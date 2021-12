Heidelberg. (shy) Nachdem am Montag in Mannheim rund 2000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert hatten, fand am Dienstagabend auch eine bedeutend kleinere Demo in Heidelberg statt. Rund 100 Personen trafen sich am Bismarckplatz. Zum Protest aufgerufen hatte die Partei "Die Basis" Heidelberg.

Die Demonstration war – im Gegensatz zu dem Mannheimer Pendant – bei der Stadt angemeldet und genehmigt worden. Laut Polizei startete die Demo gegen 18.30 Uhr am Bismarckplatz und zog dann über Bismarck- und Bergheimer sowie Römerstraße, Kurfürsten-Anlage, Poststraße und Kleine Plöck zurück zum Bismarckplatz, wo sie gegen 20 Uhr endete.

Insgesamt sei alles friedlich abgelaufen, allerdings hätten einige Teilnehmer mehrfach auf die Maskentragepflicht hingewiesen werden müssen. Das teilte ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage mit. Etwa zehn Personen hätten sich überdies zu einer Gegendemo versammelt und versucht, die Kundgebung durch Zwischenrufe zu stören. Zu einer Auseinandersetzung sei es nicht gekommen.

Update: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 20.30 Uhr

Offenbar handelt es sich dabei um eine ähnliche Aktion wie in Mannheim am gestrigen Montagabend.