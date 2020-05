Heidelberg/Eppelheim. (pol/rl) Am Mittwoch zwischen 10 und 20 Uhr wurde von acht Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd mit Fußstreifen in Zivil die Rauschgiftkriminalität an bekannten Schwerpunkten in den Heidelberger Stadtteilen Hasenleiser und Emmertsgrund sowie in Eppelheim überwacht.

Dabei wurden zwei Fahrzeuge und 38 Personen kontrolliert. In acht Fällen wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Sechs Personen verstießen gegen die Corona-Verordnung, da sie sich in Gruppen an verschiedenen Örtlichkeiten aufhielten und dabei den geforderten Mindestabstand nicht einhielten.

In der Konstanzer Straße wurde um 13.30 Uhr ein 28-Jähriger festgestellt, der gerade dabei war, einen Joint zu rauchen. Hinter einer Parkbank unter dem Laub versteckt, fanden die Beamten dann eine Aluplombe mit Marihuana. Um 15.30 Uhr wurde am gleichen Ort vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren angetroffen, die sich alle nicht an den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand hielten, angetroffen werden. Ein 20-Jähriger trat seinen Joint beim Erkennen der Polizeistreife aus.

Kurz vor 16 Uhr wurden im Pausenhof der Emmertsgrundschule in der Jaspersstraße zwei Männer im Alter von 23 und 30 Jahren angetroffen, die sich gerade einen Joint drehten. Dabei wurde eine geringe Menge Marihuana sichergestellt, gegen die beiden Männer werden Strafverfahren eingeleitet.

Bei der Kontrolle eines 15-Jährigen in der Emmertsgrundpassage um 18.30 Uhr, händigte der Jugendliche den Beamten ein Tütchen Marihuana aus, das er in der Hosentasche dabei hatte. Der Jugendliche wurde nach Hause gebracht und seiner Mutter übergeben.

Gegen 20 Uhr wurden auf einer Grünfläche in der Albert-Lortzing-Straße in Eppelheim drei Personen im Alter von 19 bzw. 20 Jahren kontrolliert. Eine davon war jener 20-Jährige, der bereit um 13.30 Uhr in der Konstanzer Straße aufgefallen war. Hier wurde er zum zweiten Mal beim Joint-Rauchten erwischt.