätte Heiligenberg" statt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verblasste die Erinnerung an die belastete Geschichte. Ihre Anziehungskraft hat die Thingstätte (wie auch die ursprüngliche Bezeichnung) behalten. Seither wird überlegt, wozu das Monument zu gebrauchen sei: Erholungsanlage, Schwimmbad, Steinbruch, Freilichtkino waren nur einige Vorschläge. Tatsächlich wurde die trotz allem beeindruckende Anlage jahrzehntelang Schauplatz von Veranstaltungen verschiedenster Art. Derzeit sind die Probleme mit der Sicherheit, den Zugangswegen und fehlender Infrastruktur anscheinend unlösbar, sodass die Stadt Heidelberg selbst ‚spontane‘ Events wie die Walpurgisnacht nicht mehr verantwortet und sogar verbietet.