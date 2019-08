Wie schön es am Altstadtufer des Neckars sein kann, erlebten am Wochenende Tausende unter anderem rund um die Alte Brücke. ​Foto: Rothe

Von Rolf Kienle

Heidelberg. "Eigentlich nutzen wir Heidelberger das viel zu wenig." Für diese Erkenntnis mussten die Ziegelhäuser Ursula Kloé und Jürgen Häussler nicht lange nachdenken: Das Neckarufer zwischen Alter Brücke und Stadthalle ist bislang wirklich kein bevorzugter Spazierweg der Heidelberger. Das war am Wochenende ganz anders. Tausende flanierten auf der für den Verkehr gesperrten Bundesstraße - und genossen den "Sommer am Fluss", wie die Aktion hieß. Spazieren am Altstadtufer des Neckars, ganz ohne Lärm und Abgase, das war fast wie ein Urlaub im Süden - besonders am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein.

Am Samstagnachmittag hatte Oberbürgermeister Eckart Würzner noch in einem launigen Akt den ersten, neu gestalteten Teil der geplanten Neckarpromenade freigegeben. Die Sandsteinbänke am Neckarlauer ein Stück östlich der Stadthalle waren zu diesem Zeitpunkt aber sowieso schon komplett in der Hand der Besucher. "Wir haben was Schönes geschaffen für relativ wenig Geld", lobte Würzner seine Mitarbeiter.

Die Buntsandsteinbänke haben den Vorteil, dass sie sich in der Sonne schnell aufwärmen und nach Regen schnell wieder trocken sind. Ihre angenehmste Eigenschaft: Fahrgäste, die auf ihr Schiff warten, müssen nicht mehr stehen und können einen Blick auf das Heiligenberg-Panorama gegenüber genießen (auch wenn das direkt vor den Bänken schwimmende Restaurant "Pier 4" doch ein wenig die Sicht verdeckt).

Natürlich wurden Alexander Krohn, Koordinator für "Stadt an den Fluss", und seine Kollegen vom Stadtplanungsamt an den Infoständen zur neuen Neckarpromenade auf den alten Traum angesprochen: Weg mit dem Verkehr am Altstadt-Ufer. "Davon träumen wir seit 30 Jahren", gab auch OB Würzner zu. Damals wurde die Untertunnelung erstmals diskutiert - und dann zu den Akten gelegt. Aber auch die Verbannung des Durchgangsverkehrs ist weit weg von der Realität, selbst wenn Würzner versprach, man werde da noch "ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken".

Die Menschen genossen am Wochenende einfach mal die ungewohnte Chance, das Altstädter Flussufer ganz ohne Autos zu erleben. Da konnte man Radhelme ausprobieren, sich über die neuen Elektrobusse der RNV informieren - überhaupt war E-Mobilität das große Thema. Besonders beliebt war ein Stand, an dem man die neuen E-Scooter, die gerade Heidelberg erobern, ausprobieren konnte. Viele Tester bewiesen, dass sie noch nicht fit sind für den Elektroroller. Sie kriegten die Kurve nicht oder fuhren gleich ganz geradeaus. Auch Michel Prokof, Zweirad-Instruktor des ADAC, bestätigte: "Man muss sich damit beschäftigen." Das Gefahrenpotenzial der Roller werde unterschätzt. "Eine nette Sache", stellte ein Heidelberger zwar nach zwei Testrunden fest, kaufen wolle er so ein Teil dann aber doch nicht.

Vor dem Gebäude der Marstall-Mensa legten DJs der Breidenbach-Studios auf und nebenan hatte das "Cave 54" eine kleine Bar aufgebaut. Einige Foodtrucks und der obligatorische Bratwurst-Stand sorgten für Verpflegung. Und so war die Stimmung am Samstagabend trotz frühherbstlichen Wetters richtig gut. Besonders nett war auch das Angebot, sich sonntags sein Frühstück selbst mitzubringen.

Einen Ausblick, wie das sein könnte, wenn Heidelberg bald mit der "schwimmenden Promenade" näher an den Neckar rückt, wurde direkt an der Alten Brücke gezeigt. Dort lag ein "Ponton" auf dem Fluss - der war aber so klein, dass man darauf nicht flanieren, sondern nur entspannt sitzen konnte.

Nebenan ging es mit Rockbühne und Sandstrand leger und lebhaft zugleich zu. Oben säumten Touristen die Alte Brücke, unten lagen die Heidelberger mit kalten Drinks in den Liegestühlen, steckten die Füße in den Sand und lauschten den Bands. Den Sandstrand wird es noch länger geben, die Bühne nicht. Denn schon gestern am späten Abend war der Traum vorbei - und es rollten wieder Autos über die B37 am Neckarufer.