Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Sie hupen SOS. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Wie einst die Titanic nach der Kollision mit einem Eisberg. Der Eisberg heißt jetzt Corona. 40 Busse von Tourismusunternehmen der gesamten Region, wollten am Mittwoch bei ihrer Fahrt durch Heidelberg signalisieren, dass sie in Not geraten sind durch die strengen Corona-Vorschriften. Um die Symbolik noch zu verstärken, taten sie das um 11.55 Uhr: "fünf Minuten vor zwölf".

Busunternehmen demonstrieren in Heidelberg Kamera: Sebastian Riemer / Produktion: Götz Münstermann

22 Busse hatten sich in Neckargemünd zur Weiterfahrt nach Heidelberg getroffen, 5 waren bereits am Neckarmünzplatz eingetroffen und 13 Busse stießen schließlich aus Richtung Mannheim kommend noch dazu. Der erste, der in Heidelberg aus Neckargemünd ankam war der älteste. Es war der Nostalgie-Benzbus von Hoffmann-Reisen aus dem Jahr 1957. Um kurz vor 12 Uhr begann der Konvoi seine Runde durch Heidelberg. "Corona-Demo" stand bei einem der Busse auf der digitalen Fahrtrichtungsanzeige zu lesen. Damit auch unbeteiligte Passanten mitbekamen, was das Ganze soll.

Organisiert hatten die Tourismus-Bus-Demo und die Demo der lokalen Reisebüros Edith Mayer und Steffen Nahler. Selbst aus Heilbronn kamen Teilnehmer. "Bei uns fand nichts statt. Die Alternative war Stuttgart oder Heidelberg. Und Heidelberg ist halt doch schöner", sagte einer der Heilbronner Reisebüro-Mitarbeiter.

Neben 40 Reisebussen hatten sich über 80 Vertreter von primär regionalen Tourismusbetrieben zur Kundgebung angemeldet. Angesichts von vorgeschriebenen Abstandsregeln waren das zu viele für den Neckarmünzplatz. Deshalb fand parallel eine zweite Kundgebung vor dem Rathaus statt.

2,9 Millionen Jobs stünden in der Bus- und Reisebürobranche auf dem Spiel, hieß es. Mit der Demo und Kundgebung in Heidelberg und in zahlreichen anderen Städten wollte man sich Gehör bei der Politik verschaffen. "Unsere Auftragsbücher waren voll, jetzt sind sie komplett leer", sagt Marc Egolf, Disponent von Hettinger Reisen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, der einen der Demo-Busse steuert. "Es gibt im Moment nichts zu tun. Praktisch alle sind in Kurzarbeit. Aber telefonisch erreichbar sind wir trotzdem", schildert er die Situation, die in allen Tourismus-Busunternehmen gleich ist.

"Es ist die Ungewissheit, die einem zu schaffen macht. Man weiß nicht, ob es die Firma nächste Woche noch gibt. Und diese Ungewissheit nimmt man auch mit nach Hause", betont er. Man habe zwölf Reisebusse. Die seien alle abgemeldet, um Geld zu sparen. Außer dem einen, der an der Demo teilnimmt. "Der wurde gestern angemeldet und wird heute Nachmittag wieder abgemeldet", sagt Egolf. Als der Buskonvoi dann am Bismarckplatz ankommt, ist es bereits fünf nach zwölf Uhr. Egolf nimmt es eher gelassen: Ist ja nur die reale Uhrzeit.

Hermino Katzenstein, grüner Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Sinsheim, ist ebenfalls zur Demo gekommen. Er verspricht: "Sie - Busunternehmen und Reisebüros - werden von uns gehört. Das verspreche ich. Was bei den Verhandlungen rauskommt, steht noch nicht fest", sagte er. Da könne er keine festen Zusagen machen. Verkehrsminister Winfried Herrmann habe jedoch 200 Millionen Euro Soforthilfe für den ÖPNV und 40 Millionen Euro für die Reisebusbranche angekündigt. "Ob das so kommen wird, weiß im Moment noch niemand", räumt er ein.

Auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung verspricht vor Ort, dass er sich heute im Bundestag dafür die Branche einsetzen werde. Reisebusunternehmen und Reisebüros sollen in den Wirtschaftsstabilisierungsfond, auch Rettungsschirm genannt, aufgenommen werden. "Es kann nicht sein, dass nur Großkonzerne wie die Deutsche Bahn oder die Lufthansa vom Staat gestützt werden. Davon müssen auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren", sagt Jung. Leere Auftragsbücher und in der Reisebürobranche zusätzlich hohe Rückforderungskosten der Kunden belasten die Liquidität der Firmen. Man benötige jetzt schnell Finanzhilfen, um Insolvenzen zu vermeiden.

"Jeder, der die Hygienestandards einhalten kann, soll öffnen dürfen und fahren dürfen", meint Jung. "Wir haben ja ein Hygienekonzept in den Reisebussen vorgelegt, das aber nicht akzeptiert wurde", so Edith Mayer vom Busunternehmen Mayer aus Neckargemünd. Problematisch sei aber auch die Ertragslage. Bei nur 25 oder 50 Prozent Belegung der Busse könnte die Wirtschaftlichkeit in Gefahr geraten.

Update: Mittwoch, 13. Mai 2020, 15 Uhr