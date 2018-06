Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Sie sind ein eingespieltes Team. Joshua und Timo. Joshua, elf Jahre alt, geht in die fünfte Klasse der Elisabeth-von-Thadden-Schule in Wieblingen. Ohne Timo wäre das nicht möglich. Denn Joshua ist hochgradig sehbehindert, verfügt gerade einmal über eine restliche Sehstärke von ungefähr 0,5 Prozent.

Der Grund: Eine sogenannte septo-optische Dysplasie, eine angeborene und unheilbare Erkrankung, bei der eine Unterentwicklung des Sehnervs und ein Defekt des Gehirns zusammenfallen. Auf eine spezielle Förderschule wollte Joshua dennoch nie.

"Mein Traum ist es, das Abitur zu machen", sagt er. Deshalb entschied er sich gegen die die staatliche Schule für Blinde und Sehbehinderte in Ilvesheim - und für das Thadden-Gymnasium.

Dort sitzt er an einem milden Mittwochvormittag im Juni auf einer Bank des schuleigenen Freiluft-Klassenzimmers. Links neben ihm der Blindenstock und die Brotzeitdose, rechts neben ihm Timo.

Timo ist 19 Jahre alt und leistet seit Anfang September den Bundesfreiwilligendienst als Schulbegleitung im Rahmen einer Assistenz. Jeden Tag holt er Joshua von Zuhause ab, fährt morgens gemeinsam mit ihm von Dossenheim nach Wieblingen, und mittags wieder zurück.

Er hilft Joshua bei seinem Weg von einem Klassenzimmer zum anderen, fotografiert Tafelaufschriebe ab, bereitet Arbeitsblätter, Grafiken und Klassenarbeiten so auf, dass Joshua sie an seinem Computer lesen und bearbeiten kann. Wenn der Fünftklässler Hilfe benötigt, ist sein Begleiter sofort zur Stelle.

"Ein Schulbegleiter ist sehr wichtig für Joshuas schulischen Alltag. Timo weiß genau, was für Unterrichtsmaterialien Joshua braucht, was er gut alleine kann, und was nicht so gut", sagt Sabrina Grossmann. Sie ist seit Kurzem Joshuas Klassenlehrerin, unterrichtet ihn in den Fächern Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) sowie Soziales Lernen.

Joshua ist in ihrer Klasse der einzige von 26 Schülern mit Behinderung. Doch in den Unterricht ist er integriert wie alle anderen auch. "Er ist absolut akzeptiert, sowohl von seinen Mitschülern als auch von der Schule und den Lehrern", sagt Stefan Rohman, Joshuas Vater.

Um den anspruchsvollen Stoff auf dem Gymnasium bewältigen zu können, verfügt sein Sohn über einen eigenen Laptop, worauf er über eine Kamera die aktuellen Tafelbilder- und anschriebe vergrößert sehen kann. Dennoch: "Ohne einen Schulbegleiter könnte Joshua eine normale Schule nicht besuchen", sagt Rohmann.

Aber nicht nur Joshua, auch Timo profitiert vom täglichen Miteinander. "Es macht mir extrem viel Freude, Joshua zu begleiten und unter die Arme zu greifen", sagt Timo. Nach dem Abitur habe er schon immer etwas mit Kindern machen wollen. Deshalb sei er auf das Angebot der Individualhilfe Heidelberg aufmerksam geworden, die regelmäßig Schulassistenten vermittelt.

"Für diejenigen, die sich für solch einen Freiwilligendienst entscheiden, ist es eine tolle Erfahrung", sagt Claudia Hörenz von der Individualhilfe. "Man erhält Einblicke in einen komplett anderen Lebensalltag und hat die Möglichkeit, sich beruflich zu orientieren. Gleichzeitig leistet man einen wichtigen Beitrag zur Inklusion." Nur durch diese Form der Unterstützung könnten Kinder mit Behinderung ein einigermaßen normales Leben führen.

Ein möglichst normales Leben führen: Nichts wünscht sich Joshua mehr. Dafür ist er aber zumindest in der Schule weiterhin auf einen Begleiter wie Timo angewiesen. Doch dessen Assistenz endet zum Ende des Schuljahres.

Für das kommende müssen Joshua und sein Vater daher einen neuen Begleiter suchen. Was er mitbringen sollte? Kommunikationsfreude und ein wenig technische Begabung. "Damit", sagt Rohmann, "wäre Joshua auf jeden Fall geholfen."

Info: Wer im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes Joshua oder auch andere behinderte Schüler unterstützen möchte, sollte sich möglichst zeitnah bei der Individualhilfe Heidelberg melden, unter Telefon 06221 / 82817-0 oder per E-Mail an info@individualhilfe.de