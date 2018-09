Biergarten-Atmosphäre im Neuenheimer Feld: Das Café Botanik ist bei Studenten sehr beliebt. Hinter der Fassade brodelt es jedoch gewaltig. Die Geschäftsführung des Studierendenwerks will die Zahl der studentischen Mitarbeiter massiv senken, die fühlen sich hintergangen. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Die geplante Entlassung von mehr als 40 studentischen Mitarbeitern des Heidelberger Studierendenwerks sorgt weiter für Aufregung. Die Studenten sollen offenbar durch Festangestellte ersetzt werden. Nach Angaben der Mitarbeiter müssen vor allem diejenigen gehen, die sich im letzten halben Jahr für bessere Arbeitsverhältnisse stark gemacht haben.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck macht bei dem Thema Druck auf Theresia Bauer (Grüne): "Die Ministerin muss endlich für reguläre Arbeitsbedingungen beim Studierendenwerk sorgen", fordert er. Aktuell läuft eine parlamentarische Anfrage des Sozialdemokraten an die Landesregierung.

Darin will er etwa wissen, was die Landesregierung tue, um die Arbeitssituation zu verbessern. Auch den Vorwurf, dass kritische Studenten gehen müssten, greift Kleinböck auf: "Welche Erkenntnisse liegen darüber vor, dass unter den nicht verlängerten Arbeitsverträgen studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die sich in der Vergangenheit für die Abschaffung der Tagesarbeitsverträge eingesetzt haben?", fragt er.

Grundsätzlich begrüßt der Politiker die von Bauer angekündigten Gespräche mit allen Beteiligten. "Sie müssen aber früher erfolgen und zu wirksamen Konsequenzen führen." Für einen öffentlichen Arbeitgeber seien die aktuellen Vorwürfe nämlich "peinlich und inakzeptabel".

Kritik kommt auch von der Gemeinderatsfraktion der Linken/Piraten: "Es ist sehr bedenklich, wenn ausgerechnet diejenigen, die sich kritisch über die Praktiken am Studierendenwerk geäußert haben, nun nicht verlängert werden. Ist das die Art und Weise, wie eine öffentliche Einrichtung mit kritischen Stimmen umgeht?", fragt Fraktionschefin Sahra Mirow.

"Ich kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen noch einmal in sich gehen und ihre Entscheidungen überdenken." Dem pflichtet auch Kollege Alexander Schestag bei: "Es geht darum, dass die studentischen Aushilfen, die ihre Stelle behalten wollen, auch einen neuen Vertrag angeboten bekommen."

Die Stadt reagierte dagegen zurückhaltend. Man begrüße den Vorstoß Bauers, die "einen Dialog in Gang bringen möchte, um die offensichtlich bestehenden Konflikte zwischen der Geschäftsführung des Studierendenwerks und Teilen seiner Belegschaft zu lösen", so ein Stadtsprecher.

Von der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats erhoffe man sich klärende Informationen. "Als Mitglied in dem Gremium will die Stadt gerne an Lösungen mitarbeiten, die die Belange aller Beteiligten berücksichtigen", erklärt der Sprecher.