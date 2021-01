Von Denis Schnur

Das wird eröffnet

Heidelberg. In der neuen Großsporthalle "SNP Dome" an der Speyerer Straße sollen noch dieses Quartal die ersten Spiele stattfinden. Die Basketballer der MLP Academics und der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen dürfen hier zunächst vor höchstens 1015 Zuschauern spielen – nach Corona können dann bis zu 5000 Menschen rein.

Eine der wichtigsten Verbindungsachsen in ganz Heidelberg wird wieder befahrbar sein: Im März ist die neue Hebelstraßenbrücke fertig.

Die Südstädter bekommen noch im ersten Halbjahr endlich ihr neues Bürgerzentrum in der ehemaligen Chapel an der Römerstraße. Bis Ende des Jahres soll auch der innovative "Andere Park" fertig werden, der sich wie ein Band durch die ehemaligen Campbell Barracks zieht: Dort sind Spiel- und Veranstaltungsflächen, aber auch grüne Oasen geplant. Die alte US-Kaserne wird dann nach und nach zugänglich sein. Bis der neue Karlstorbahnhof dort in den alten Stallungen eröffnet, dauert es aber noch – das wird frühestens 2022 sein.

Im Sommer wird das neue Haus der Jugend an der Römerstraße im Süden der Stadt fertig. Die Kinder und Jugendlichen können sich auf viel Platz für Tanz, Theater, Lernen und Sport, aber auch Probe- und Discoräume sowie ein eigenes Café freuen.

Ein schöner neuer Platz wird im Zentrum der Bahnstadt schon Mitte des Jahres fertig: die Pfaffengrunder Terrasse. Auf den rund 12.000 Quadratmetern gibt es eine große Rasenfläche und 125 Bäume, aber auch Hochbeete für Urban Gardening, eine Boulefläche und einige Spielgeräte.

Wenn alles klappt, eröffnet schon im Herbst im "Heidelberg Innovation Park" in Kirchheim ein innovatives Projekt: das Begeisterhaus des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Als offener Freiraum können dort alle, die wollen, mitmachen und eigene Projekte starten – etwa in Holz- und Metallwerkstätten, einem Tonstudio oder im Biotechnologielabor.

Das gibt es zu erleben

Endlich wieder große Kultur? Dieses Jahr könnte es soweit sein. Macht die Pandemie nicht erneut einen Strich durch die Rechnung, feiert der Heidelberger Frühling vom 20. März bis 18. April endlich sein Jubiläum: Zum 25. Mal geht das Klassikfestival dann über die Bühne – mit treuen Frühlings-Gefährten wie Jörg Widmann, Martin Grubinger, Igor Levit, Thomas Hampson oder Gabriela Montero.

Wiedersehen beim Jubiläums-„Frühling“: Die Pianisten Gabriela Montero und Igor Levit. Fotos: Mosman/Broede

Gleich vier Festivals plant das städtische Theater und Orchester:Beim Stückemarkt gibt es vom 30. April bis 9. Mai zeitgenössische Dramatik zu erleben. Eine "Tanzbiennale light" findet vom 4. bis zum 6. Juni statt – und schon im April gibt es im Unterwegstheater den ersten Teil des Festivals, das wegen Corona verlegt und zweigeteilt wird. Im Juni gehen die Schultheatertage über die Bühne. Und im Sommer dürfen sich Open-Air-Fans bei den Schlossfestspielen auf die Wiederaufnahme von Dracula, Musiktheater mit "Im weißen Rössl" und das Schauspiel "Das Spiel von Liebe und Zufall" freuen.

Das Kurpfälzische Museum widmet sich im Herbst, ab 24. Oktober, dem weiblichen Körper. In der Ausstellung "Frauenkörper – Der Blick auf das Weibliche" werden Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Fotos und Videos bedeutender Künstlerinnen und Künstler des 16. bis 21. Jahrhunderts gezeigt. Darunter sind Größen wie Albrecht Dürer, Rembrandt, Lovis Corinth, Käthe Kollwitz, Otto Dix, Max Beckmann, Maria Lassnig und Cindy Sherman.

Schon 2019 war „Dracula“ ein großer Publikumserfolg: Bei den Schlossfestspielen diesen Sommer steht der Klassiker nach Bram Stoker wieder auf dem Programm. Archivfoto: Philipp Rothe

Das wird besser

Schnelleres Internet für Schulen: Vom "Digitalpakt Schule" profitieren schon 2021 insbesondere das Helmholtz- und das Bunsen-Gymnasium – ihre digitale Infrastruktur wird ausgebaut. Zudem will die Stadt sämtliche Schulen in ihrer Trägerschaft noch im ersten Halbjahr an das Breitbandnetz anschließen.

Heidelberg wird sicherer – jedenfalls aus der Sicht mancher: Noch im Januar sollen die 21 am Vorplatz des Hauptbahnhofs installierten Kameras scharf geschaltet werden – zunächst ganz konventionell. Nach und nach soll daraus dann eine "intelligente Videoüberwachung" werden, die selbst erkennt, wenn es eine Schlägerei oder andere ungewöhnliche Vorkommnisse gibt.

Das wird gefeiert

2021 ist auch ein Super-Jubiläumsjahr: Denn Heidelberg feiert seine Freundschaften in Deutschland und Europa. So besteht die Partnerschaft mit Montpellier seit 60 Jahren und jene mit Bautzen und Simferopol jeweils seit 30 Jahren. Aus der französischen Partnerstadt wird daher Anfang September eine Delegation erwartet. Die Feier zum 55. Freundschaftsjubiläum mit dem britischen Cambridge fiel 2020 wegen Corona ins Wasser – und soll dieses Jahr nachgeholt werden.

2021 wird zudem die städtische Musik- und Singschule 50 Jahre alt – und feiert das mit einem Festakt am 24. Juli.

Das wird entschieden

Im Superwahljahr 2021 wählen die Heidelbergerinnen und Heidelberger am 14. März einen neuen Landtag. Am 11. April entscheiden sie dann in einem Bürgerentscheid, ob das Ankunftszentrum für Geflüchtete auf die Wolfsgärten ziehen soll oder nicht. Im Herbst steht die Bundestagswahl an, und im Dezember werden dann noch Heidelbergs Jugendliche an die Urnen gerufen, um einen neuen Jugendgemeinderat zu wählen.

Auch die Planungen für die Zukunft des Neuenheimer Feldes gehen weiter: Die Büros Astoc und Höger stellen im Sommer ihre Entwicklungsentwürfe im Masterplan-Verfahren vor. Danach wird entschieden, welcher der beiden weiterbearbeitet wird.

Im zweiten Quartal entscheidet der Gemeinderat über die Zukunft des RNV-Betriebshofs. Er wird an seinem bisherigen Standort an der Bergheimer Straße neu gebaut. Doch weil dort nicht alle Bahnen untergebracht werden können, braucht es weitere dezentrale Standorte.

Das wird (weiter) gebaut

Das Turnzentrum Heidelberg in Kirchheim wird erweitert. Baustart für die neue Turnhalle, die als reine Gerätehalle mit fest eingebauten Turngeräten sowie Mattensystemen und Fallgruben geplant wird, ist im März. Fertig soll sie im Oktober 2022 sein.

Weiter geht es mit der Sanierung der Stadthalle: Sobald die Baugenehmigung da ist, könnten die eigentlichen Neubauarbeiten noch dieses Quartal beginnen.

Viel passieren wird dieses Jahr auf der Großbaustelle im Süden des Hauptbahnhofs, wo der neue Europaplatz entsteht: Beim neuen Konferenzzentrum soll Ende 2021 der Rohbau fertig sein.

Ein Mammutprojekt bleibt die Entwicklung des Patrick-Henry-Village zum 16. Stadtteil Heidelbergs. Der Bund macht den Anfang und saniert und baut Hunderte Mietwohnungen, die dann ab 2022 bezogen werden können. Schon dieses Jahr könnten erste Pioniere ins PHV ziehen.