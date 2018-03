Von Micha Hörnle

Heidelberg. Im Grunde kam die Debatte um den Stadthallenumbau zu früh. Denn was seit fast auf den Tag genau einem halben Jahr Gegenstand teils heißer Diskussionen ist, war eher eine grobe Idee, auch "Machbarkeitsstudie" genannt: die Bühne in der Mitte des Saales und die trichterförmige Anordnung der Sitzreihen, der sogenannte "Weinberg". Nun liegt ein erster Entwurf des Büros Waechter+Waechter vor, von dem auch die Machbarkeitsstudie stammte - und siehe da: Die Bühne bleibt im Grunde, wo sie im Moment ist, und auch der "Trichter"/"Weinberg" ist passé.

Gerade mit dem "Weinberg" konnten sich nicht alle Heidelberger anfreunden, und der Intendant des Musikfestivals "Heidelberger Frühling", Thorsten Schmidt, sagt jetzt: "Der ,Weinberg’ ist eine gute Variante, wenn ich ein Haus neu plane, aber nicht, wenn es aus dem vorherigen Jahrhundert stammt." Er berichtet auch davon, dass manche Konzertgänger wegen der steil-trichterförmigen Anordnung der Sitzreihen schon fast fürchteten, an der Emporendecke zu "kleben".

Hintergrund Die umstrittensten Punkte der Machbarkeitsstudie zum Stadthallenumbau waren die tiefergelegte Mittelbühne und die steil aufsteigenden Sitzreihen im Parkett. Demnach wären Teile der historischen Orgel durch die zusätzlichen Stuhlreihen verdeckt. Alles in allem befürchteten Kritiker anhand der Modelle und Grafiken eine zu große Veränderung der historischen Raumsituation. (hö)

Und doch finden sich im jetzigen Plan etliche Elemente der Machbarkeitsstudie wieder: So wird ein Teil der Sitzplätze durchaus tiefer gelegt, damit die Reihen nach hinten leicht ansteigen können. Durch Hubpodien, die bis ins Kellergeschoss reichen, können sowohl Bühne als auch Zuschauerreihen so abgesenkt oder heraufgefahren werden, dass wieder ein Saal mit einer ebenen Fläche entsteht - wie man es von vielen Veranstaltungen oder den Banketten her kennt.

Dass sich diese Konzeption, die dem Haupt- und Finanzausschuss am nächsten Mittwoch präsentiert werden soll, von den bisherigen Überlegungen unterscheidet, hat vor allem damit zu tun, dass mittlerweile der Denkmalschutz und die künftigen Nutzer angehört wurden, wie Hausherr Mathias Schiemer von Heidelberg-Marketing erklärt. Und da gab es unterschiedliche Anregungen. Dem Denkmalschutz etwa war vor allem die historische Orgel wichtig. Diese sollte nicht durch neue Zuschauerreihen verdeckt oder verbaut werden, wie es noch in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagen worden war.

Nun soll, im Gegenteil, die Orgel - die wie die Stadthalle aus dem Jahr 1903 stammt - die im unteren Teil mit Holzlatten verkleidet ist, freigelegt werden, wodurch sich die Bühne noch vergrößern könnte. Sie könnte noch etwas weiter als derzeit in den Saal reichen, wenn große Formationen auftreten. Aber auch hier: Der Bühnenumfang ist durch die Hubpodien völlig variabel. Dass die bis ins Kellergeschoss reichen sollen, damit hatte der Denkmalschutz keine Probleme - zumal der Boden im Großen Saal auch nicht historisch ist.

Damit entfallen die bisherigen Hauptkritikpunkte, die vor allem darauf abzielten, dass die Eingriffe in die historische Raumsituation zu gravierend gewesen wären.

Ansonsten ist es ein großes Thema des neuen - und ersten richtigen - Plans, die einzelnen Flächen möglichst gut zu erschließen. So soll etwa der Meriansaal direkt vom Foyer aus erreichbar sein, ohne dass Gäste durch den Großen Saal gehen müssen. Und natürlich ist weiterhin eine rollstuhlgerechte Toilette geplant. Auch wenn die Fassade unangetastet bleiben soll, wird eine kleine Änderung vorgeschlagen, die den Denkmalschutz geradezu begeistert hat, wie Schiemer berichtet: Zum Neckar hin gibt es einen derzeit völlig ungenutzten Säulengang mit verblendeten Fenstern und Türen, der wieder freigelegt und verglast werden soll.

"Im Grunde ist das, was nun dem Ausschuss vorgeschlagen wird, eher eine Sanierung der Stadthalle als ein Umbau", sagt Stadtsprecher Achim Fischer, Thorsten Schmidt nennt es lieber eine "Ertüchtigung". Was nun noch folgt, ist ein eigenes Akustikkonzept, mit dem die renommierte Firma Müller BBM beauftragt werden soll. Entscheidend gerade für die Mäzene: Der Kostenrahmen von 28 Millionen Euro soll eingehalten werden. "Wir haben einen Kostenpuffer von drei Millionen berücksichtigt", sagt Schiemer. Der Hausherr ist erleichtert: "Endlich können wir auch den Stadträten etwas vorlegen, das mehr ist als nur ein Hirngespinst: nämlich ein richtiges Konzept, mit dem jeder zufrieden sein kann."

Achim Fischer geht nun davon aus, dass diese Planung auf breite Zustimmung treffen wird. Die Zeit drängt: Gerade die Mäzene, die von den 28 Millionen Euro Umbaukosten 22 Millionen zahlen wollen, drängen auf eine zügige Umsetzung – zumal die schweren Mängel in der Haustechnik in jedem Fall behoben werden müssten.