Von Denis Schnur

Heidelberg. Uni und Pädagogische Hochschule haben ihren Semesterstart wegen der Corona-Pandemie erstmal auf den 20. April verschieben müssen. Doch an der SRH-Hochschule startet der Lehrbetrieb schon diese Woche wieder. Und heutigen Mittwoch werden die Studienanfänger an der Privathochschule begrüßt – wenn auch nur digital. Wie die Hochschule ihre Lehrveranstaltung umgekrempelt hat und wie der Studienstart trotzdem gelingen soll, erklärt Rektorin Prof. Katja Rade im RNZ-Interview.

In der ersten Semesterwoche wären Sie sonst natürlich auf dem Campus in Wieblingen. Wo erreichen wir Sie heute?

Tatsächlich in Ispringen im Home Office. Aber die nächsten Tage werde ich wieder auf dem Campus sein. Wir haben die Präsenz auf einige wenige Mitarbeiter reduziert und teilen uns das auf. Vom Rektorat ist jedoch immer jemand vor Ort.

Katja Rade. Foto: Hentschel

Im Gegensatz zu den Studierenden. Deren Studium ist am Montag ganz ohne Anwesenheit gestartet.

Das stimmt. Wir befinden uns komplett im Online-Modus und sind digital ins Sommersemester gestartet: Wie in regulären Semestern haben die Studierenden einen Wochenplan bekommen, der aber nur digitale Veranstaltungen enthält. Hinzu kommt das angeleitete Selbststudium mit Materialien und Gruppenchats. Inhaltlich bleibt alles weitgehend gleich, auch der Umfang ändert sich nicht. Aber so wie wir jetzt nicht persönlich miteinander sprechen können, müssen auch die Lehrveranstaltungen ohne direkten Kontakt stattfinden.

Heute starten auch einige "Erstis" ihr Studium an der SRH. Ist das nicht extrem seltsam, wenn man nicht zu seiner Hochschule darf?

Natürlich ist das ungewohnt – für uns alle übrigens. Um es den Studienanfängern aber möglichst einfach zu machen, haben wir sie schon vorher in kleinere Gruppen unterteilt und sie gefragt, wo sie Herausforderungen sehen. Das haben wir ausgewertet und versucht, darauf einzugehen, um den Studienbeginn trotz allem möglichst angenehm und einfach zu gestalten.

Am 16. März hat das Land die Hochschulen geschlossen. Ihre Dozenten haben in der kurzen Zeit den Stoff eines ganzen Semesters digitalisiert?

Da kommt uns natürlich unser Core-Prinzip sehr entgegen, das das Studium in Fünf-Wochen-Blöcke aufteilt und unterschiedliche Lehr- und Lernmethoden bietet. Zunächst haben die Lehrenden nur den ersten Block umgestaltet. Der steht jetzt – einschließlich Prüfungen. Am zweiten und dritten arbeiten sie jetzt aber auch, weil wir noch nicht abschätzen können, wann wir zum Normalbetrieb zurückkehren können.

Am Ende jedes Blocks stehen bei der SRH normalerweise Prüfungen. Wie sehen die jetzt aus?

Die passen wir natürlich an, damit wir das ohne Präsenz hinbekommen. Aber das klappt gut. Mündliche Prüfungen kann man problemlos online absolvieren. Auch die Ergebnisse von Gruppenarbeiten kann man ohne Anwesenheit präsentieren. Und wir haben auch schon jetzt Klausuren per Video-Chat beaufsichtigt.

Studierende sitzen vor der Webcam und der Dozent beobachtet sie am Bildschirm?

Genau. Das haben wir bisher nur in Einzelfällen bei Nachprüfungen gemacht. In einem Pilotprojekt testen wir das für komplette Klausuren. Unsere Gruppen sind klein, das kommt uns zu Gute. Und in der Regel finden unsere Prüfungen sowieso in anderen Formaten statt – etwa in Präsentationen, Simulationen oder Projektberichten.

Eigentlich ist die SRH stolz darauf, praktische Elemente in die Lehre einzubauen: Filme, Gruppenarbeiten, Kontakte zu Firmen. Fällt das alles weg?

Nein, da sehen wir immer noch sehr gute Möglichkeiten. Filme kann man zum Beispiel mittlerweile auch online in Gruppen erstellen und bearbeiten. Eigentlich bereiten wir unsere Studierenden gerade noch schneller auf das vor, was später im Berufsleben auf sie zukommt.

Digitale Lehre steht bei Ihnen schon länger auf der Agenda. Profitieren Sie jetzt davon?

Wir haben die Digitalisierung der Lehre 2017 als strategisches Ziel definiert und seitdem vorangetrieben. Wir haben genau das also schon als Chance erkannt und profitieren jetzt natürlich davon. Wir müssen unsere Ideen nun nur deutlich schneller umsetzen, als wir es eigentlich geplant hatten.