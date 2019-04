Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Diese Wette hat Paul Goldschmidt gewonnen. Schon immer mal wollte der 16-Jährige zur Saisoneröffnung der erste Gast im Thermalbad sein. "Dieses Jahr krieg ich den Blumenstrauß" kündigte er seiner Mutter an. Schon gegen 8 Uhr war er am Sonntag von Wieblingen nach Bergheim geradelt, um sich vor dem Eingang in der Vangerowstraße zu platzieren. Paul war schon immer eine "Wasserratte", lernte schon im Alter von vier Jahren schwimmen, nimmt regelmäßig erfolgreich an Schwimmwettkämpfen teil und spielt außerdem Unterwasser-Rugby.

Punkt 10 Uhr wird das Bad öffnen. Eine Viertelstunde vorher steht Paul noch allein vor der Tür. Erst dann gesellt sich eine Frau aus Mannheim zu ihm, die nur in der Vor- und Nachsaison zum Schwimmen nach Heidelberg kommt. Dritter Gast ist Harald Lembke. Dass er bei gerade mal vier Grad Lufttemperatur Schal und Mütze trägt, ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Ansonsten ist aber die Badehose "drunter" angesagt. Als Beschäftigter im Außendienst reicht es bei ihm öfters zum Badbesuch zwischendurch - ohne dass er "ins Schwimmen" kommt. Und dann ist da noch Dietlind Wünsche, ebenfalls Stammgast im Thermalbad. Jetzt wollen alle nur noch da rein.

Kurz darauf ist es tatsächlich soweit: Thermalbad-Leiter Tobias Hornisch begrüßt Paul Goldschmidt ganz offiziell als ersten Badegast der Saison.

Und was erwartet ihn im Inneren Neues? Eigentlich nicht viel. Für die Schwimmmeister wurde ein Unterstand mit dem Charme einer Bushaltestelle gebaut. Ansonsten waren einige Reparaturen zu erledigen. Wegen neuer Hygienevorschriften mussten die Armaturen an Waschbecken und Duschen ausgetauscht werden. Sie funktionieren jetzt alle via "Sensor-Touch".

Letztes Jahr startete das Thermalbad mit einem Besucherrekord in die Saison. Bei geradezu sommerlichen Temperaturen kamen bereits am Eröffnungstag über 1200 Gäste. Und am Sonntag? Da sind es kurz nach elf Uhr bei acht Grad immerhin schon über 60. Es ist zwar noch kein "Liegewiesen-Wetter" und manche schlüpfen nach Verlassen des Wassers schnell in den bereit liegenden Bademantel. Viele brauchen das auf dem kurzen Weg zu den Umkleidekabinen allerdings nicht. Peter Erb, Geschäftsführer bei den Stadtwerken, kann das nur bewundern. "Für mich wäre das nichts."

Derweil gibt es immer mehr "sonnige Abschnitte" und die acht Grad fühlen sich so langsam an wie 18. "Ich hab das so vermisst" sagte eine Frau, die in der Kneippanlage ihre Runden dreht, weil ihr das kalte Wasser so gut tut. Das Wasser in den Schwimmbecken ist dagegen 26 Grad warm. Und wer sich richtig aufheizen will, geht in die mobile Sauna - und zahlt dafür drei Euro extra.

Das Thermalbad ist nun täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Indessen freut sich Paul schon auf die Hochsaison, wenn das Bad freitags schon um 6.30 Uhr auf macht. Dann kann er schon vor dem Unterrichtsbeginn an der Carl-Bosch-Schule schwimmen gehen.