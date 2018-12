Heidelberg. (rnz/mare) Ganz Heidelberg wird in Partylaune versinken, wenn in der Silvesternacht am Himmel das große Feuerwerk steigt. Ganz Heidelberg? Nein. Denn die Feuerwehr wird alles andere als freudentrunken sein: Die Kameraden sind bestens auf den Jahreswechsel vorbereitet und bereit, auszurücken, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Damit es soweit aber gar nicht kommt, haben die Brandschützer jetzt schon Tipps parat, damit das Feuerwerk ohne Feuerwehr über die Bühne gehen kann:

Feuerwerksartikel gehören nicht in die Hände von Kindern, Jugendlichen und Betrunkenen.

Knallkörper und Raketen nur im Freien verwenden, ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Menschen und Gebäuden einhalten.

Gebrauchsanweisung beachten – Qualitätsfeuerwerk liegt immer eine Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache bei.

Knaller nicht zusammenbündeln.

Knaller, die nicht explodiert sind, nicht wieder anzünden. Machen Sie diese am besten mit Wasser unbrauchbar.

Raketen nur senkrecht abfeuern, sicheren Standplatz wählen wie leere Flasche im Flaschenkasten und auf eine sichere Flugrichtung achten. Zündschnur am besten mit einem langen Streichholz anzünden – einem guten Feuerwerk liegt diese regelmäßig bei.

Raketen bei stärkerem Wind und Windböen nicht abfeuern.

Auf keinen Fall Feuerwerkskörper selbst herstellen oder illegal aus dem Ausland importieren.

Achten Sie auf Qualität und sicheres Feuerwerk! In Deutschland darf nur Feuerwerk verkauft werden, das von einer der 14 zugelassenen EU-Prüfstellen auf seine Sicherheit geprüft wurde. Sie erkennen dies am CE-Zeichen und der Prüfnummer (zum Beispiel 0589-F2-0187) – 0589 steht hierbei für die in Deutschland zugelassene Prüfstelle der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Auch das Siegel des Verbandes der pyrotechnischen Industrie (VPI) ist ein gutes Indiz für legales und sicheres Feuerwerk.

Für den Notfall Löschmittel wie einen Eimer mit Wasser oder Feuerlöscher bereitstellen.

Schützen Sie Haus und Wohnung vor Brandgefahren! Entfernen Sie Möbel, Hausrat und andere brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen. Schließen Sie Fenster und Türen.

Nehmen Sie Rücksicht auf Kinder und Tiere, die sehr unter der Knallerei leiden.

Beachten Sie, dass das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern verboten ist.

Einige wenige Punkte gibt es auch bei der Raumdekoration zu beachten: Luftschlangen, Girlanden und Lampions dürfen nicht mit Heizstrahlern oder offenem Feuer wie Zigaretten in Berührung kommen. Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt. Leeren Sie glimmende Zigarettenkippen vom Aschenbecher in einen Blecheimer um oder löschen sie mit Wasser ab.

Bei Veranstaltungen in größeren Räumen gilt: Ausgewiesene Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge müssen frei benutzbar bleiben. Das Abstellen von Gegenständen oder Parken vor solchen Ausgängen ist verboten.

Um die Vielzahl der Notrufe bearbeiten zu können, wird die Feuerwehrleitstelle mit einem zusätzlichen dritten Mitarbeiter besetzt. Mehrere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr werden den Jahreswechsel wie schon in der Vergangenheit im Gerätehaus feiern.

Im Notfall: 112 wählen!