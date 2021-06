Heidelberg. (RNZ) Das Land Baden-Württemberg lockert die Corona-Regeln weiter. Und da die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis schon seit über einer Woche unter 35 liegt, gelten die Öffnungsschritte hier schon ab Montag, 7. Juni.

> Keine Testpflicht mehr draußen: Bei allem, was im Freien stattfindet, muss kein Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis mehr vorgelegt werden. Das gilt beispielsweise für den Besuch der Außengastronomie, im Freibad oder bei einer Open-Air-Kulturveranstaltung.

> Mehr Publikum draußen: Viele Veranstaltungen – etwa in der Kultur, aber auch bei Vorträgen oder Sportevents – sind im Freien nun wieder mit bis zu 750 Besuchern möglich. Das ist eine gute Nachricht für die am 12. Juni beginnenden Schlossfestspiele, wo nun auf jeden Fall mindestens die bislang geplanten 350 Zuschauer eingelassen werden können.

> Sperrstunde erst um 1 Uhr: Restaurants und Kneipen dürfen ab Montag bis 1 Uhr nachts öffnen. Drinnen gilt weiter die Testpflicht, draußen nicht mehr.

> Feiern in der Gastronomie mit 50 Personen: Mit Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis sind ab Montag wieder Feiern – also etwa Geburtstagspartys oder Hochzeiten – für höchstens 50 Menschen in Gastronomiebetrieben erlaubt.

> Außerschulische Veranstaltungen wieder möglich: Klassen dürfen nun wieder außerschulische Aktivitäten starten – so sind etwa Besuche der Schlossfestspiele oder Exkursionen möglich. Voraussetzung ist ein von der Schule bescheinigter maximal 60 Stunden alter Test.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg liegt aktuell bei 11,1: In den letzten sieben Tagen gab es nur 18 Neuinfektionen. Am Mittwoch wurde ein weiterer Corona-Toter gemeldet. Seit Pandemiebeginn starben in Heidelberg 62 Menschen.