Der "Science Tower" der SRH in Heidelberg. Symbolfoto: dpa

Heideleg. (dns) Um den Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, zu helfen, haben Studierende und Mitarbeiter der SRH-Hochschule kurzfristig ein Bündel an Maßnahmen auf die Beine gestellt – sie sammeln Spenden, suchen Übernachtungsmöglichkeiten oder helfen in dieser psychologischen Ausnahmesituation.

"Viele haben einen persönlichen Bezug zu diesem Land", erklärt eine Hochschulsprecherin. Besonders betroffen ist etwa Psychologie-Studentin Laura Petruk, die auch Mitglied der Studierendenvertretung ist, und gebürtig aus der Ukraine stammt. "Jeden Morgen erkundigen wir uns erst einmal, ob unsere Verwandten noch leben", berichtet sie. Gemeinsam mit anderen Studierenden hat sie das Hilfsprogramm initiiert. "Es geht uns nicht so sehr um ein politisches Statement", betont die Studentin. "Es geht hier um Leben und Tod vieler unschuldiger Menschen, die ihr Zuhause verlassen mussten und jetzt auf der Flucht sind."

Um diesen die Ankunft zu erleichtern, suchen die Studierenden etwa nach Unterkünften – bei ihren Familien oder in ihren WGs. "20 Personen haben über diesen Weg bereits einen Schlafplatz angeboten", so die Hochschulsprecherin. Zudem prüfe man, ob auch Wohnungen im Wohnheim auf dem Campus verfügbar gemacht werden könnten. Die Fakultäten für Therapiewissenschaften und Angewandte Psychologie organisieren psychologische Unterstützung für die Flüchtlinge.

Die Hochschule übernimmt außerdem die Kosten von Übersetzern, die für die Aktionen gebraucht werden. Zudem mistet sie ihren Altbestand an Büromaterial und Kleidung mit Hochschullogo aus und verkauft die Dinge auf einem Flohmarkt am Donnerstag 10. März, von 13 bis 16 Uhr vor dem SRH-Turm. Der Ertrag geht an die Ukraine-Hilfe.