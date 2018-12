Von Holger Buchwald

Heidelberg. Ein Schauspieler, der schon als Clara in "Heidi" auf der Bühne stand. Eine Knüpfwerkstatt, in der die Perücken der Opernsänger gefertigt werden. Drei quirlige junge Frauen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kultur absolvieren: Für die Jungreporter von "Schüler machen Zeitung" war es ein Nachmittag voller ungewöhnlicher Begegnungen und Beobachtungen. Zwölf Neuntklässler aus dem Bunsen- und Hölderlin-Gymnasium sowie aus dem Heidelberg College hatten die exklusive Gelegenheit, hinter die Kulissen des städtischen Theaters zu blicken und für eigene Artikel zu recherchieren.

Im Alten Saal ist derzeit das Bühnenbild von "Ronja Räubertochter" aufgebaut. So lautet der Titel der diesjährigen Weihnachtsgeschichte des "Jungen Theaters". Ein Mal im Jahr verlasse diese Truppe ihr Stammhaus in der Zwingerstraße und spiele extra für die Adventszeit eine Produktion im großen Haus in der Theaterstraße, erklärt Jana Lösch von der Pressestelle des Theaters. Dann klettern die Jungreporter mit den Schauspielern und den FSJlerinnen selbst auf die Bühne. Nach dem Gruppenbild teilen sich die Jungreporter auf.

Rainer Scharpegge führt einen Teil von ihnen durch die Werkstätten. Er ist eigentlich IT-Berater, arbeitet aber ehrenamtlich für den Technischen Direktor. "Er ist die gute Seele des Hauses", sagt Lösch. Und als diese bietet er leidenschaftlich gerne Theaterführungen an. In der Schreinerei zeigt er ein maßstabsgerechtes Modell eines Bühnenbildes für eine zukünftige Produktion. Nach dieser Vorgabe bauen die festangestellten Handwerker des Theaters derzeit alles in groß nach. Bei den Malern, in der Deko-Abteilung und bei den Kostümbildnern - überall gibt es jede Menge zu beobachten: große, rosa Telefonhörer aus Styropor, riesige Stoffbahnen und Wandmalereien, Stellwände. Und Scharpegge macht klar: Trotz des Neubaus gibt es in der Theaterstraße viel zu wenig Platz. Insbesondere, wenn viele unterschiedliche Produktionen parallel gespielt werden, müssen viele Requisiten und Bauteile zwischen dem Fundus im Pfaffengrund und dem Haupthaus in der Altstadt hin- und hergefahren werden.

In der Kantine berichten unterdessen Kira Vilsinger, Hannah Beese und Franziska Häberlein Schülern begeistert über ihr FSJ. Seit September arbeiten die Drei für 360 Euro im Monat im Theater: zwei in der Öffentlichkeitsarbeit, eine am "Jungen Theater". Für sie ist noch alles neu und spannend. Und sie freuen sich auf ihr eigenes Projekt, das sie in den nächsten Monaten auf die Beine stellen dürfen. Schauspieler Max Gnant spielt in "Ronja Räubertochter" den Glatzen-Peer. Seine ersten Theatererfahrungen hat er schon in der Grundschule gemacht - beim Krippenspiel.

"Ich war schon früh der Josef", schmunzelt er, als er den Schülern von seinen ersten Gehversuchen berichtet. Er würde in Zukunft gerne einmal als Clown im Zirkus arbeiten. Seine Kollegin Laila Richter hat gleich zwei unterschiedliche Rollen im aktuellen Weihnachtsstück - eine als Räubermutter und eine als Hexe. Vor Erkältungen im Winter schützt sie sich mit einem Teegetränk aus Ingwer, Zitrone, Nelken und Kardamon. Ein Geheimrezept eines früheren Dozenten.

Die Jungreporter selbst sind vom Theaterleben begeistert. "Es ist beeindruckend, was für ein Riesenaufwand dahinter steckt", sagt College-Schüler Lukas Beschen, der bei der Führung von Rainer Scharpegge dabei war. "Es war cool, die Schneiderei zu sehen", sagt seine Mitschülerin Charlotte Becker. Maya Seitz vom Bunsen-Gymnasium wusste vorher noch nicht, dass man auch in einem Kulturbetrieb wie dem Theater oder auch in Museen ein FSJ absolvieren kann. Nach dem Gespräch mit ihren begeisterten Interviewpartnerinnen könnte sie sich so etwas gut vorstellen. Norah Knörzer vom Hölderlin fände hingegen ein Leben als Schauspielerin zu anstrengend: "Jeden Tag acht Stunden Proben oder Aufführungen, kein freier Tag, das ist ganz schön hart."

Info: Das Theater bietet am Donnerstag, 28. Dezember, 15 Uhr, einen Zusatztermin für Ronja Räubertochter an. Infos und weitere Termine unter www.theaterheidelberg.de