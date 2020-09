Heidelberg. (dns) Auto- und Radfahrer in Heidelberg müssen sich wohl bald an neue Schilder gewöhnen. Denn Ende des Jahres oder Anfang 2021 dürften auch hier in der Stadt der "Grüne Pfeil für den Radverkehr" sowie das Schild "Zweiradfahrer überholen verboten" zum Einsatz kommen. Das erklärte die Stadtverwaltung nun auf Antrag der Grünen.

Gerade für den Grünen Pfeil, der Radfahrern das Abbiegen trotz roter Ampel erlaubt, wenn es einen Radweg gibt und die Verkehrslage es zulässt, könne man sich einen Einsatz an mehreren Stellen im Stadtgebiet vorstellen. Aktuell werde die Verwaltungsvorschrift zur StVO noch vom Land überarbeitet. Liege das Dokument Ende des Jahres vor, wolle man dem Gemeinderat Vorschläge unterbreiten.

Gleiches gilt für das Schild "Zweiradfahrer überholen verboten", das ebenfalls mit der Novelle eingeführt wird. Es soll vor allem dort zum Einsatz kommen, wo Straßen so eng sind, dass Autos gar nicht an Radfahrern vorbei passen, wenn sie den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Meter einhalten. Das trifft in Heidelberg auf viele Straßen zu – etwa große Teile der Bergheimer Straße oder die Haltestellenbereiche in der Handschuhsheimer Landstraße.

Dabei würde das Schild eigentlich nur auf die ohnehin schon bestehende Rechtslage hinweisen: "Faktisch ist da jetzt schon Überholverbot", betonte Grünen-Stadtrat Nicola Lutzmann im Verkehrsausschuss. "Aber viele Autofahrer halten sich nicht daran." Er hofft, dass sich das mit der Beschilderung ändere.