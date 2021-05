Von Katharina Kausche

Heidelberg. Orange Kleidung, Fahrrad und die typische Box mit dem weißen Schriftzug – Lieferando-Fahrer erkennt man schon von Weitem. Gerade durch den Anstieg der Essensbestellungen in der Corona-Pandemie gilt der Lieferdienst als Gewinner. Immer wieder steht Lieferando aber in der Kritik, auch wegen der Arbeitsbedingungen der Fahrer. Ganz so schlecht, wie andere immer wieder denken, findet Timo Schulte* seinen Job eigentlich nicht. Seit fast sieben Monaten arbeitet der 19-Jährige neben seinem Studium bei dem Lieferdienst. Die RNZ hat mit mehreren Lieferando-Fahrern über ihren Nebenjob gesprochen. Sie möchten anonym bleiben. (Wie lokale Lieferdienste in der Region Lieferando Konkurrenz machen wollen, das lesen Sie hier)

> Die Fahrer: Um die 60 Fahrer gebe es in Heidelberg, so Timo Schulte. "Es gibt ständig neue Gesichter", sagt er. "Vor allem im Winter gab es viele Wechsel." Einen Großteil der Heidelberger Restaurants findet man auf Lieferando. Nicht für alle liefern die Fahrer in Orange aus, die sind in Heidelberg vor allem für Fast Food Restaurants unterwegs. Die meisten Bestellungen liefern die Fahrer in Heidelberg in die zentralen Viertel. Die Weststadt und das Neuenheimer Feld stehen weit oben auf der Liste, aber auch die Altstadt Bewohner gehören zu den Spitzenreitern bei Essens-Bestellungen. "Einmal habe ich eine Bestellung um die Ecke ausgeliefert – das waren vielleicht 50 Meter", sagt Schulte.

> Die Bezahlung: Je nach Anstellungsmodell arbeiten die Fahrer zwischen 12 und 30 Stunden in der Woche. Ihre Schichten teilen sie selbst ein. Seit 2021 bekommen sie zehn Euro die Stunde, erzählen die Fahrer. Zusätzlich gebe es ein Bonus-System. In einer App wird mitgezählt, wie viele Bestellungen die Fahrer im Monat aufgeliefert haben – ab 100 gibt es einen Euro pro Bestellung mehr, ab 200 zwei Euro. "Das motiviert schon", sagt Luan Silva*. Auch er arbeitet seit knapp einem halben Jahr bei Lieferando. Pro Kilometer erhalten die Fahrer zusätzlich zum Stundenlohn Geld – bis vor Kurzem noch zehn Cent pro Kilometer und gedeckelt auf höchstens 44 Euro. Ausgezahlt wurde das Geld als Amazon-Gutschein. Seit diesem Monat soll das anders sein. Nun sollen die Fahrer 14 Cent pro Kilometer bekommen und zwischen Amazon-Gutschein und Auszahlung mit dem Gehalt wählen können – der Höchstsatz soll wegfallen.

Hintergrund > Lieferando ist Teil des Netzwerks des Onlineanbieters "Just Eat Takeaway". Das Unternehmen ging 2020 aus dem Zusammenschluss der niederländischen Firma "Take away" und der dänischen Firma "Just Eat" hervor. Laut Website agiert das Unternehmen in 23 Ländern weltweit. Je nach Land hat der Anbieter einen anderen Namen – in Deutschland eben Lieferando. In den [+] Lesen Sie mehr > Lieferando ist Teil des Netzwerks des Onlineanbieters "Just Eat Takeaway". Das Unternehmen ging 2020 aus dem Zusammenschluss der niederländischen Firma "Take away" und der dänischen Firma "Just Eat" hervor. Laut Website agiert das Unternehmen in 23 Ländern weltweit. Je nach Land hat der Anbieter einen anderen Namen – in Deutschland eben Lieferando. In den vergangenen Jahren hat Lieferando in Deutschland die Liefer-Konkurrenten "Foodora", "pizza.de" und "Lieferheld" übernommen.

[-] Weniger anzeigen

"Für das, was wir machen, bekommen wir relativ wenig Geld. Lieferando könnte uns auch mehr zahlen, weil sie schon gut an den Bestellungen mitverdienen", sagt Schulte. "Zwischen 12 und 14 Euro Stundenlohn wären da sicher drin." Unzufrieden sei er mit dem aktuellen Lohn trotzdem nicht. Vor allem das neue Kilometer-System könnte sich rentieren, sagt er. Obendrauf kommt pro Monat noch das Trinkgeld. Hier gibt es noch Luft nach oben, so Schulte. "Manchmal bekommen wir gar kein Trinkgeld", sagt er. "Zumindest ein bisschen wäre einfach als Wertschätzung schön." Auch Urlaubsgeld bekommen die Fahrer. Das orientiert sich am Durchschnitt des Verdienstes in den vorherigen Monaten.

Die Jacke und die Box im Firmenlogo bekommen die Fahrer zwar gestellt, müssen dafür aber eine Kaution von 70 Euro hinterlegen. Nach Vertragsende sollen sie alles zurücksenden und das Geld zurückbekommen.

Der Datenschutz: Für die Kommunikation mit Lieferando benutzen die Fahrer ihr eigenes Smartphone. Das dafür nötige Highspeed-Volumen zahlen sie selbst. Und auch die Anrufe laufen über die private Handynummer. "Das ist schon unangenehm", so der Fahrer Luan Silva*. "Manchmal bekommen Fahrer Anrufe von Kunden, obwohl sie gar keine Schicht haben." Kunden können außerdem den Status ihrer Lieferung kontrollieren. Sie sehen also immer, wo sich der Fahrer gerade befindet. Auch die Lieferando-Zentrale hat Zugriff darauf. Gestresst oder kontrolliert fühlen sie sich trotzdem nicht, sagen die Fahrer. Auch nicht, wenn sie sich verspäten. Oft sei das sowieso nicht die Schuld der Fahrer, sondern der Restaurants. Wie reagiert Lieferando darauf? "Was sollen die schon machen", lacht Silva. "Anrufen?" Die Kommunikation mit Lieferando laufe ausschließlich online – meist über den Chat in der App oder über E-Mail. "Außerdem gibt es keinen direkten Chef", sagt Silva. "Wir sind sehr unabhängig und wirklich Ärger bekommen wir nicht."

> Die Probleme: "Natürlich leben wir auch gefährlich im Straßenverkehr", sagt Schulte. Und das trotz der knall orangenen Kleidung. Die Radwege in Heidelberg seien aber in Ordnung, vor allem in der Innenstadt. Vielmehr mache das Wetter Probleme. Der Winter sei hart. Die Lieferando-Winterjacken würden zwar wärmen, allerdings fehle es an Aufenthaltsräumen für die Pausen zwischen den Bestellungen. Im Sommer sei das dagegen kein Problem. "Ich setze mich dann einfach in den Park oder auf die Neckarwiese", sagt auch Silva. "Die ganze Zeit draußen, besser geht es doch bei gutem Wetter nicht."

> Die Vorteile: Gerne Fahrrad fahren sollten die Lieferando-Fahrer wohl schon. Zwischen 400 und 500 Kilometer sammeln sie in etwa pro Monat, erzählen die Fahrer. "Gerade bei gutem Wetter macht das wirklich Spaß", sagt Schulte. Außerdem seien die Arbeitszeiten flexibel und für ihn somit mit dem Studium vereinbar. Pandemiesicher sei der Job natürlich auch und neue Leute lerne man schnell kennen. "Ich quatsche auch öfter mal mit den Mitarbeitern oder wir Fahrer verabreden uns miteinander, wenn wir Pause oder gerade keine Bestellungen haben", sagt er. Außerdem lerne man Heidelberg sehr schnell kennen, was gerade nach dem Umzug hilfreich gewesen sei. "Generell bin ich der Meinung: Wir haben uns den Job ausgesucht. Und wenn man auf das Geld nicht angewiesen ist, dann kann man auch aufhören", sagt Schulte. "Ich mag meinen Job – liegt aber vielleicht auch daran, dass ich gerne Fahrrad fahre."

* Name geändert. Der echte Name ist der Redaktion bekannt.