Von Steffen Blatt

Heidelberg-Bahnstadt. In der Bahnstadt trifft man sich gerne an der Schwetzinger Terrasse. Besonders beliebt ist das Feld mit den Wasserfontänen, gerade bei sommerlichen Temperaturen kühlen sich dort nicht nur Kinder ab. Doch seit Ende September 2017 ist die Anlage gesperrt, das Wasser versiegt. Grund sind Kalkablagerungen, die eine glatte und rutschige Schicht auf dem Fontänenfeld bildeten. Jetzt soll eine Anlage eingebaut werden, die für kalkfreies Wasser sorgt.

Der Bezirksbeirat der Bahnstadt gab dem Vorhaben vergangene Woche einstimmig grünes Licht, jetzt müssen noch der Bau- und Umweltausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats entscheiden. "Wir können die Anlage in der jetzigen Form nicht weiterbetreiben", erklärte Andreas Lippke vom städtischen Landschafts- und Forstamt den Bezirksbeiräten. Seit zwei Jahren gebe es mit dem 2013 gebauten Fontänenfeld Probleme. Der Kalk aus dem Wasser setzt sich in den Poren des Asphalts fest und bildet eine glatte Schicht. Gerade wenn das Wasser nicht mehr lief, die Fläche aber noch nass war, habe es mehrere Stürze von Radfahrern und Fußgängern gegeben, so Lippke. Zwar kann die Schicht mit Hochdruckreinigern entfernt werden, dadurch wird der Asphalt aber noch mehr aufgeraut. Chemische Kalklöser können aus Umweltschutzgründen nicht verwendet werden. Zudem haben sich in den Düsen und Rohren ebenfalls Ablagerungen gebildet. Noch dazu kommt, dass die Anzahl der Keime im Sommer 2014 bedenklich anstieg. Am Ende musste dem Wasser Chlorgranulat zugesetzt werden - was aber wiederum Verkalkungen weiter begünstigt.

Jetzt soll eine Entkalkungsanlage alles besser machen. Sie soll den pH-Wert des Wassers im richtigen Bereich und das Nass auch keimfrei halten - alles automatisch und umweltfreundlich. Eine Fachfirma aus Ilvesheim soll die Anlage installieren. Der Behälter wird im Boden versenkt, und dafür muss auf der Schwetzinger Terrasse auf etwa 15 Quadratmetern Fläche gegraben werden. An weiteren einzelnen Stellen wird für die Anschlüsse von Strom- und Wasserleitungen ebenfalls gebuddelt. Im Zuge dessen könnten auch einzelne Asphaltflächen repariert werden, die durch die Hochdruckreinigung schon in Mitleidenschaft gezogen worden seien, berichtete Lippke.

Das ganze Projekt wird 132.000 Euro kosten. Dafür wird Geld verwendet, das im Hauhalt eigentlich für die Instandsetzung des Platzes an der Bus- und Bahnhaltestelle "Stadtwerke" vorgesehen war. Das soll aber erst gemacht werden, wenn der große Haltestellenumbau am Hauptbahnhof beendet ist - und der hat sich um ein Jahr verschoben. Stimmen alle Gremien zu, könnte die Arbeiten noch im Frühjahr starten und die Anlage in diesem Sommer in Betrieb gehen, kündigte Lippke an.

"Hätte man sich das nicht vorher denken können, dass kalkhaltiges Wasser zu Ablagerungen führt?", fragte Bezirksbeirat Fabian Schlaich (Grüne) in der Sitzung. Die Anlage sei nach bestem Wissen gebaut worden, antwortete Lippke. Trotzdem prüfe man bei der Stadtverwaltung, ob ein Gewährleistungsfall vorliege. Bauherr des Fontänenfeldes war die "Entwicklungsgesellschaft Heidelberg". Das Konsortium aus der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH, der Sparkasse Heidelberg und der LBBW Immobilien Management GmbH entwickelt und vermarktet die meisten Bahnstadt-Flächen.