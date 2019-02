400 Mitglieder der beiden Gewerkschaften Verdi und GEW demonstrierten gestern in der Heidelberger Innenstadt. Sie fordern unter anderem ein deutliches Lohnplus für den öffentlichen Dienst. Die dritte Verhandlungsrunde startet morgen in Potsdam. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Mehr von uns ist besser für alle!", lautet der Schlachtruf aus rund 400 Kehlen. Monika Neuner, Verdi-Gewerkschaftssekretärin, hat diesen zum Abschluss der gestrigen Kundgebung auf dem Universitätsplatz angestimmt. Denn für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst geht es in der dritten Tarifrunde - sie startet morgen in Potsdam - um viel.

Sechs Prozent mehr Gehalt lautet die zentrale Forderung. Sollten die Arbeitgeber kein Einsehen haben, drohen weitere Warnstreiks, so die Botschaft von Hanna Binder, stellvertretende Verdi-Landesleiterin und Hauptrednerin der rund zweistündigen Veranstaltung. Sie wird morgen mit am Verhandlungstisch sitzen und will diesen nur mit einem Gesamtpaket an Verbesserungen verlassen. Dazu gehören zum Beispiel auch 30 Tage bezahlter Urlaub für Auszubildende.

Wie Binder sagt, ist der Öffentliche Dienst in all seinen verschiedenen Bereichen das, was die Gesellschaft zusammenhält. Deswegen hätten die Beschäftigten auch Anspruch auf eine leistungsgerechte Bezahlung. Auf der Bühne fordert sie im wahrsten Wortsinn zum "Zusammenrücken" auf. Dahinter steckt auch die Aufforderung, sich gewerkschaftlich zu organisieren.

Tatsächlich sind an dem Vormittag 33 Neueintritte zu verzeichnen. Nachdem die sechs angekündigten Busse mit Demonstrationswilligen pünktlich angekommen sind, setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Beschäftigte aus dem Schul-, Sozial- und Gesundheitswesen, aber auch jene von der Autobahnmeisterei sind dabei. Bereits zehn Minuten früher als geplant marschieren sie am Busbahnhof in der Kurfürstenanlage Richtung Altstadt los.

Verdi-"Organisator" Holger Wagner sagt in seiner Ansprache auf dem Universitätsplatz: "Es ist super wichtig, dass wir so viele sind." Seine Überzeugung: "Die Arbeitgeber schauen uns zu und melden das weiter." Er erwarte in den Verhandlungen entsprechende Zugeständnisse. Denn seinen Worten nach, "geht ohne den Öffentlichen Dienst gar nichts".

Derweil bedankt sich die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Nordbaden, Christel Pörsch, bei der "Schwestergewerkschaft" für die hervorragende Organisation der Kundgebung. Ihrer Schilderung nach haben sich die Arbeitsbedingungen auch für Lehrkräfte in den letzten Jahren "schleichend verschlechtert". Nebenbei fordert sie auch das Streikrecht für Beamte. "Wir sind mehr wert" lautet die Aufschrift auf einigen Transparenten.

Wobei der Nachholbedarf bei den sozialen Berufen besonders groß scheint - insbesondere in der Pflege. Ralf Kiefer, Verdi-Sprecher an der Universität Heidelberg, spricht davon, dass Neueinsteiger in den Pflegeberuf dort eine "Kopfprämie" bekämen. Die Forderungen der Gewerkschaft nach sechs Prozent mehr Gehalt seien daher absolut angemessen. "Der Normalbetrieb ist eigentlich ein Notdienst" - so schildern Beschäftigte am Psychiatrischen Landeskrankenhaus in Wiesloch die Situation vor Ort.

Kann das Personal da überhaupt zu einer Kundgebung gehen oder streiken? "Ja!", findet Monika Neuner. "Dann darf es in der Zeit auf der Station eben keine Neuaufnahmen mehr geben." In einer Einrichtung in Emmendingen werde dies bereits so praktiziert.