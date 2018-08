Heidelberg. (pop) Eine Erfolgsgeschichte schreibt allem Anschein nach die "Sprungbude",also der erste Trampolinpark in der Region. Denn in den Tagen seit deren Eröffnung am 24. März strömten nach Angaben der Betreiber schon weit mehr als 25.000 Besucher in Heidelbergs neue Freizeitattraktion.

Wie nun bei einem Pressetermin von "Sprungbuden"-Leiter Andreas Mayer zu erfahren war, hat die Umwandlung der früheren Sporthalle unterm Strich Umbau- und Renovierungskosten in Gesamthöhe von 1,5 Millionen Euro verursacht. So wurde hier alles vom Boden bis zum Dach inklusive Beleuchtung und Sanitäranlagen auf Vordermann gebracht.

Auf 2500 Quadratmetern stehen den "Spungwütigen" nach seinen Worten sieben unterschiedliche Themenwelten zur Verfügung. Neben den 60- und 90-minütigen Sprungzeiten können auch Partys, Firmenveranstaltungen, Junggesellenabschiede und Klassenausflüge gebucht werden.

Da die Nachfrage sehr groß sei, denken Mayer und sein Team bereits über eine Erweiterung der Halle am Heidelberger Standort am Harbigweg 1-3 nach. Obendrein gebe es auch konkrete Pläne für weitere Sprungbuden in Süddeutschland. Doch sorgt die große Nachfrage noch für einen anderen sehr erfreulichen Aspekt. Denn die "Sprungbude" expandiert auch als Arbeitgeber - auf gut Deutsch: Man sucht weitere Mitarbeiter.