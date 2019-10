Von Holger Buchwald

Heidelberg. Mit einem Kompromiss zu den Kneipenöffnungszeiten legt der Gemeinderat Berufung gegen das Sperrzeiten-Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe ein. Mehrheitlich beschlossen die Stadträte am Donnerstagabend eine Satzung, wonach die gastronomischen Betriebe in der Kernaltstadt werktags um 1 Uhr und in den Nächten auf Samstag und Sonntag um 4 Uhr schließen müssen. Die Regelung soll bereits in der kommenden Woche mit Erscheinen des Amtsblattes gelten.

Zugleich wurden begleitende Maßnahmen beschlossen. So soll geprüft werden, ob Heidelberg (wie Mannheim) einen Nachtbürgermeister bekommt. Auch soll es eine "Awareness"-Kampagne geben. Dabei sollen Nachtschwärmer direkt angesprochen werden, wenn sie sich zu laut verhalten.

Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, auch in Berufung zu gehen. Aber als neue Sperrzeiten für die Kneipen in der Kernaltstadt wurde werktags 1 und am Wochenende 3 Uhr vorgeschlagen. Das sah die Mehrheit des Gemeinderates offenbar nicht als ausreichenden Kompromiss an.

31 Anwohner hatten vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe gegen die bestehende Sperrzeitsatzung geklagt, weil die aktuellen Sperrzeiten von 3 Uhr in der Nacht auf Freitag und 4 Uhr am Wochenende sowie 1 Uhr an den restlichen Werktagen in ihren Augen viel zu liberal seien.

Foto: Buchwald

Der nächtliche Lärm gefährde ihre Gesundheit. Die Richter gaben ihnen Recht und forderten vom Gemeinderat, dass er nun konkrete Uhrzeiten festsetzt: Werktags sollten die Kneipen um Mitternacht und am Wochenende um 2.30 Uhr schließen. Es gebe keinen Ermessensspielraum mehr.

Gegen dieses Urteil richtet sich nun die Berufung, die auch Oberbürgermeister Eckart Würzner empfohlen hatte. Nach Einschätzung des Rechtsamts sind die juristischen Hürden für eine Normänderungsklage sehr hoch. Daher könnte es sein, dass die Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg nicht standhalte. Dann müsse man aber auch den Anwohnern entgegenkommen, was man mit den Sperrzeiten von 1 und 3 Uhr tue. Andernfalls habe die Berufung keine Chance. Jetzt wird man sehen, wie die Richter auf die Variante 1 und 4 Uhr regaieren werden. Wann der Verwaltungsgerichtshof entscheiden wird, ist noch unklar.