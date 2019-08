Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Schifffahrt mit der "Weißen Flotte" ist seit vielen Jahren eine der beliebtesten RNZ-Sommertouren. Dieses Jahr hatten sich über 800 Abonnenten dafür beworben - und 250 hatten Losglück. Sie durften am Dienstag mitfahren nach Hirschhorn und das mit einem der jüngsten Neuzugänge der "Weißen Flotte", der "Alt Heidelberg".

Das 48 Meter lange und 9 Meter breite Schiff ist zwar schon 30 Jahre alt. Doch es sieht aus wie neu. Denn nachdem "Weiße Flotte"-Geschäftsführer Karl Hofstätter das dreistöckige Schiff vor einem Jahr aus dem bayerischen Kelheim nach Heidelberg überführt hatte, wurde es über den Winter von Grund auf renoviert und dann von "Renate" auf den Traditionsnamen "Alt Heidelberg" umgetauft.

RNZ-Sommertour 2019: Mit der Weißen Flotte nach Hirschhorn Kamera und Interviews: Timo Frahn: / Produktion: Georg Mollath

Hintergrund Stimmen zur Sommertour > Harald Kurzer (66), Rauenberg: "Großartiges Wetter, wunderschönes Schiff, meine Frau und ich freuen uns. Kann ich jedem nur empfehlen." > Ronja (7), Eppelheim: "Ich fand die Fahrt sehr gut. In Hirschhorn konnte ich eine Katze streicheln!" > Immka Betz (74) und Klaus Betz (76), Heidelberg: "Also wir sind - in diese Neckarrichtung - mit dem Schiff noch nie weiter als bis Neckarsteinach gekommen. Die RNZ bringt uns sozusagen weiter als je zuvor. Es gefällt uns richtig gut." > Stefanie Götzmann (25), Sankt Leon-Rot: "Ich war zum ersten Mal in Hirschhorn, von der Burg hat man einen tollen Blick. Und wir haben viele nette Gespräche geführt." > Gisela Nowak (71), Sandhausen: "Der Ausflug ist prima organisiert und Hirschhorn hat eine wunderschöne Altstadt. Wir haben die Zeit vor Ort genutzt, um das Kloster anzuschauen." > Birgit Goebels (53), Eppelheim: "Es hat mir super gut gefallen. Ich habe die Fahrt wirklich genossen." > Barbara Heßling (68), Buchen: "Ich habe in den letzten Jahren von den anderen Bootstouren der RNZ-Sommertour in der Zeitung gelesen und dachte mir immer: Das will ich auch mal machen. Daher freue ich mich riesig, gewonnen zu haben. Die Schifffahrt ist toll. Man sieht die Region von einer ganz anderen Perspektive als wenn man mit dem Auto herfährt." > Eduard Velhagen (87), Heidelberg: "Das Schiff ist so wunderbar, ich habe einen großartigen Tag. Danke RNZ!" > Peter Ziegelhöfer (73), Dossenheim: "Meine Frau und ich, wir sind seit Jahren RNZ-Leser und bewerben uns auch schon so lange bei der RNZ-Sommertour. Wir freuen uns, dass es dieses Jahr endlich geklappt hat. Es macht uns großen Spaß, das Schiff ist klasse." > Günter Burkhardt (78), Neckarbischofsheim: "Die Gegend hier am Fluss ist traumhaft schön. Man sollte viel häufiger hier sein. Die Wälder sind deutlich grüner als im Kraichgau, wunderschön. Ich danke der RNZ." > Oliver Berthold (40), Bürgermeister von Hirschhorn: "Die RNZ-Schifffahrt ist für uns sehr wichtig, weil so viele Menschen dadurch in die Stadt finden. Für viele Heidelberger scheint die Welt in Neckarsteinach zu Ende zu sein, obwohl es hier hinten in Hirschhorn so schön ist." tifa

"Das Besondere an dem Schiff ist, dass es nur 90 Zentimeter Tiefgang hat", erklärte Hofstätter den RNZ-Lesern zur Begrüßung, "damit können wir auch bei sehr niedrigem Wasserstand noch fahren". Danach übernahm Kapitän Rolf Herrmann, der seit fast 50 Jahren im Dienste der "Weißen Flotte" steht, das Ruder - und fuhr das Schiff in entspanntem Tempo binnen zweieinhalb Stunden die 23 Kilometer ins hessische Hirschhorn.

Die Sommertouristen machten es sich unterdessen auf dem Oberdeck bequem. Rita Thoma hatte mit der Schifffahrt ihren Mann Hans-Jürgen überrascht. "Er hatte kürzlich Geburtstag, da dachte ich, ich bewerb mich mal, und wenn wir den Zuschlag kriegen, habe ich ein billiges Geburtstagsgeschenk", sagte die 61-Jährige und lachte. Das Heidelberger Ehepaar prostete sich mit "Aperol Spritz" zu und der Beschenkte meinte: "Für uns ist das ein wunderschöner Urlaubstag."

Die Stimmung an Bord war bestens - besonders als auf Höhe der Burgruine Schwalbennest in Neckarsteinach die majestätische "Königin Silvia" die Sommertouristen passierte, der Kapitän hupte und die Fahrgäste einander zuwinkten.

Hatten Spaß: Wilfried und Barbara Schendzielorz (l.) mit Inge und Ludwig Herbig. Foto: rie

Besonders viel Spaß an diesem Teil der Strecke hatten Ludwig Herbig und sein Schulfreund Wilfried Schendzielorz, die mit ihren Frauen Inge und Barbara an Bord waren. Die beiden 65-Jährigen sind einst in Neckarsteinach aufgewachsen - und kennen in der Vierburgenstadt jeden Stein. "Da, unter dem Schwalbennest, sind wir immer an der Steilwand hochgeklettert", erzählte Schendzielorz dem RNZ-Reporter.

Ludwig Herbig gab unterdessen einen kurzen historischen Abriss der Neckarschifffahrt. Denn er ist ein Spross der Neckarsteinacher Schifffahrtspionier-Familie Boßler, die auch heute noch an der "Weißen Flotte" beteiligt ist. "Ich war selbst sechs Jahre lang als Matrose auf den Schiffen", sagte er. "Und beim Stapellauf der alten Alt Heidelberg war ich selbst noch dabei."

Nach eineinhalb Stunden in Hirschhorn, wo die 250 Ausflügler je nach Interesse die Altstadt, die mittelalterliche Burg oder die viele Jahrhunderte alte Ersheimer Kapelle besichtigten, ging es am Nachmittag zurück nach Heidelberg.

Die 90-jährige Dorothea Kende ist seit 63 Jahren RNZ-Leserin - und war jetzt mit ihrer Freundin Marianne Schenck zum ersten Mal bei einer Sommertour dabei. Foto: rie

Begeistert von der Fahrt war auch Dorothea Kende. Die 90-Jährige hatte sich zum ersten Mal bei der RNZ-Sommertour beworben, obwohl sie seit sage und schreibe 63 Jahren die RNZ liest. "Und es hat gleich geklappt", sagte die Heidelbergerin, die gemeinsam mit ihrer Freundin Marianne Schenck dabei war, lachend. "Zum letzten Mal bin ich auf dem Neckar-Schiff gefahren, da waren meine Enkel vielleicht 6 Jahre alt. Das ist über 20 Jahre her. Ich freue mich sehr, bei dieser großartigen Aktion meiner Zeitung dabei zu sein."

Als es eine Stunde vor Ankunft in Heidelberg anfing, leicht zu regnen, machten es sich die meisten Mitfahrer unter Deck der "Alt Heidelberg" bequem. Bei der Renovierung im Winter war ein fünf Meter hoher Lichthof, der über alle drei Stockwerke geht, eingebaut worden und so ist es selbst bei trübem Wetter sehr hell im Innenteil des Schiffes. Jan (9) und Lisa (6), die mit ihren Großeltern Trudy und Günter Hämmerling an Bord waren, ließen sich eine kräftige Suppe schmecken. Was ihnen am besten gefallen hat? "Die Fahrt selbst war am schönsten", sagte Jan. "Ich fand den Spielplatz in Hirschhorn am besten", sagte seine Schwester Lisa. Und Oma und Opa? Die freuten sich über den schönen Tag mit den Enkeln: "Es ist einfach toll, dass die RNZ so etwas anbietet."