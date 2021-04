Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Nutzer der Stadthalle, vom Karlstorbahnhof bis zum Philharmonischen Orchester und von der Perkeo-Gesellschaft bis zum Jugendtanztag, stehen voll hinter den aktuellen Sanierungsplänen für den großen Saal des Veranstaltungshauses. Sie alle waren in die Planungen mit einbezogen und halten das Waechter-Konzept mit den Hubpodien im Zuschauerraum für einen guten, zeitgerechten Kompromiss. Damit reagieren sie auf den Widerstand der "Konzertfreunde der Stadthalle" und die Kritik des Organisten und Hochschulprofessors Prof. Martin Sander.

"Hört auf zu reden und fangt endlich mit der Sanierung an", bringt es "Perkeo" Thomas Barth auf den Punkt. Als der erste Beschluss für den Umbau der Stadthalle vor drei Jahren gefallen sei, sei er noch im Gemeinderat gesessen. Und noch immer kritisierten die "Konzertfreunde" die Pläne und sei die Baufreigabe nicht erteilt. Dabei werde die Stadthalle dringend gebraucht. "Wir haben nicht so viele Ausweichmöglichkeiten", betont er. Der zentrale Vorteil der beweglichen Hubböden ist für ihn, dass die Stadthalle auch künftig ebenerdig für Fastnachtsveranstaltungen genutzt werden könnte.

Kritik an dem Waechter-Konzept äußerten vor allem ältere Mitbürger, ärgert sich auch Uschy Szott vom Jugendtanztag. Dabei müsse man doch beim Umbau der Stadthalle ebenso auf die Jugendlichen und ihre Bedürfnisse hören. "Wir müssen für die Zukunft bauen", so Szott: "Und ich sehe sehr viel Potenzial für ein neues Haus mit guten Möglichkeiten." Sie selbst würde sich für ihre Veranstaltung sehr über ein aufsteigendes Gestühl in den Zuschauerrängen freuen: "Wir hatten immer viele Rückmeldungen von enttäuschten Eltern, die ihr Kind auf der Bühne gar nicht richtig sehen konnten."

Alle Nutzer betonen, wie wichtig für sie die größtmögliche Flexibilität mit den Hubpodien und der variablen Bühne wäre. "Ich sehe sehr viel Potenzial für ein neues Haus mit guten Möglichkeiten", sagt Cora Malik vom Karlstorbahnhof. Und auch sie fordert, dass die Interessen der jungen Menschen mehr berücksichtigt werden müssen: "Das ist ein Projekt für die künftigen Generationen." Auch sie wäre für einen schnellen Umbau: Gerade jetzt in der Corona-Pandemie wäre die Stadthalle sehr wichtig. Zum einen gehe es um die Sicherheit von Veranstaltungsplanungen, aber auch um mögliche Öffnungsschritte. Denn mit Abstand kämen im Saal des Karlstorbahnhofs vielleicht 50 Menschen unter, in der Stadthalle aber 200 bis 300.

"Das ist für mich ein eigenartiges Demokratieverständnis", sagt Thorsten Schmidt, Intendant des "Heidelberger Frühling" in Richtung der "Konzertfreunde". Der Gemeinderat habe entschieden, man könne nicht so lange diskutieren, bis es allen passt. Das RNZ-Interview mit Martin Sander fand er aber "ganz interessant". Besonders, da sich Sander auf den früheren Generalmusikdirektor Philipp Wolfrum bezog, eine der entscheidenden Figuren für die Konzeption des großen Saals im Jahr 1903. "Seine Forderungen werden doch alle erfüllt", verteidigt Schmidt die aktuellen Sanierungspläne: "Die Konzertnische wird wieder nutzbar gemacht." Selbst flexible Podien im Bühnenbereich, mit denen Wolfrum einst so gerne experimentierte, seien gerade im Planungsprozess. "Wolfrum würde sich vermutlich sehr freuen über das, was im Haus passiert", vermutet Schmidt.

Ähnlich sieht dies der heutige Generalmusikdirektor Elias Grandy: "Philipp Wolfrum war ein unglaublich experimentierfreudiger Mensch." Die Zuhörer damals konnten bei Konzerten schon mal nur den Dirigenten und die ersten Geigen sehen, während der Rest des Orchesters dahinter im absenkbaren Bühnenbereich verschwand. Grandy würde es gefallen, wenn die Blechbläser mit dem Rücken zum Publikum sitzen und wie bei Wolfrum gegen die Wand spielen. "Wolfrum hatte diesen Mut", so Grandy. Und den würde er sich auch gerne von den "Konzertfreunden" und der Heidelberger Stadtgesellschaft wünschen.

Stadthallenleiter Oliver Wolf sieht die Umbaupläne aus Sicht des Veranstalters, der täglich vor Ort ist. "Die jetzigen Umbaupläne sind ein ganz klarer Kompromiss für alle Kunden, die regelmäßig in der Stadthalle sind." Es sei doch gerade der Charme, dass das Haus dadurch sehr wandlungsfähig wird. Denn: "Jeder Heidelberger soll ein bis drei Mal im Jahr ein Interesse daran haben, die Stadthalle zu besuchen." Heute Dalai Lama, morgen Dieter Thomas Kuhn, das mache den Reiz dieses Veranstaltungshauses aus.

Anders als von Martin Sander im RNZ-Interview behauptet, verschlechtere sich die Akustik im großen Saal nicht, wenn die Umbaupläne umgesetzt würden, betonen Schmidt und Grandy. "So etwas kann man doch nicht behaupten, wenn man das Akustikgutachten gar nicht gelesen hat", so Schmidt. Die ganze Sanierung richte sich an dem Gutachten von Müller-BBM aus – einem der renommiertesten Akustik-Büros weltweit. "Man muss unterscheiden zwischen relevantem und weniger relevantem Raumvolumen", sagt auch Grandy. Und wenn Sander praktisch fordere, das Stadtcasino Basel als Vorbild für die Sanierung zu nehmen, gebe das der Grundriss der Heidelberger Stadthalle eben einfach nicht her. "Das ganze Konzept orientiert sich an der Verbesserung der Akustik."

"Heidelberg Marketing"-Chef Mathias Schiemer verweist zudem auf weitere Verbesserungen durch den Umbau: für Rollstuhlfahrer, für Festivalbesucher, die über einen Bypass vom Foyer trockenen Fußes in den

Meriansaal gelangen können. Die GGH, die für die Sanierung verantwortlich sei, mache einen guten Job. Und um ständig wiederholten Gerüchten entgegenzutreten, sagt Schiemer auch: "Wir sind voll im Finanzrahmen."

29 Millionen Euro überwiesen

Heidelberg. (ani) Die erste Überweisung ist angekommen. Das berichtete Oberbürgermeister Eckart Würzner am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss. Demnach hat Mäzen Wolfgang Marguerre für die Sanierung der Stadthalle kürzlich einen Betrag in Höhe von 29 Millionen Euro auf das Konto der Stadt überwiesen.

Marguerre, der auch schon die Theatersanierung ermöglicht hat, hatte zugesagt, aus seinem privaten Vermögen bis zu 33 Millionen Euro für die Sanierung der "guten Stube" zu geben. Würzner betonte im Ausschuss abermals, dass ohne die Großspende Marguerres das gesamte Projekt überhaupt nicht möglich wäre und betonte auch, dass viele sich die Sanierung gewünscht hatten und diese auch für dringend notwendig erachteten. In Richtung Marguerre sagte Würzner: "Das ist eine großartige Unterstützung." Das Stadtoberhaupt versprach auch, dass der Gemeinderat umgehend informiert werde, sollten sich die Kosten für die Sanierung massiv erhöhen.

Darum bat unter anderem Bunte-Linke-Stadträtin Hilde Stolz, die an die 100-Millionen-Euro-Überraschung im Jahr 2019 erinnerte: Damals erfuhr die RNZ, dass das neue Kongresszentrum in der Bahnstadt anstatt der avisierten 65 Millionen Euro 100 Millionen Euro kosten wird.

Baubürgermeister Jürgen Odszuck klärte unterdessen über den Stand der Baugenehmigung auf. Das Verfahren liegt derzeit beim Regierungspräsidium und sei laut Odszuck "sehr weit vorangeschritten". Er gehe deshalb davon aus, dass "demnächst" grünes Licht aus Karlsruhe kommt.