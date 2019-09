Heidelberg. (jola) Der Prozess um den Banküberfall auf die Sparkasse im Hasenleiser ist auf der Zielgeraden - nach knapp zwei Monaten. Der Überfall geschah im Januar, am 15. Juli musste Peter H. (Name geändert) erstmals im Landgericht erscheinen, eine Woche später - am 22. Juli - hätte das Urteil fallen sollen. Doch dazu kam es bis heute nicht. Wahrscheinlich wird am Mittwoch entschieden, ob Peter H. schuldig ist oder nicht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem mittlerweile 35-Jährigen vor, am 24. Januar einen Bankangestellten der Sparkassenfiliale im Kolbenzeil mit einem 20 Zentimeter langen Messer bedroht zu haben, um an Geld zu kommen. Dabei sei er mit einer Kapuze und einem bis zur Nase hochgezogenen Jackenkragen vermummt gewesen. Der Bankangestellte habe Peter H. vier 500-Euro-Scheine übergeben, dann sei H. geflüchtet.

Bereits der erste Prozesstag endete vorzeitig: Das Gericht hatte die Wochenfrist, die dem Verteidiger zur Überprüfung der Kammer - also der Richter - zusteht, nicht eingehalten. Rechtsanwalt Tobias Abel forderte deshalb, dass der Prozess vertagt wird. Dem gab der Vorsitzende Richter Jochen Herkle schließlich statt. Drei Tage blieb Abel Zeit für eine mögliche Besetzungsrüge.

Diese Rüge folgte am zweiten Prozesstag. Rechtsanwalt Abel lehnte sowohl den Beisitzer als auch eine der Schöffinnen ab. Das Gericht habe die Entschuldigungen der eigentlich vorgesehen Richter und Schöffen nicht ausreichend geprüft, das Recht seines Mandanten auf den gesetzlichen Richter sei verletzt worden. Das Gericht stellte letztlich jedoch fest, dass es korrekt besetzt sei.

Der Angeklagte äußerte sich damals zur Person: Der gebürtige Mannheimer habe in seiner Kindheit viele Jahre in den USA verbracht, sei dort beim Militär gewesen, sei allerdings straffällig und schließlich nach Deutschland abgeschoben worden. Hier habe er sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen und sei wieder straffällig geworden - wegen Raubes und Betrugs.

Info: Das Urteil wird am kommenden Mittwoch, 18. September, erwartet. Der Prozess beginnt dann um 10 Uhr.