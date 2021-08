So schön kann das Neckarufer ohne Autos sein: Tausende von Besuchern genossen im August 2019 den „Sommer am Fluss“ auf der gesperrten B 37. Auch dieses Jahr soll es ein unbeschwertes Fest werden – trotz coronabedingter Einschränkungen. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Traum vom autofreien Neckarufer wird wahr – zumindest am nächsten Wochenende, 21. und 22. August, denn dann lädt "Heidelberg Marketing" wie zuletzt 2019 wieder zum "Sommer am Fluss". Gleich an drei Standorten wird dann den Heidelbergern und den Gästen aus der Region Unterhaltung geboten: an der Hauptbühne an der Alten Brücke, im Bereich Marstallhof/Heuscheuer und am Krahnenplatz. Die B 37 ist während der Veranstaltung für den Verkehr gesperrt.

Ganz so voll wie am 17. und 18. August 2019 kann es nicht werden, als an beiden Tagen zusammen rund 100.000 Besucher das besondere Ambiente des Altstadt-Ufers genossen, vor den Bühnen tanzten, an den Ständen und am Neckarstrand einkehrten oder einfach nur auf der gesperrten B 37 flanierten. Im Corona-Jahr 2021 ist nämlich einiges anders: So werden die drei Veranstaltungszonen umzäunt, nach den Regeln der derzeitigen Corona-Verordnung werden an der Alten Brücke maximal 1500 Zuhörer zugelassen. Und herein kommt nur, wer getestet, geimpft oder genesen ist. Doch gerade wegen der besonderen Umstände freuen sich Mathias Schiemer und Joe Schwarz von "Heidelberg Marketing", dass es ihnen mit ihrem Team gelungen ist, in nur dreieinhalb Wochen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen (siehe Artikel links).

Die B 37 ist am Samstag ab 6 Uhr morgens gesperrt, sonntags wird die Straße wieder gegen 21 Uhr freigegeben. Dazwischen gibt es an der Alten Brücke Musik für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe. In Kooperation mit den Breidenbach-Studios spricht die Bühne vor der Heuscheuer vor allem Junge und Junggebliebene an. Dort gibt es DJ-Musik und Auftritte von Singer-Songwritern, während am Krahnenplatz das Kinderprogramm steigt – mit Spiel- und Mitmachaktionen, kleinen Aufführungen und Vorlesestunden.

"Langweilig wird uns Eventplanern derzeit nicht", lacht Joe Schwarz. Am Montag muss er die Organisation zum dritten Mal einer neuen Corona-Verordnung anpassen. Doch er ist zuversichtlich, dass die Veranstaltung im geplanten Rahmen steigen kann.

"Aufgrund der Corona-Konstellation dürfen wir leider nicht die Straße bespielen und außerhalb der Veranstaltungszonen keine eigenen Stände aufbauen", sagt Schiemer: "Sonst hätten wir den gesamten Bereich zwischen Alter Brücke und Krahnenplatz einzäunen müssen." Umso mehr freut sich der "Heidelberg Marketing"-Chef, dass es rund um den Neckarstaden ohnehin zahlreiche gastronomische Angebote und Rückzugsorte gibt, an denen die Gäste ausspannen können – sei es der Neckarstrand, die Gaststätten in der Lauergasse oder der Pier4 der "Weißen Flotte". Auch das Solarschiff Neckarsonne könne weiterhin regulär fahren.

Mit der Regelung, dass nur Getestete, Geimpfte oder Genesene den Veranstaltungsbereich betreten dürfen, könne man nach aktuellem Stand pro Veranstaltungszone 50 Prozent der möglichen Gäste in das umzäunte Gebiet einlassen. Im Falle des DJ-Bereichs vor der Heuscheuer finden so maximal 1000 Personen, im Kinderbereich am Krahnenplatz weitere 750 Gäste Platz. Schiemer und Schwarz glauben, dass das ausreicht. Wie bei solchen Veranstaltungen üblich, werde es ein reges Kommen und Gehen geben. Und natürlich könne man auch zum Beispiel von der Alten Brücke aus der Musik lauschen und dem Treiben zusehen.

Die eigenen Sicherheitskräfte von "Heidelberg Marketing" unterstützen den Kommunalen Ordnungsdienst und die Polizei, alles in geordnete, coronakonforme Bahnen zu lenken, damit auch in diesem Jahr die Besucher den "Sommer am Fluss" unbeschwert genießen können.