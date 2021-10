Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der umstrittene Siegerentwurf für den Neubau des Dokumentations- und Kulturzentrums in der Altstadt werde noch einmal überarbeitet. "Ich finde die glatte Wand auch nicht sehr einladend", sagte der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, bei einer Informations- und Diskussionsveranstaltung im Tikk-Theater des Karlstorbahnhofs. 50 Gäste waren der Einladung der Sinti und Roma gefolgt, um sich aus erster Hand über die Planungen zu informieren – und auch in sachlicher Atmosphäre ihre Sorgen angesichts des großen Bauvolumens vorzutragen. Die wichtigsten Informationen und der Verlauf der Diskussion im Überblick:

Es war die vierte Infoveranstaltung, aber die erste nach dem Protest: Carl Zillich (IBA), Emran Elmazi (Dokuzentrum), Moderator Benedikt Widmaier, Bürgermeister Jürgen Odszuck, Markus Neppl (Gestaltungsbeirat) und Zentralratsvorsitzender Romani Rose (v.l.) stellten die Pläne vor. Foto: Rothe

Warum braucht das Dokumentationszentrum mehr Platz? Eigentlich sind alle Räumlichkeiten zu klein. Vor allem gibt es keinen geeigneten Veranstaltungssaal. "Selbst solch eine Informationsveranstaltung wie heute wäre bei uns nicht möglich", sagte Rose zur Begrüßung. Emran Elmazi, wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationszentrums, fügte hinzu: "Unsere Räumlichkeiten wurden seit den 90er Jahren nicht verändert, die Anforderungen sind aber stark gestiegen." Eine Sanierung der Bestandsgebäude sei nicht tragfähig. Benötigt wird auch mehr Ausstellungsfläche. "Die aktuelle Dauerausstellung beleuchtet die zwölf Jahre der NS-Zeit", so Elmazi: "Wir wollen aber auch die restliche 600-jährige Geschichte und Kultur zeigen, mit allen Stärken und Schwächen."

Warum soll das Zentrum in Heidelberg bleiben? "Für Heidelberg ist es eine riesige Chance, eine Einrichtung mit solch einer Strahlkraft in ihrem historischen Zentrum zu halten", betonte Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Der Standort in der Bremeneckgasse sei zwar sehr beengt, aber der einzige Ort, an dem das Zentrum richtig aufgehoben sei – "in der Mitte der Gesellschaft". Aufgabe des aktuellen Bebauungsplanverfahrens sei es nun, die räumlichen Anforderungen mit dem Standort in Einklang zu bringen. Klar ist für Odszuck auch, dass das Gebäude ruhig in der sonst meist kleinteiligen Altstadt einen Akzent setzen dürfe. Große Gebäude wie die Neue Universität, die Bergbahn oder die Akademie der Wissenschaften ragten jetzt schon heraus.

Dieser Entwurf erreichte mit einem anderen den dritten Platz. Repro: Rothe

Wie weit ist der Planungsstand? Im März hat der Gemeinderat mit überwältigender Mehrheit den Einleitungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren gefasst. Davor und danach gab es mehrere Informationsveranstaltungen mit Ausstellungen, um das Vorhaben mit der Bürgerschaft zu diskutieren. Am 26. Oktober kommt das Projekt auf Antrag der CDU in den Bezirksbeirat Altstadt, derzeit laufen schon die Baugrunduntersuchungen und das Schadstoffgutachten. Im zweiten Quartal, hofft Carl Zillich, kuratorischer Leiter der Internationalen Bauausstellung, könne die Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund und dem Land unterzeichnet werden. Danach folge das Bebauungsplanverfahren. Frühester Baubeginn wäre im Jahr 2024.

Wie kam es zu dem aktuellen Entwurf? Er ist das Ergebnis eines international ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs. Die Aufgabe dieses Wettbewerbs war "verdammt komplex", betont Markus Neppl, der als Architekturprofessor nicht nur die Jury leitete, sondern auch noch Chef des Heidelberger Gestaltungsbeirats ist. "Wir mussten so viele Nutzungen unterbringen, Büros, öffentliche Veranstaltungs- und Ausstellungsräume, das Archiv." Und gerade diese öffentlichen Nutzungen bräuchten auch Atmosphäre. Für den Entwurf von "Bez und Kock" habe man sich entschieden, weil dieses Architekturbüro die Eingangssituation für das neue Dokumentationszentrum am besten gelöst habe, referiert Neppl. "Es geht nicht darum, die Altstadt nachzubauen, sondern um ein einladendes, offenes, aber auch selbstbewusstes Gebäude." Besonders das Konzept von "Bez und Kock" mit den großen Veranstaltungsräumen, der Dachterrasse und dem offenen Foyer sei überzeugend. Das vorgeschlagene Baumaterial spielte bei der Juryentscheidung auch eine Rolle: Schließlich ist der rote Sandstein überall in Heidelberg zu finden.

Wie reagieren die Altstädter auf die Pläne? Nachdem die erste Visualisierung in der RNZ veröffentlicht worden war, sprach der Verein Alt-Heidelberg von einem "fensterlosen Klotz". Es gründete sich die Bürgerinitiative Bebauungsplan Bremeneck (BIBB). Jessica Rink, eine der Sprecherinnen, sagte zu Romani Rose: "Wir haben uns immer gewünscht, in den Dialog zu kommen. Es steht überhaupt nicht infrage, dass Sie hier bauen müssen." Allerdings kritisierte Rink das in ihren Augen übergroße Bauvolumen und regte an, darüber nachzudenken, Teile der Gebäudenutzung auszulagern. "Wie kann es sein, dass ein Gebäude, das offen sein soll, so geschlossen wirkt." Rink sprach in diesem Zusammenhang von einer "riesenhaften, blockartigen Architektur" und sorgt sich, dass im Sommer hierdurch zu viel Hitze abgestrahlt werden könne. Gerd Guntermann, Bezirksbeirat der Grün-Alternativen Liste (GAL), befürchtete, dass sich der Neubau ohne Veränderungen an dem Entwurf in die Liste der anderen architektonischen Sünden in der Altstadt einreihen könnte – wie der Weinbrenner-Bau im Marstallhof, der Kaufhof in der Hauptstraße oder die Triplex-Mensa. "Bei den Anwohnern herrschte größtenteils Entsetzen, als das erste Bild veröffentlicht wurde", sagte auch Ulrich Winter, selbst Architekt und einer der BIBB-Sprecher. Die Initiative habe sich aber auch gegründet, um die Diskussion auf einer sachlichen Ebene zu führen und zu verhindern, dass Ressentiments geschürt werden. "Das Hauptproblem ist das Bauvolumen. Wir brauchen einen Entwurf, dem ein Großteil der Bevölkerung zustimmen könnte." Auf Christoph Egerding-Krüger von der Initiative "Leben in der Altstadt" (Linda) wirkt der Architektenentwurf hingegen einladend. Wenn man von der Bergbahn komme, habe man Lust, die Treppen hochzugehen, in dem öffentlichen Café auf der Terrasse etwas zu trinken und sich mit der Geschichte der Sinti und Roma zu befassen.

Warum wird das Archiv oder die Tiefgarage nicht ausgelagert? Das Archiv gehöre zu dem öffentlichen Bildungszentrum einfach dazu, so Zillich, und könne auch von Schulklassen besucht werden. In der Tiefgarage entstünden nur acht oder neun Stellplätze. "Sie sind vor allem für Gäste mit einem hohen Sicherheitsbedarf."

Wird sich der Architektenentwurf trotzdem noch ändern? Besonders die hohen fensterlosen Außenwände hatten bei einigen Altstädtern für Kritik gesorgt. "Die Gestaltung der Fassade kann sich noch ändern", beruhigte Neppl. "Das Gebäude wird noch weiter gedeihen", sagte auch Zillich: "Wir haben den besten Entwurf ausgewählt, er ist aber noch nicht fertig." "Auch wir wollen nicht, dass der Neubau verschlossen wirkt – und sehen noch Entwicklungspotenzial. Das wird sich definitiv noch ändern", betonte Emran Elmazi.