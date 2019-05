Von Timo Teufert

Heidelberg-Pfaffengrund. Es wird keinen zweiten Betrieb in Heidelberg gegeben haben, der seinen vorwiegend weiblichen Angestellten Mitte der 1960er Jahre regelmäßig die Hände maniküren ließ: Bei der Firma Gläser gehörte das aber zur zwingenden Notwendigkeit, denn ansonsten wäre die Produktion in Gefahr gewesen. Seit 1953 produzierte die Firma in einer neu errichteten Fabrik im Kurpfalzring 100 hauchfeine Damenstrümpfe aus Polyamid-Fasern - den "Perlontraum aus Heidelberg".

Der "Perlontraum aus Heidelberg" wurde natürlich auch direkt in Heidelberg verkauft. Wie hier im damaligen Modehaus Kraus. Foto: tim

Wo sich heute das Industriegebiet zwischen der Bahnstrecke Heidelberg-Mannheim und der Eppelheimer Straße befindet, waren Anfang der 1950er Jahre noch Felder. Eine der ersten Firmen, die sich dort - inmitten der Feldflur - ansiedelte, ist die Strumpfwirkerei Gläser. Gegründet wurde sie 1813 von Johann Samuel Gläser in Schönau bei Chemnitz. Gläser entstammte einer alten Strumpfwirker-Familie und begann in seinem Wohnhaus mit der Produktion. Absatzmarkt war damals Leipzig, wo Gläser im ehemaligen Goldhahngässchen ein Gewölbe angemietet hatte.

1825 übernahm Gläsers Sohn Johann Samuel Junior eine in Konkurs gegangene Handschuhfabrik und stellte die Produktion auf Strumpfwaren um. Er setzte auf Qualität und erhielt als einziger ausländischer Strumpffabrikant bei der Londoner Industrieausstellung von 1851, der ersten Weltausstellung, eine Medaille und ein Diplom. Weitere Auszeichnungen folgen und auch die Firma wächst: 1886, 1927 und 1930 wurde die Fabrik stark erweitert.

Im Jahr 1939 wurden dort eine Million Strümpfe von 1000 Mitarbeitern produziert. "In Sachsen war die Feinstrumpfindustrie angesiedelt, die in engem Zusammenschluss mit den sächsischen Maschinenbauern arbeitete", sagt Michaela Breil, stellvertretende Leiterin des Staatlichen Textil- und Industriemuseums in Augsburg und Spezialistin auf dem Gebiet. Der Grund dafür dürfte in der Entwicklungsgeschichte des Wirkstuhls liegen, der in Sachsen nachgebaut, weiterentwickelt und verbreitet wurde.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Chemnitzer Werke zerstört. Zwar baute Rolf Gläser mit treuen Mitarbeitern das Damenstrumpfwerk provisorisch wieder auf, musste am 7. September 1951 aber Chemnitz verlassen und wurde enteignet. Seine Firma wurde zunächst in den VEB "Chemnitzer Feinstrumpfwerke" umgewandelt, kurze Zeit später wurden in den Gebäuden aber die ersten Großrechner der DDR produziert. Gläser floh nach West-Berlin und suchte bundesweit nach einer neuen Produktionsstätte für das Familienunternehmen. Er fand sie schließlich in Heidelberg und ließ eine hochmoderne Produktion errichten. "Beim Aufbau dieses Werkes habe ich mir alle Erfahrungen zunutze gemacht, die in den letzten Jahrzehnten von den Perlon- und Nylon-Strumpfherstellern auf der ganzen Welt gesammelt worden sind", sagte Gläser 1952 dem "Heidelberger Tageblatt".

Ziel sei, Perlonstrümpfe in Spitzenqualitäten zu erzeugen. So waren gleichbleibende Temperaturen eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Strumpfproduktion: Mit Hilfe einer Klimaanlage wurde die gesamte Raumluft im Verlauf einer halben Stunde umgewälzt und auf 23 Grad Celsius erwärmt. Über eine Düsen-Wasserzerstäubung wurde zudem die Luftfeuchtigkeit dauerhaft hoch bei 75 Prozent gehalten, so wie es der anspruchsvolle "Perlon"-Faden verlangte. "Dieses Gebäude ist von außen gesehen so ganz anders geartet, als wir es sonst bei dem Anblick von Fabriken gewohnt sind. Keine Schornsteine, kein Rauch, keine auspuffenden Dämpfe. Nichts davon ist zu sehen. Nur ein leises Vibrieren liegt in der Luft", schreibt die RNZ 1953.

Vornehmlich Frauen saßen an den amerikanischen Nähmaschinen, um von Hand die Nähte zu machen. Foto: tim

Das Vibrieren kommt von den 28 Cotton-Maschinen, die im Maschinensaal n der ersten Etage der 70 Meter langen und 22 Meter breiten Halle standen. Eine dieser Maschinen fertigte pro Tag 450 Paar Strümpfe. Im Untergeschoss waren Verpackung und Versand untergebracht. Am 15. August 1953 wurde das neue Werk schließlich eingeweiht - Bundespräsident Theodor Heuss schickte ein Telegramm.

In Heidelberg - Gläser unterhielt in Berlin noch das "Bären"-Strumpfwerk für Herren- und Kinderstrümpfe - arbeiteten zu dieser Zeit 450 Arbeitnehmer, rund 200 davon waren Vertriebene oder Flüchtlinge. "Das war ein Grundprinzip der Firmen damals, die haben alle ihre Mitarbeiter mitgebracht. Das war wie in einer Familie", berichtet Breil. Viele Menschen seien ihrem alten Arbeitgeber in den Westen gefolgt.

Im Maschinensaal in der ersten Etage des Fabrikgebäudes standen die modernen Boehringer- Cotton-Maschinen. Foto: tim

Und die Produktion lief offenbar gut an, die Firma warb mit dem Slogan: "Ein Perlontraum aus Heidelberg" und sprach auch direkt die Kundinnen in der Stadt an: "Der Stolz der Heidelbergerin: Strümpfe aus ihrer Heimatstadt", heißt es in einer Anzeige in einer Festschrift. 1954 wurde die Produktion erweitert: Aus Amerika trafen neue Cotton-Maschinen ein. Gläser verkaufte seine Perlonstrümpfe mit dem eigenen Gütesiegel "Gläser immun": "Das ,Immun’-Verfahren verleiht dem Strumpf größere Maschenfestigkeit, Weichheit, Dehnbarkeit und Elastizität", erklärte Firmeninhaber Rolf Gläser dem "Heidelberger Tageblatt".

Breil sagt dazu: "Grundfaser aller Perlonstrümpfe war Polyamid. Jede Firma veredelte damals mit einem speziellen Verfahren die Fäden, um die eignen Produkte besser verkaufen zu können." Oft wurde nie preisgegeben, was bei der Veredelung genau gemacht wurde. "Manche Firmen setzten zum Beispiel Eulan ein - ein Insektenvernichtungsmittel", so Breil.

Rollbox. Foto: tim

Um sich von der Konkurrenz abzuheben, führte die Firma Gläser Ende der 1950er Jahre die Rollbox ein, in der die Strümpfe verpackt waren. "Der inliegende Garantieschein macht das Herausnehmen der Strümpfe aus der Packung zum Zwecke des Vorzeigens nicht mehr nötig. Er ist das Versprechen für anstandslosen Umtausch bei eventuellen Fabrikationsfehlern", hieß es in der Firmenwerbung.

Die Strümpfe von Gläser wurden in der modernen Rollbox ausgeliefert. Foto: tim

Grund für Beanstandungen dürfte es selten gegeben haben, denn im Werk war der Großteil der Angestellten mit der Überprüfung der Waren betraut. Von der Rollbox war 1955 auch Kaiserin Soraya von Persien begeistert, als sie sie bei einem Einkaufsbummel in Düsseldorf entdeckte und den gesamten Bestand an Gläser-Rollboxen aufkaufte.

Auf der vollautomatischen Formmaschine erhalten die Gläser-Strümpfe ihre Festigkeit und Form, heißt es im Firmentext zu diesem Foto. Foto: tim

Bis 1958 wurden die Strümpfe auf den Cotton-Maschinen flach gewirkt. Mit dem Aufkommen vollautomatischer Rundstrickmaschinen zur Herstellung von nahtlosen Damen-Feinstrümpfen wurden sie aber allmählich ersetzt. Für viele Strumpffabriken war der Austausch der Maschinen eine enorme finanzielle Herausforderung, die nicht alle schafften. Gläser gelang es, und später stellte man auch die Produktion um: Denn bis in die 1960er Jahre wurden die Strümpfe mit Halter getragen. "Das änderte sich schlagartig 1967, beim Wechsel zur Mini-Mode", erklärt Breil. Von da an habe sich die Feinstrumpfhose durchgesetzt und den Strumpf vom Markt verdrängt.

Im März 1963 feierte die Firma noch mit einer großen Feier das 150-jährige Bestehen im Königssaal des Schlosses. Doch danach wurde es auch für den Traditionsbetrieb schwierig, 1973 wurde die Produktion eingestellt. "Gläser war ein kleines Unternehmen, das den Generationenwechsel nicht geschafft hat", vermutet Breil. Schließlich änderte sich 1972/73 wieder einmal die Mode: Statt Mini- war jetzt der Maxi-Look angesagt, und oft wurden gar keine Strümpfe mehr getragen.

Doch nicht nur der Modewechsel dürfte Ursache dafür sein, dass Gläser vom Markt verschwand: 1972 übernahm der Berliner Unternehmer Friedrich Brante die Firma. Der frühere Büromaschinenhändler leitete zu diesem Zeitpunkt gut 70 Firmen, war auch im Hotelgeschäft und als Reeder tätig. Ein Jahr nach der Übernahme meldete Gläser Konkurs an, 1976 wurde Brante von der Staatsanwaltschaft wegen zu Unrecht kassierten sechs Millionen Mark staatlicher Subventionen angeklagt. Doch der Unternehmer hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon ins Ausland abgesetzt.