Heidelberg. hob. Eines ist jetzt schon klar: Ohne eine zeitweise Sperrung der Friedrich-Ebert-Anlage, eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Heidelberg, wird es nicht gehen, wenn die Bushaltestelle an der Peterskirche in der Altstadt barrierefrei ausgebaut werden muss. In seiner letzten Sitzung stimmte der Gemeinderat bei zwei Enthaltungen den Entwurfsplänen zu. Wann die wichtige Verkehrsader dichtgemacht wird, ist nach Auskunft eines Stadtsprechers aber noch nicht absehbar.

Gesetzlich sind alle Kommunen dazu verpflichtet, den Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln bis 2022 barrierefrei zu gestalten. Das gilt auch für die Haltestelle Peterskirche. Und zwar obwohl der wichtigste Zugang von der Kernaltstadt über eine steile Treppe neben dem Gotteshaus erfolgt. Trotzdem befürwortet der Beirat von Menschen mit Behinderungen die Umbaupläne. Denn Rollstuhlfahrer können auch den kleinen Umweg über die Grabengasse nutzen. Bislang war die Haltestelle für Gehbehinderte und Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen nur begrenzt nutzbar.

Die Haltestelle wird verlängert, sodass künftig zwei Busse hintereinander halten können. Um einen barrierefreien Ein- und Ausstieg zu ermöglichen, wird die Höhe des Fahrgaststeigs angepasst. Auch ein Blindenleitsystem ist geplant, und das Wartehäuschen wird erneuert.

Zeitgleich mit den Umbauarbeiten will die Stadt die Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Anlage erneuern, denn die Asphaltdecke ist beschädigt. "Dadurch sind die zwei Baustellen zusammen günstiger und die Fahrbahn muss nur einmal gesperrt werden", so der Stadtsprecher: "Heute können wir aber noch keine abschließende Aussage zu Art und Umfang der Sperrungen treffen." Sicherlich müsse die Haltestelle während der Bauzeit verlegt werden oder sogar ganz entfallen. Wie der Autoverkehr umgeleitet werden soll, ob es lokale oder großräumige Umleitungen gibt – all das könne zu diesem frühen Zeitpunkt der Planungen noch nicht beantwortet werden. Insgesamt werden der Umbau und die Sanierung der Fahrbahn 430.000 Euro kosten.

Nicht nur in der Altstadt kommt auf die Autofahrer etwas zu. Da es noch einige weitere veraltete Haltestellen gibt, muss man auch in anderen Stadtteilen mit Sperrungen rechnen. Wie viele Zustiege zum Nahverkehr aus- und umgebaut werden müssen, kann der Stadtsprecher nicht beziffern. Der "Arbeitskreis Barrierefrei" des Beirats von Menschen mit Behinderungen habe aber 14 Haltestellen eine hohe Priorität zugeschrieben. "Die Liste wird nicht der Reihenfolge nach abgearbeitet, sondern die Planungen werden immer wieder angepasst." Um Kosten und Zeit zu sparen, versuche die Stadt, auch andernorts den Umbau mit Straßensanierungen zu verbinden.