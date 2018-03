Heidelberg. (dns) Hat ein Mitarbeiter des Amtes für Verkehrsmanagement seine Sorgfaltspflicht verletzt, als die "Kölner Teller" in der Schlierbacher Wolfsbrunnensteige geplant wurden? Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen einen städtischen Angestellten, nachdem im Oktober 2017 ein 41-jähriger Radfahrer an der Stelle gestürzt war. Er starb wenige Tage später an seinen Verletzungen.

Die Anklagebehörde prüft nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. "Die Ermittlungen dauern an. Das Gutachten eines Sachverständigen liegt vor, aber es sind noch Detailfragen offen", erklärt Staatsanwalt Thomas Bischoff. Dabei gehe es auch um die Frage, ob die Platten, die Pkws zum Bremsen zwingen sollen, von Radfahrern überhaupt gefahrlos überfahren werden können. "Es ist denkbar, dass das nicht möglich ist - egal bei welcher Geschwindigkeit", so Bischoff. Zumal an dieser Stelle davon ausgegangen werden müsse, dass sich nicht jeder Radfahrer an die vorgeschriebenen 20 Stundenkilometern hält - zumal oberhalb dieses Abschnitts, in dem das Unglück geschah, noch Tempo 30 gelte.

Um herauszufinden, wie gut man die Noppen überfahren kann, müsse der Sachverständige eventuell Praxisversuche durchführen. Da die "Teller" in Schlierbach mittlerweile abmontiert sind - stattdessen gibt es nun Poller am Straßenrand -, müsse dann eine Versuchskulisse nachgebaut werden.

Wenn sie nicht ohne Probleme von Radlern überfahren werden können, gelte es zu klären, ob es eine geeignete Ausweichmöglichkeit gab. Auch das scheint in Schlierbach fraglich, da zwischen dem Hindernis und dem Bordstein nur wenig Platz war. Dies könnte auch daran liegen, dass die Stahlplatten nicht so angebracht werden konnten, wie es zuvor geplant wurde, so Bischoff: "Das ließ sich nicht eins zu eins umsetzen." Die Staatsanwaltschaft prüft deshalb Vorwürfe gegen den Mitarbeiter, der die Anbringung geplant und vor Ort überwacht hat. Eine solche Ermittlung findet nach jedem tödlichen Unfall statt. Laut Bischoff ist sowohl eine Ausweitung auf weitere Beschuldigte als auch eine Einstellung durchaus denkbar.

Doch selbst wenn am Ende ein Gericht zu dem Schluss kommen sollte, dass die "Kölner Teller" in Schlierbach für Radfahrer nicht gefahrlos zu überqueren waren, könne daraus nicht auf andere Stellen geschlossen werden, betont Tim Haaf, Sprecher der Staatsanwaltschaft: "Wir prüfen immer nur den Einzelfall."