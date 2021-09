So stellen sich „Bez und Kock“ das neue Zentrum vor. Doch die Visualisierung sorgt für Ärger. Repro: RNZ

Heidelberg. (RNZ) Nach Bekanntwerden der Neubaupläne des Dokumentationszentrums der Sinti und Roma in der Altstadt hat sich die Bürgerinitiative Bebauungsplan Bremeneck (BIBB) gegründet. Wie die Initiative mitteilt, begrüße man ausdrücklich, dass das Dokumentationszentrum in Heidelberg angesiedelt ist. Vorwürfe des Antiziganismus, wie sie vereinzelt geäußert wurden, weise man entschieden zurück. Es gehe nur um das Volumen des Neubaus: Das Gebäude wäre an dieser Stelle schlichtweg zu groß.

Der geplante Bau füge sich weder stadtbildverträglich entsprechend der Gesamtanlagenschutzsatzung noch umweltverträglich entsprechend den Klimaschutzzielen der Stadt Heidelberg in die Altstadt ein, so die Initiative. "Die BIBB hofft daher auf eine deutliche Überarbeitung des Entwurfs mit stark reduziertem Volumen." Man habe daher alle Gemeinderatsfraktionen gebeten, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zu überdenken.

"Die BIBB wünscht sich den öffentlichen Dialog mit dem Dokumentationszentrum der Sinti und Roma und eine öffentliche Abstimmung in der Bürgerschaft, da der Umbau aus öffentlichen Geldern finanziert wird", heißt es in der Pressemitteilung. Es solle also die Zustimmung einer breiten Öffentlichkeit zum Neubau angestrebt werden.