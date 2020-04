Von Marion Gottlob

Heidelberg. Matthias Dürr weiß das Datum ganz genau: Seit dem 16. März hat sich das Leben im Pflegeheim Philippus radikal geändert. An diesem Tag hat der Heimleiter mit seinem Team die Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise umgesetzt: "Es ist ganz schlimm, dass unsere Bewohner keinen Besuch erhalten dürfen und dass die großen Veranstaltungen im Haus ausfallen." Stellvertreter Peter Gehre ergänzt: "Das Haus ist still geworden, auch die ehrenamtlichen Helfer fehlen uns so sehr."

Glück im Unglück: Vor über einem Jahr hatte sich im Haus Philippus eine Arbeitsgruppe zum Katastrophenschutz regelmäßig getroffen. Dürr: "Wir haben den Ausfall von Strom und Wasser durchgespielt und auch die Verschmutzung der Luft. Das Thema Pandemie hatten wir gerade in Angriff genommen."

Und dann kam die Pandemie tatsächlich. Ruckzuck setzte man die Ideen in die Tat um. "Wir hatten den Einkauf gut organisiert. Unsere Lager waren gefüllt, Toilettenpapier hat bei uns nicht gefehlt." Jedoch waren erst einmal Masken Mangelware. Inzwischen hat der Freundeskreis des Heims ehrenamtlich Masken genäht.

Im Haus Philippus sind 143 von 148 Plätzen belegt. Die Bewohner sind materiell gut versorgt, aber die Krise drückt auf die Seele. Bewohnerin Helga Weigand (83) sagt es mit einem Wort: "Langweilig." Sie lächelt so, dass man es durchs Telefon spüren kann: "Wir sind mit Gruppen für Gedächtnis-Training oder Spiele verwöhnt. Das ist großartig und fällt nun weg. Allerdings finden jetzt in den Wohnbereichen täglich Kleingruppen statt." Dietlind Petersen (80): "Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Das ist schlimm. Doch danke, dass sich alle so viel Mühe geben."

Das Haus hat sechs Bewohnerbereiche, die nun streng getrennt sind. Musiktherapeutin Caroline Astfalk singt nicht mehr einmal pro Woche mit einer großen Gruppe von 30 Teilnehmern, sondern sechsmal in Mini-Gruppen: "Ich singe mit Mundschutz, ungewohnt, aber eine gute Übung."

Auf dem Programm stehen Lieder von Reisen. Ein Ausgleich, denn die Bewohner sollen das Heim nicht verlassen und dürfen nur den Garten nutzen. Am beliebtesten ist "Das Wandern ist des Müllers Lust" – einmal zum Königstuhl und zurück, zumindest in der Fantasie. Astfalk sagt: "Die Betreuung der Bewohner ist mir wichtig, ich selbst habe so eine Tagesstruktur und Kontakte."

Yelyzaveta Matvieieva (20) aus der Ukraine absolviert ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Philippus-Heim. Regelmäßig telefoniert sie mit ihren Eltern, die in ihrer Heimat in Quarantäne leben. Sie sagt: "Ich habe keine Angst. Ich bin gut informiert, wie ich mich verhalten soll, damit die Bewohner und ich geschützt sind." Das ist das Verdienst der Heimleitung wie von der Hygiene-Beauftragten Kosovare Jashari: "Wir hatten uns gut im Katastrophen-Arbeitskreis vorbereitet. Es hat Schulungen für über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben."

Einige Hygiene-Vorschriften sind nicht ganz neu, denn schon vor der Krise war es so: Wenn Bewohner zum Beispiel nach einem Aufenthalt im Krankenhaus an einer typischen Infektion mit Krankenhauskeimen litten, mussten die Mitarbeiter damals schon außer Schutzbrillen auch Schutzausrüstung anlegen. "Wir haben Übung." Doch jetzt leben einzelne Personen nach dem Aufenthalt im Krankenhaus sogar in Quarantäne, und eigentlich ist nun die ganze Hausgemeinschaft isoliert.

Seelsorger Michael Reichert hält die Gottesdienste nun in den einzelnen Wohnbereichen ab: "Mit Mundschutz kann man keine Kerze ausblasen, das machen Bewohner." Die täglichen Andachten werden auf die Fernseher übertragen: "Ich singe alleine, ein komisches Gefühl." Außerdem teilt Reichert die Alltagsbetreuer zur Einzelbetreuung und zu Kleingruppen ein. "Einsamkeit wie zu Hause gibt es bei uns nicht", ergänzt Peter Gehre. Eine Mitarbeiterin vermittelt Ehrenamtliche, die Einkaufswünsche der Bewohner erfüllen, da diese im Moment das Heim nicht verlassen dürfen.

Das Haus Philippus nimmt auch weiterhin Senioren zur Kurzzeitpflege auf, zum Beispiel nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Dürr: "Wir erfüllen damit unseren gesellschaftlichen Auftrag." Die Betroffenen müssen zwei Wochen lang in die Einzel-Quarantäne. Dürr: "Eine harte Zeit, sie sehen nur Menschen in Schutzkleidung." Es gibt im Heim auch die Möglichkeit zur Sterbebegleitung, immer noch. Seelsorger Reichert: "Wir sprechen die Angehörigen an. Dann gibt es eine Ausnahmeerlaubnis vom Besuchsverbot."

Bei allen Sorgen tut sich ein Blick in die Zukunft auf: FSJlerin Matvieieva spontan: "Ich möchte Altenpflegerin werden und am liebsten die Ausbildung in Deutschland, in Heidelberg machen. "Im Haus Philippus", ergänzt Bewohnerin Helga Weigand.