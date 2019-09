Heidelberg. (hob) Nachdem der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates am Mittwoch grünes Licht für die Stadthallensanierung nach den Plänen des Büros "Waechter und Waechter" gegeben hat, meldet sich nun Karin Werner-Jensen, die Vorsitzende des Stadtteilvereins Alt-Heidelberg, mit einer Stellungnahme zu Wort. Der Beschluss könne nicht unkommentiert bleiben.

"Warum fassen Gremien im Rathaus - deren Mitglieder man so gut wie nicht im Konzertsaal der Stadthalle sieht - derart grundlegende Beschlüsse aufgrund von Vorlagen, die entweder erst wenige Tage vor der entscheidenden Sitzung, am Tag der Sitzung selbst, oder überhaupt nicht vorgelegen haben?", fragt Werner-Jensen: "Bis heute existieren keine detaillierten Ausführungspläne und wirklich exakte Kalkulationen des Architekturbüros. Warum wurden die Bürgerinnen und Bürger in Heidelberg nicht viel mehr in den Umbau einbezogen? Die ausführlichen Stellungnahmen des Expertengremiums, dem auch der Verein Alt-Heidelberg angehörte, wurden weitgehend ignoriert."

Außerdem fragt sich Werner-Jensen, warum die Arbeiten zur Stadthalle nicht ausgeschrieben wurden. "Bei aller Dankbarkeit dem Spender gegenüber" habe der Verein Alt-Heidelberg nicht verstanden, warum sich die Stadt politisch in eine derartige Abhängigkeit begeben habe.

Nach den Erfahrungen aus dem Theaterneubau mit dem Büro "Waechter und Waechter", bei dem sich die Kosten letztlich mehr als verdoppelt hätten, glaube Werner-Jensen nicht, dass dieses Mal die Kosten der Stadthalle von anfangs 28 und jetzt bereits 33 Millionen eingehalten werden. "Der gravierende Eingriff in die Struktur des Bauwerks, auch in Bezug auf die Statik des gesamten Gebäudes, birgt gewaltige Risiken - auch für die Finanzierung", so die Vereinsvorsitzende.

Werner-Jensen glaubt nicht, dass sich die Verbesserung der Akustik durch den Einbau von Hubpodien vorhersagen lasse. Die Akustik hänge auch von der Beschaffenheit der neuen Bestuhlung ab. Zudem gebe es bis heute "keine einzige Stellungnahme der Denkmalbehörden" angesichts der "massiven Eingriffe in den Saal". Werner-Jensen mahnt: "Wir Bürgerinnen und Bürger in Heidelberg lieben unsere Stadthalle und wollen sie auch nach dem Umbau noch wiedererkennen können."