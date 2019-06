Von Micha Hörnle

Heidelberg. Wenn man ehrlich ist, war die eigentliche treue Seele unter den Spitzenspielerinnen beim Heidelberger Tennisclub (HTC) Anke Huber, doch Steffi Graf ist nun mal der größere Star. Huber spielte zwölf Jahre, von 1986 bis 1998, für den HTC, Graf "nur" vier (1982 bis 1985).

Der über Heidelbergs Grenzen hinaus bekannte Insolvenzverwalter und langjährige HTC-Vorsitzende Jobst Wellensiek weiß noch genau, wie die gerade erst zwölfjährige Brühlerin zu seinem Verein kam. Im November 1981 feierte Wellensiek seinen 50. Geburtstag in der Dossenheimer Löwenscheuer. Da trat der Trainer Boris Breskvar an ihn heran und überredete ihn, doch diese kleine talentierte Spielerin von Grün-Weiß Mannheim aufzunehmen.

Mit ihr kam die acht Jahre ältere Hanna Strachanova, damals Nummer 44 der Weltrangliste. Breskvars und Wellensieks Ziel: die schon sehr gute erste Damenmannschaft mit ein paar Top-Spielerinnen fit für die Deutschen Meisterschaften zu machen. Graf spielte damals auf Platz sechs, aber sie machte sich schnell, innerhalb eines Jahres war sie in ihrem Team an der Spitze.

Wie Steffi zum Heidelberger Tennisclub kam

Der 87-jährige Wellensiek freut sich heute noch: "Wir waren vorher Nobodys, und auf einmal standen wir im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, die wir ganz knapp verloren haben." In den Jahren bis 1998 war die HTC-Damenmannschaft eine feste Größe auf Bundesebene, mit zehn gewonnenen Deutschen Meisterschaften - und das war auch ein Verdienst Steffi Grafs, die Wellensiek, als "talentiert, aber auch sehr diszipliniert" beschreibt.

Sie sei im Grunde ein ganz normales, bodenständiges Mädchen gewesen, das sich im HTC immer wohlgefühlt habe. An einem spielfreien Tag in Wimbledon flog sie sogar extra für ein Schauturnier zum 100. Jubiläum ein und spielte 1990 in Heidelberg vor 3000 Zuschauern - und Wellensiek, der 17 Jahre Teammanager der ersten Damenmannschaft war, resümiert: "Wir hatten tolle Spiele, die Atmosphäre stimmte, das war eine große HTC-Familie."

Und auch als Graf 1999 ihre Karriere an den Nagel hängte, "blieb sie Heidelberg treu", so Wellensiek. Die Mitglieder der einstigen Damenmannschaft haben immer noch Kontakt zueinander, auch Wellensiek telefoniert hin und wieder mit ihr. Nur: Dass sie sich gesehen haben, das ist schon länger her. Als Wellensiek 2012 auf einer USA-Tour war, wollte er bei Graf-Agassis in Las Vegas vorbeischauen, aber das zerschlug sich. Als sie sich im Jahr darauf in Heidelberg trafen, meinte Graf ganz trocken: "Hättet ihr euch doch mal gemeldet." Ansonsten schreibt Graf auch bei großen Jubiläen für die HTC-Clubzeitschrift, die Bande sind also nie abgerissen.

Ältere Heidelberger erinnern sich an ihr kurzes Gastspiel in der Stadt, als sie in der Ziegelhäuser Landstraße, am Karlstor-Wehrsteg, ein Penthouse mit Schlossblick bezog. Laut "Bild-Zeitung" sollte das ein "Liebesnest" für sie und ihren damaligen Freund, den Rennfahrer Michael Bartels, werden. Nach kaum einem Jahr meldete im Juni 1996 die RNZ, dass Graf wieder ins heimatliche Brühl zurückgekehrt sei: "Still kam sie, still ging sie."

Denn aus dem gesellschaftlichen Leben der Stadt hielt sich Graf immer heraus. Und so ist nur ein einziger Besuch im Rathaus verbrieft: Am 9. Juli 1984 erhielt die Fünfzehnjährige aus der Hand des damaligen Oberbürgermeisters Reinhold Zundel einen Heidelberg-Schal samt Silberschale. Mit dabei war damals auch Wellensiek. Duzt man sich nach fast 40 Jahren Bekanntschaft? "Ja klar, im Sport war man da nie sehr formell."