Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Lateinamerika brennt – und der Funkenflug hat jetzt Heidelberg erreicht. Am Samstag wurde in der Städtischen Bühne das iberoamerikanische Festival ¡Adelante! eröffnet; bereits am Vorabend wurden auf dem Universitätsplatz drei überdimensionale Notizbücher aufgestellt. Eine Woche lang dürfen sich die Besucher über 13 Gastspiele aus elf Ländern freuen, sie dürfen sich aufregen, diskutieren und natürlich feiern.

Zur Eröffnung verwandelte sich die Bühne des Marguerre-Saals in eine bunt glitzernde, magische Landschaft. Hier lässt Regisseur Antú Romero Nunes – selbst halb Portugiese, halb Chilene und in Deutschland aufgewachsen – seine "La flauta mágica / Die Zauberflöte" spielen.

Gemeinsam stark (v.l.): Marcelo Allasino von der Kulturstiftung Iberescena, Dramaturgin Lene Grösch, Ministerin Theresia Bauer, Intendant Holger Schultze und OB Eckart Würzner. Foto: Rothe

Der begeisterte Schlussapplaus bestätigte einmal mehr, was Marcelo Allasino, Vorstand der iberoamerikanischen Kulturstiftung Iberescena, in seinem Grußwort unterstrichen hatte: "Festivals zelebrieren das Leben". Er komme aus Rafaela / Santa Fe, erklärte der Argentinier, also aus dem Inneren eines Kontinents, der "blutet und schmerzt". Jetzt sei es Zeit, "Basta" zu schreien.

Dass Theater in Lateinamerika stark politisch verstanden wird, unterstrichen auch Intendant Holger Schulze, Oberbürgermeister Eckart Würzner und Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. "In einer Welt voller Spannungen ist es wichtig, einen Ort zu haben, um Brücken zu bauen", so Bauer in fließendem Spanisch. Wir alle müssten Verantwortung wahrnehmen, um friedlich und in Freiheit zu leben. Dafür erhielt sie ebenso begeisterten Applaus wie OB Würzner, der die zahlreich erschienenen Gästen aus Lateinamerika mit "Bienvenido" begrüßte und ein "Mehr an Miteinander" forderte.

Hintergrund Stimmen zum Festival-Auftakt mit "La flauta mágica" > Joachim Gerner, Kulturbürgermeister: Ein Hauptspaß, das Ding! Ich habe das Stück ja heute zum dritten Mal gesehen, weil ich mit nach Chile gereist bin. Unterschiedlich war die [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Festival-Auftakt mit "La flauta mágica" > Joachim Gerner, Kulturbürgermeister: Ein Hauptspaß, das Ding! Ich habe das Stück ja heute zum dritten Mal gesehen, weil ich mit nach Chile gereist bin. Unterschiedlich war die Reaktion des Publikums, etwa auf die Darstellung des Polizisten mit dem Reizgas. Die Chilenen sehen die Inszenierung als Hommage an die Demonstranten dort. Toll finde ich, dass Heidelberger Schauspieler speziell für die Produktion Spanisch gelernt haben. > Theresia Bauer, baden-württembergische Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst: Ich fand das Stück außerordentlich stark, und auch das Ensemble hat stark gespielt. Man spürt die Gewaltproblematik in der lateinamerikanischen Gesellschaft. Dieses Thema hätten wir als Deutsche so nicht inszeniert. > Susanne Dierkes, Heidelberg: Es ist ein Stück mit großer Spannung. Was mir persönlich gut gefallen hat, ist die Mischung aus lyrischen und grotesken Elementen. Sehr schön sind die Anklänge an die Zauberflöte! > Toralf Weimer, Vorstandsmitglied der Heidelberger Volksbank: Wenn ernste Themen auf die Bühne kommen, sieht man das schon mit gemischten Gefühlen. Aber die Musik hat mich beeindruckt, und die Schauspieler fand ich großartig. Das Stück war mir fast zu kurz! > Sarah Hartfiel, Studentin in Heidelberg: Ich habe das Festival "Adelante" zufällig auf einem Plakat entdeckt und gedacht, das klingt nach einer spannenden Veranstaltung. Die Traumwelt, die Gedankenwelt des Mädchens, war auf der Bühne sehr gut dargestellt. Ich fand die Inszenierung richtig gut. Sehr originell. Mal was anderes. > Marion Tauschwitz, Autorin: Ich fand das Stück spannend, zum Teil auch erschreckend, weil man nicht unbedingt einer Geschichte folgen konnte, die schlüssig ist, sondern Fragen aufgeworfen werden, die keine Antwort finden. Die Geschichte des lateinamerikanischen Kontinents ist noch nicht zu Ende erzählt, deshalb ist es noch keine runde Geschichte. Aber eine faszinierende Vielfalt, die sich nicht fassen lässt. bik

[-] Weniger anzeigen

Holger Schultze dankte allen Sponsoren, ohne die ein derart aufwendiges Festival nicht auf die Beine zu stellen sei. "Lateinamerika brennt, und wir sollten nicht wegsehen, sondern sehr genau hinsehen", forderte der Intendant. "Genießen Sie Lateinamerika", wünschte Schultze allen Gästen, bevor die sich im Foyer noch kurz mit Häppchen und Schlückchen stärkten, um dann den Marguerre-Saal bis auf die Treppenstufen zu füllen.

Zum optischen und akustischen Genuss wurde dann die "Zauberflöte". Von Mozarts bekanntester Oper war zwar außer einigen Anspielungen und Musikmotiven nicht viel übrig (siehe Feuilleton-Kritik vom 1. Februar), doch "magisch" war diese "flauta mágica" schon. Die Mexikanerin Mariana Villegas spielt die Hauptrolle der Pamina mit umwerfender Bühnenpräsenz. Schwergewichtig schreit, flüstert und singt sie sich mit ihrer hohen Fistelstimme durch die knapp zweistündige Inszenierung. Sie erwürgt ihren Vergewaltiger Sarastro (Mariananda Schempp) mit bloßen Händen – was der mehr als verdient hat, steht die Figur in ihrem übergroßen Anzug doch auch für den chilenische Präsidenten Sebastián Piñera. Begeisterter Applaus für eine internationale Ensembleleistung.