Heidelberg. (sm) Seit dem 21. Juni ist Oliver Trelenberg mit seinem Rad unterwegs. 1000 Kilometer und einige Städte hatte er schon hinter sich, als er jetzt in Heidelberg Station machte, um für seine Mission, krebskranken Kindern zu helfen, zu werben. Grund genug für Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain – er ist selbst ein begeisterter Radfahrer –, "Oli" auf dem Kornmarkt kurz vor seiner Abfahrt nach Heilbronn zu begrüßen. Da liegen noch über 4500 Kilometer vor dem Mann aus Hagen.

Unter dem Motto "Oli radelt" strampelt sich Trelenberg quer durch Deutschland. Es ist nicht seine erste Tour. Seit 2015 tritt er unter dem Motto "Krebspatient radelt für guten Zweck" in die Pedale, um Spenden für krebs- und schwerkranke Menschen zu sammeln. Alle Spenden gehen zu 100 Prozent an eine jährlich wechselnde Institution. Diesmal hilft seine "Strahlemännchen-Tour" einem Verein, der sich bundesweit für schwer- und krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Eltern engagiert.

Der engagierte Radler hofft, auf seiner 95-tägigen Tour – sie führt weiter über Stuttgart, den Bodensee, Passau, Würzburg, Erfurt, Bautzen, Berlin, Usedom, Flensburg, Cuxhaven, Delmenhorst, Osnabrück, Münster, Hamm und zurück nach Hagen – wieder eine veritable Spendensumme einzufahren. So kamen im Jahr 2020 beispielsweise 41.101 Euro zusammen.

"Ich hatte 2013 selber Krebs", so Trelenberg. Zudem habe er lange an einer Alkoholsucht gelitten. Nachdem er beides überwunden hatte, begann er mit dem Radfahren und merkte, dass durch das regelmäßige Steigern der gefahrenen Kilometer sein Lebensmut zurückkam und sich seine Lebensqualität verbesserte. "Radfahren entwickelte sich zu meiner großen Leidenschaft." Deshalb startete er nach einer von der Stadt gesponserten Übernachtung in Heidelberg auch voller Elan mit seinem E-Bike Richtung Heilbronn.

Info: Alle Infos rund um die Tour und das Spendenkonto gibt es im Internet unter www.oli-radelt.de.