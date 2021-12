Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Morgendliches Verkehrschaos durch sogenannte "Eltern-Taxis", die Zufahrtsstraßen verstopfen und andere Kinder gefährden, ist an der Elisabeth-von-Thadden-Grundschule im Pfaffengrund mittlerweile kein Thema mehr: Dank einer neuen Elternhaltestelle soll die Straße unmittelbar vor der Schule deutlich ruhiger und sicherer werden. Gemeinsam mit den Zweitklässlern wurde der neue Haltebereich vergangene Woche von Oberbürgermeister Eckart Würzner in Betrieb genommen.

Die evangelische Grundschule der Elisabeth-von-Thadden-Schule hat ein breites Einzugsgebiet, wie Brigitte Bierig-Feuerstein vom Schulleitungsteam erklärt: "Nur rund 20 Prozent der Schüler kommen tatsächlich aus dem Pfaffengrund." Viele Schüler wohnen in anderen Stadtteilen, einige sogar in Eppelheim und Schwetzingen, und werden daher regelmäßig von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht – dementsprechend groß ist das morgendliche Verkehrsaufkommen unmittelbar vor der Grundschule. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, sollen Eltern ihre Sprösslinge nun an der neuen, rund 250 Meter vom Schulhaus entfernten Elternhaltestelle in der Kranichstraße aussteigen lassen. Den restlichen Weg legen die Schüler selbstständig zurück. "Ich traue mich schon, alleine zu laufen", berichtet ein Schüler stolz.

Begleitet wird das Projekt durch das aus Nordrhein-Westfalen stammende "Verkehrszähmer"-Programm: "Hierbei motivieren die Schüler ihre Eltern, nicht mehr direkt an der Schule zu parken, und zähmen durch diesen Appell quasi die elterlichen Autos", erklärt Bierig-Feuerstein. Durch diesen sanften Druck vermitteln die Kinder ihren Eltern zudem, wie wichtig es für ihre Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ist, zumindest ein kleines Stück des Schulwegs alleine zurückzulegen. Während der vergangenen Wochen trainierten die Kinder gemeinsam mit den Lehrkräften das sichere Auftreten im Straßenverkehr, die wichtigsten Regeln werden in einem Bordsteinpass festgehalten: "Man muss aufmerksam und fit sein, nicht trödeln, die Verkehrsregeln beachten und nicht den kürzesten, sondern den sichersten Weg nehmen", fasst eine Schülerin die wichtigsten Regeln zusammen, die regelmäßig wiederholt werden. Jedes Kind trägt zudem einen reflektierenden Sicherheitskragen, denn die Grundschüler wissen: "So wird man im Straßenverkehr besser gesehen."

Für zusätzliche Sicherheit und Unterstützung sorgen bunte Fußabdrücke auf Gehwegen und an Querungen, welche die Zweitklässler vergangene Woche gemeinsam mit dem Oberbürgermeister farbig gestalteten: Gelbe Fußabdrücke zeigen den Schülern den Weg und weisen gleichzeitig auf potenzielle Gefahren wie etwa Tiefgaragenausfahrten hin. Rote Fußabdrücke an Querungen signalisieren den Schülern, dass es Zeit zum Stehenbleiben und Schauen ist.

Dank des auswendig gelernten Bordstein-Spruchs sind die Schüler mittlerweile richtige Experten beim Überqueren der Straße. Eine Belohnung für vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr gibt es obendrein: Für jede sichere Überquerung der Straße erhalten die Schüler einen "Zauberstern" – werden genügend Sterne gesammelt, darf sich die Klasse über eine gemeinsame Filmstunde mit Popcorn freuen.

Das neue Programm kommt nicht nur bei den Grundschülern gut an: "Wenn sich das Modell mit den Elternhaltestellen bewährt, wollen wir es auch auf andere Schulen ausdehnen", betont Bärbel Sauer, Leiterin des Amts für Verkehrsmanagement.