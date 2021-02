Von Anica Edinger

Heidelberg. Feiern, tanzen, ausgelassen mit Freunden sein: Die Corona-Pandemie macht auch das seit mittlerweile fast einem Jahr unmöglich. Was nach dem Virus kommt, das weiß noch keiner so richtig – vor allem nicht die Club-Betreiber, die höchstwahrscheinlich die letzten sein werden, die ihre Läden wieder öffnen dürfen. Die Stadt setzte in den vergangenen Monaten zwar verschiedene Förderprogramme für Clubs in der Stadt auf. Dennoch mussten zuletzt zwei für immer schließen: Das "Ziegler" in der Bergheimer Straße sowie das "Canoa" im Keller des Rossini in Neuenheim.

Die Grünen im Gemeinderat forderten deshalb unlängst, dass die Verwaltung dem landläufig auch als "Clubsterben" bezeichneten Phänomen ein für alle Mal ein Ende setzt – und so die Heidelberger Nachtkultur rettet. Wie das funktionieren soll, schlüsselten die Grünen in ihrem Antrag "Heidelbergs Clublandschaft wiederaufbauen" genauestens auf. Jetzt nimmt die Verwaltung dazu Stellung. Das sind die wichtigsten Punkte:

> Flächen für Clubs: Die Grünen forderten, dass Flächen zu wirtschaftlich rentablen Konditionen für Clubkultur und Livemusik bei städtischen Neubauten ebenso wie beim Verkauf städtischer Liegenschaften an private Bauträger mitgedacht, geprüft und berücksichtigt werden. Die Stadtverwaltung will diesen Vorschlag aufnehmen und dies künftig auch bei Investorengesprächen thematisieren, heißt es in einer entsprechenden Infovorlage. Wenn, und das ist die Einschränkung, "das Vorhaben in Einklang zu den notwendigen Rahmenbedingungen für Clubs steht". Faktoren wie Baurecht und Umgebung der Flächen spielten dabei etwa entscheidende Rollen. Ferner werde aber künftig auch bei eigenen, städtischen Projekten, die Möglichkeit der Ansiedlung von Clubs mitgedacht, verspricht die Verwaltung.

> Temporäre Clubs: Die Verwaltung solle bei der Ansiedlung neuer Clubs und bei Problemen bestehender Clubs künftig prüfen, wie durch eine wohlwollende Auslegung von bestehenden Regeln möglichst viele Clubs als temporäre Projekte genehmigt werden können, fordern die Grünen. Auch das will die Stadt aufnehmen – "im Rahmen einer Kultur des Ermöglichens", heißt es in der Vorlage. Zwischennutzungsangebote auf temporär befristete Club-Projekte könnten gerne an Orten gemacht werden, an denen Auflagen und Voraussetzungen wie Brandschutz, Baurecht und Sicherheit bereits existent sind oder ohne nennenswerten Aufwand geschaffen werden könnten. Die Stadt verweist in diesem Zusammenhang aber auch darauf, dass in Bezug auf das Thema "Zwischennutzung" Nutzerinnen und Nutzer in der Vergangenheit immer sehr enttäuscht gewesen seien, "wenn die Zwischennutzung zum vereinbarten Zeitpunkt endete".

> Regionale Förderung von Clubs: Mit anderen Kommunen der Metropolregion solle sich die Stadt ein regionales Club-Förderprogramm über das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar überlegen und sich daran beteiligen. Diesem Grünen-Vorschlag erteilt die Stadt eine Absage: Inhaltlich sei das zwar begrüßenswert, "formalrechtlich aber nicht in der ursprünglichen angedachten konzertierten Form umsetzbar, da sich regionale Förderungen und das kommunale Haushaltsrecht ausschließen".

> Finanzielle Förderung des Clubnetzwerks: "Die Stadt stärkt Strukturen der Nachtökonomie durch eine finanzielle Förderung des regionalen Clubnetzwerkes", heißt es im Grünen-Antrag. Doch auch damit ist die Verwaltung nicht einverstanden. "Unter dem regionalen Clubnetzwerk im Sinne des Antrages versteht die Stadtverwaltung den Zusammenschluss verschiedener Clubs unter dem Dach des Verbands ,Eventkultur Rhein-Neckar‘", heißt es in der Informationsvorlage. Eine finanzielle Förderung des Verbands sei aber nicht plausibel, "da hier nur vier der insgesamt circa 18 Heidelberger Clubs Mitglied sind".

Die Stadtverwaltung schlägt aber eine Alternative vor: Sie will das informelle Netzwerk, das in den vergangenen Jahren bereits aufgebaut wurde, verstetigen und das Format der Round Tables für Clubs als festes Format etablieren – und zwar auch unter Einbeziehung des neuen Nachtbürgermeister-Duos, das im Gemeinderat am kommenden Mittwoch, 10. Februar, gewählt wird.