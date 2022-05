Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Streit um die Zukunft des ehemaligen Altstadtgefängnisses "Fauler Pelz" in Heidelberg hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die Stadt Heidelberg hat dem Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg an diesem Montag eine Einstellungsverfügung übermittelt. Demnach muss die Bautätigkeit in und an dem denkmalgeschützten Gebäude sofort gestoppt werden.

Anlass für dieses vom Baurechtsamt der Stadt Heidelberg verfügte Verbot ist ein Ortstermin der Bauaufsicht vom 11. Mai. Dabei, so die Stadt in einer Pressemitteilung, hätten die Mitarbeiter umfangreiche Arbeiten wie die Demontage sämtlicher Heizkörper, den Abriss der sanitären Anlagen, die Verlegung von Kabeln und das Heraustrennen von Türen festgestellt. All diese Maßnahmen sind nach Auffassung der Stadt genehmigungspflichtig. Doch der entsprechende Bauantrag, den das Land erst am 22. April gestellt hat, liegt derzeit auf Eis. Eine Genehmigung liegt nicht vor.

"Es ist schade, dass dieser Schritt jetzt nötig geworden ist", sagt Baubürgermeister Jürgen Odszuck: "Aber wir haben das Land mehrmals darauf hingewiesen, dass derartige Arbeiten im ,Faulen Pelz’ nicht erfolgen dürfen, da eine entsprechende Genehmigung nicht vorliegt." Offenbar wolle das Land in ihrer Immobilie Fakten schaffen. Odszuck: "Davor können wir als zuständige Bauaufsichtsbehörde nicht die Augen verschließen."

Seit Monaten schwelt zwischen der Landesregierung und der Stadt Heidelberg ein Streit um den ehemaligen Knast. Das Sozialministerium möchte die beiden Gebäude ab Herbst und befristet bis zum Sommer 2025 für den Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter benutzen. Die Entzugsklinik soll vom Zentrum für Psychiatrie Calw betrieben werden. Die Stadtspitze und der Gemeinderat fürchten jedoch, dass die Einrichtung auch noch länger benötigt werden könnte, überdies sei der Standort inmitten der dicht besiedelten Altstadt ungeeignet, um gefährliche Kriminelle unterzubringen.

Der Gemeinderat machte im Dezember von seiner Planungshoheit Gebrauch und stellte für das Gelände einen Bebauungsplan auf. Demnach ist im "Faulen Pelz" nur eine universitäre Nutzung möglich. Aktuell wird darüber diskutiert, den Bauantrag des Sozialministeriums aus diesem Grund um ein Jahr zurückzustellen. Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss vertagte in der vergangenen Woche aber diese Entscheidung, da Sozialminister Manne Lucha am 2. Juni im Gemeinderat seine Pläne vorstellen möchte.

Welche Auswirkungen die Einstellungsverfügung hat, wie die Stadt sie durchsetzen will und wie das Sozialministerium darauf reagiert ist zur Stunde noch unbekannt.