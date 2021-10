Heidelberg. (shy) Universität und Stadtverwaltung wurden von dem Vorstoß, aus dem ehemaligen Gefängnis "Fauler Pelz" in der Altstadt vorübergehend wieder eine Vollzugsanstalt zu machen, überrumpelt. Landessozialminister Manne Lucha (Grüne) hatte diese Idee am Mittwoch geäußert. Wörtlich sagte er: "Wenn es nach mir ginge, könnte man das ehemalige Gefängnis Fauler Pelz schnell ertüchtigen, dort könnten wir temporär ungefähr 75 Maßregelvollzugs-Plätze schaffen." Im Maßregelvollzug sitzen Straftäter, die psychisch krank oder suchtkrank sind. In den entsprechenden Einrichtungen herrscht aktuell akuter Platzmangel.

Die Universität zeigt sich auf Nachfrage der RNZ am Donnerstag äußerst überrascht von Luchas Überlegungen. "Der Faule Pelz nimmt in den Planungen der Universität, die für die Geisteswissenschaften in der Heidelberger Altstadt dringend zusätzliche Flächen benötigt, eine zentrale Rolle ein", erklärte eine Sprecherin. Die Universität möchte in dem Gebäude, das dem Land Baden-Württemberg gehört, Büros für Wissenschaftler und Archive unterbringen. Zu der Idee der Umnutzung gehörte auch, die bestehenden Innenhöfe zu erhalten und öffentlich zugänglich zu machen. "Die mit dem Amt Mannheim und Heidelberg, Vermögen und Bau Baden-Württemberg gemeinsam entwickelten Konzepte für einen mit dem Denkmalschutz zu vereinbarenden Umbau des Gebäudekomplexes sind bereits fortgeschritten", erklärte die Uni-Sprecherin weiter.

Ähnlich äußerte sich auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. "Die Ankündigung kommt überraschend und ist für Heidelberg eine besorgniserregende Nachricht", so der OB. "Wir hatten große Hoffnungen in eine attraktivere Nachnutzung durch das Land gesetzt. Es wäre eine große Chance für die Altstadt gewesen, dieses Areal zu öffnen und zu beleben." Ein Gefängnis bewirke das genaue Gegenteil.

Für Würzner ist die Unterbringung psychisch kranker Straftäter mitten in der Altstadt zudem problematisch. "Es wirft zahlreiche Fragen auf. Sollte das realisiert werden, muss es aus meiner Sicht zwingend eine temporäre Lösung bleiben", so der OB weiter. Der "Faule Pelz", einst eine Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Mannheim, steht seit sechs Jahren leer und ist sanierungsbedürftig. Das ehemalige Gefängnis kann immer wieder im Rahmen von Führungen besucht werden, vor einigen Monaten diente es als Filmkulisse für einen Tatort.