Heidelberg. Nicht weniger als die Weltspitze. Das ist das erklärte Ziel aller Beteiligten, wenn sie über den Innovationscampus für Gesundheit und Lebenswissenschaften sprechen. Hier sollen nicht nur einige der klügsten Köpfe der Welt bahnbrechende Entdeckungen machen, diese sollen auch deutlich schneller als bisher in Kliniken und Unternehmen zur Anwendung kommen – und so dauerhaft Arbeitsplätze und Wohlstand in der Region und im Land sichern. Der Anspruch ist nicht neu – schließlich befinden sich vor allem in Heidelberg schon jetzt medizinische Forschungseinrichtungen von Weltrang. Doch in den vergangenen Tagen wurden erste Schritte unternommen, um diese Vision in Taten umzusetzen.

Der Innovationscampus "Gesundheit und Lebenswissenschaften" Rhein-Neckar ist eines von drei großen Projekten, die das Land in den nächsten Jahren fördert, um die Wirtschaft im Südwesten zukunftsfest zu machen. In die Forschungsallianz in und um Heidelberg fließen dafür zunächst 40 Millionen Euro aus Stuttgart. Daneben fördert das Land die Zusammenarbeit aller Universitätskliniken in Baden-Württemberg im Kooperationsverbund Hochschulmedizin mit 80 Millionen Euro – auch hier profitiert die Heidelberger Uniklinik. Der Innovationscampus "Mobilität der Zukunft" an der Universität Stuttgart und dem Karlsruher Institut für Technologie erhält 65 Millionen Euro. Die "Heidelberg Mannheim Health & Life Science Alliance" soll das Herzstück des Innovationscampus bilden. In ihr haben sich sieben große Forschungseinrichtungen aus der Region zusammengetan: Die Universität Heidelberg mit ihren medizinischen Fakultäten in Heidelberg und Mannheim, die Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim, das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), das Europäische Molekularbiologie-Labor (EMBL), das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim sowie das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung Heidelberg.

[-] Weniger anzeigen

Der wichtigste ist, dass sich sieben Institutionen zusammengetan haben, um die Allianz für Gesundheit und Lebenswissenschaften, beziehungsweise die "Heidelberg Mannheim Health & Life Science Alliance", zu gründen. In einem Papier haben sie bereits die künftige Zusammenarbeit geregelt. Als nächstes soll die Gründung einer Stiftung oder eines Vereins folgen. Was unspektakulär klingt, birgt großes Potenzial, wie am Montag sowohl die Verantwortlichen aus den Einrichtungen als auch die Wissenschafts- und die Wirtschaftsministerin des Landes auf einer Pressekonferenz in Stuttgart betonten: "Es ist etwas Historisches, was hier gerade passiert", sagte etwa Heidelbergs Uni-Rektor Bernhard Eitel.

Denn Heidelberg soll als Forschungs- und Wirtschaftsstandort mittelfristig mit Städten wie Boston, San Francisco oder Toronto konkurrieren. Dass das Potenzial vorhanden ist, bestätigt auch ein Gutachten der Beratungsfirma Boston Consulting Group. Um es auszuschöpfen, müsse sich die Allianz an internationalen Vorbildern orientieren und institutionenübergreifend forschen, Toptalente anwerben, Industrie und Kliniken stärker in die Forschung einbinden und gleichzeitig Erkenntnisse schneller in die Wirtschaft einfließen lassen. Außerdem brauche es eine klare Finanzierung.

Wie die ersten Punkte umgesetzt werden können, skizzieren die Partner in ihrem Papier. Und bei der Finanzierung hat die Landesregierung angekündigt, in Vorleistung zu gehen: 40 Millionen Euro will man als Anschubfinanzierung investieren, weitere Fördermittel sollen folgen. Auch bei den internationalen Vorbildern wie Boston und Toronto habe es eine zunächst eine Finanzspritze gebraucht, um aus einzelnen Institutionen ein Cluster zu machen: "Da gab es jeweils eine Anschubfinanzierung, die als Kit gewirkt hat", betonte DKFZ-Vorstand Michael Baumann. "Dieser Kit kann unglaublich viel bewirken."

Entsprechend soll das Geld vor allem für die Verzahnung der Einrichtungen genutzt werden, wie Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) betonte: "Damit zahlen wir besonders in die gemeinsame Forschung ein." Konkret soll etwa Infrastruktur finanziert werden, die allen Partnern zur Verfügung steht. Außerdem sollen gemeinsame Gruppen mit Nachwuchsforschern gegründet werden, um Talente anzuziehen.

So soll ein Forschungszweig gestärkt werden, der in Zukunft deutlich an Bedeutung zulegen wird. Denn die Gesellschaft werde älter und der Klimawandel werde neue Krankheitsbilder mit sich bringen: "Darauf müssen wir reagieren", so Baumann. Außerdem berge die Wissenschaft das Potenzial, neue Industrien hervorzubringen, wie Eitel betonte: "Die Lebenswissenschaften sind der Technologietreiber des 21. Jahrhunderts." Organische Materialien erlaubten etwa ganz neue Maschinen.

Schon jetzt macht die Gesundheitsbranche in Baden-Württemberg zwölf Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Der Innovationscampus soll dafür sorgen, dass dieser Wert weiter steigt und wissenschaftliche Erkenntnisse in Region und Land in Arbeitsplätze und Wohlstand umgewandelt werden, wie Wissenschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut betonte. "Das muss unser Anspruch sein." Dass es bis dahin noch ein langer Weg, ist jedoch allen klar, wie Eitel erklärte: "Wir freuen uns heute. Aber wir wissen, dass wir jetzt auch liefern müssen."

Gesundheit und Lebenswissenschaft als Wirtschaftsmotor

