Heidelberg. (tt) Mit dem Chemiesalz Trifluoracetat (TFA), das in erhöhter Konzentration im Heidelberger Trinkwasser nachgewiesen wurde, hat sich am Mittwochabend auch der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates befasst. Diskutiert wurde vor allem, ob die 450.000 Euro, die durch die Zumischung von Trinkwasser aus Schwetzingen zum Heidelberger Wasser auf den Verursacher, die Chemiefirma Solvay in Bad Wimpfen, abgewälzt werden können. "Dies sollte unbedingt geprüft werden", sagte Christoph Rothfuß (Grüne).

Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) war vor allem hoch irritiert, dass TFA zufällig entdeckt wurde: "Stehen uns da noch andere Dinge ins Haus, die sich in unserem Trinkwasser befinden?" Er forderte die Stadtverwaltung auf, in Erfahrung zu bringen, für welche Stoffe es ebenfalls Einleitungsgenehmigungen in den Neckar gebe. Aus seiner Sicht müsste auch das Regierungspräsidium Stuttgart in die Pflicht genommen werden: "Für mich ist das Regierungspräsidium der Verursacher von TFA im Trinkwasser, schließlich hat man dort die Einleitungsgenehmigung erteilt, ohne zuvor vernünftig zu prüfen", erklärte er. Oberbürgermeister Eckart Würzner sagte für die Stadtbetriebe eine rechtliche Prüfung - vor allem für die Frage, wer die Zusatzkosten übernimmt - zu. Dies habe man bereits im Aufsichtsrat besprochen.