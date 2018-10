Heidelberg. (hob) Am Ende konnte Christian Zacherle seine Rührung kaum verbergen. Neun lange Jahre war er Leiter des Polizeireviers Mitte und damit das bekannteste Gesicht der Ordnungshüter in der Stadt. Zu seiner Verabschiedung am Mittwoch im Kammermusiksaal der Stadthalle waren daher auch viele gekommen, mit denen er einen engen, direkten und häufig auch freundschaftlichen Kontakt pflegte: angefangen von Universitätsrektor Bernhard Eitel und Bürgermeister Wolfgang Erichson bis hin zu Amtsleitern, Vertretern der Justiz und Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer.

Schweren Herzens und mit teils sehr persönlichen Reden verabschiedeten sie Zacherle nach Mannheim: Sei es bei der 625-Jahr-Feier der Uni, beim Heidelberger Herbst oder den üblichen nächtlichen Ruhestörungen nachts in der Altstadt: Der Polizeioberrat war stets ihr erster Ansprechpartner - immer kompetent, zuverlässig, direkt, menschlich und ehrlich.

Erichson bescheinigte Zacherle eine "ruhige und sachliche Art", der weder zu lasch noch zu hart agiere und bei allen Widrigkeiten seinen Humor nie verloren habe. Für die Heidelberger gebe es nichts Schlimmeres, als wenn einer wie er ausgerechnet nach Mannheim abberufen werde, sagte der Bürgermeister halb scherzend, halb ernst.

Am Polizeipräsidium leitet Zacherle seit 1. Oktober das Führungs- und Lagezentrum, von wo aus jährlich 280.000 Einsätze koordiniert werden. Sein Schreibtisch steht jetzt nur noch zehn Meter von dem des Polizeipräsidenten Thomas Köber entfernt.

Zacherles Nachfolger wird der bisherige Leiter des Reviers Wiesloch und frisch gebackener Polizeidirektor Uwe Schrötel. Auf seine süffisante Art lud Erichson ihn als Willkommensgeschenk gleich zum "Runden Tisch Altstadt" ein, der im November wieder einberufen wird.

Zacherle hinterlasse ein gut bestelltes Revier, das zugleich das größte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums sei, lobte Köber. Mit allein 14.460 Streifenwageneinsätzen und unzähligen Sondereinsätzen hätten die Beamten viel zu leisten.

Mit Schrötel komme aber einer, der der Aufgabe gewachsen sei: Das Fachwissen und das Selbstbewusstsein des 53-Jährigen seien unerschütterlich. Auf manche wirke er vielleicht manchmal kantig: "Man weiß aber, woran man ist."

Schrötel selbst betonte, dass er und Zacherle in vielen Dingen äußerst ähnlich seien. Er bot allen die direkte und unbürokratische Zusammenarbeit an. Die Versetzung ist für ihn auch ein bisschen wie nach Hause zu kommen. Denn hier hat der Sinsheimer - er sitzt dort für die CDU im Gemeinderat - seinen Dienst als Streifenpolizist begonnen.

Micha Hörnle, der Leiter der RNZ-Stadtredaktion, erinnerte daran, dass der Polizist ihn nach der Amokfahrt auf dem Bismarckplatz gleich per Handy alarmierte - das werde er ihm nie vergessen. Zacherle sei ein "Glücksfall für Journalisten", der die lokale Presse immer auch als Partner gesehen habe.

Und Zacherle selbst? Er machte keinen Hehl daraus, dass er Heidelberg, vor allem aber sein Revier und seine Mannschaft vermissen wird. Und nachdem sich Zacherle zu Tränen gerührt bei seiner Ehefrau Natascha bedankt hatte, die ihm jeden Tag zur Seite steht, gab er seinem Nachfolger einen Herzenswunsch mit auf den Weg: "Ich übergebe Dir meine Mannschaft. Pass gut auf sie auf!"