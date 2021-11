Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Naomi kann es nicht glauben. "Echt?", fragt sie erstaunt in die Runde, als sie hört, dass sich dort, wo sie jetzt steht, vor Kurzem auch die Rapperin Nura aufgehalten hat. Normalerweise ist der Backstage-Bereich der Halle 02 eine Art Schutzraum, der vor allem den Künstlern vorbehalten ist, um sich zu entspannen, zu stärken und frisch zu machen, bevor es auf die Bühne geht. Nun durften aber auch die Heidelberger Nachwuchsreporter von "Schüler machen Zeitung" (SMZ) einen Blick hinter die mal mehr, mal weniger heiligen Kulissen des Kultur- und Konzerthauses in der Bahnstadt werfen.

Beobachten, Fragen stellen, Gesagtes notieren und daraus am Ende einen Bericht oder ein Interview machen – zu diesem Zweck organisieren RNZ und Sparkasse Heidelberg im Rahmen des Zeitungsprojekts traditionell sogenannte Recherchetermine für die Schüler der teilnehmenden Schulen. Bei dem Termin in der Halle 02 sind am Mittwochvormittag zehn Jugendliche von der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH), der Waldorfschule, dem Kurfürst-Friedrich-Gymnasium und der Elisabeth-von-Thadden-Schule dabei. Es ist die erste Vor-Ort-Recherche der SMZ-Saison – und gleichzeitig die erste nach mehr als eineinhalb Jahren Pandemie.

Trotz steigender Infektionszahlen ist aktuell zwar mehr möglich als noch im Herbst 2020, doch das Virus ist nach wie vor allgegenwärtig. Das zeigt sich beim Recherchetermin daran, dass die Jungjournalisten eine Maske über Mund und Nase tragen. Und es zeigt sich an mancher Frage an die vier Mitarbeiter, die sich an diesem Tag Zeit für die Schüler genommen haben. "Wie lief das mit Corona bei euch?", will die IGH-Schülerin Gul Dasteh von Phil Voll, Produktionsleiter der Halle 02, wissen. Der erklärt, dass die Pandemie seine und die Arbeit seiner Kollegen nachhaltig verändert hat. Immer wieder kurzfristig umplanen, sich immer wieder auf neue Bedingungen einstellen – "das frisst unheimlich viel Zeit".

Für fast alle Schüler ist es das erste Mal, dass sie einen Fuß in die bald 20 Jahre alte Veranstaltungslocation setzen. Entsprechend viel gibt es für sie in Erfahrung zu bringen. Wie kommt man an Künstler? Wie sieht ein Arbeitstag eines "Halle"-Angestellten aus? Über wie viele Räume erstreckt sich eine Party? Was sind die Haupteinnahmequellen? Und: Darf man als Mitarbeiter ein Selfie mit einem Künstler machen?

Während die Befragten mit Geduld und Lockerheit antworten, schreiben die Jugendlichen fleißig auf ihren Notizblöcken mit. Etwa, dass ein Produktionsleiter in der Halle 02 sich nicht nur um Essen und Getränke für die Künstler kümmert, sondern manchmal auch darum, dass die vor dem Auftritt nochmal ihren Körper im Fitnessstudio in Form bringen können. Oder dass die "Halle" ihre Veranstaltungswerbung inzwischen vor allem auf den Social-Media-Kanälen ausspielt – zum einen, um bestimmte Zielgruppen besser zu erreichen, zum anderen, um den Papierverbrauch für die Plakatwerbung zu verringern.

Von der Garderobe im Foyer (laut Betriebsleiterin Katharina Nick "unser einziger Raum mit Tageslicht") geht es durch den Servicegang – der Bereich, in dem sich sonst nur Mitarbeiter bewegen – in die Küche hinter dem großen Saal. Hier, im Maschinenraum der Bar, wird den Mitarbeitern hinter der Theke zugearbeitet, werden leere Flaschen gesammelt und Gläser gespült. Eine Treppe hinter dem großen Saal führt schließlich hinunter in den Keller, wo ein Tischkicker den Backstage-Bereich ankündigt. Zwei Türen später öffnet sich ein Raum mit einem langen Holztisch, hipper Deckenbeleuchtung und kleiner Küche. Links nebenan findet man ein gemütliches Wohnzimmer mit großem Fernseher, Wandbildern und Vintagemobiliar. Sido, 187 Straßenbande, Torch, und eben die Rapperin Nura waren schon hier. Manchmal, erzählt Betriebsleiterin Nick, ergeben sich in diesem Raum besondere Momente, etwa wenn ein Künstler sich ans Klavier setzt und seiner Inspiration freien Lauf lässt.

Ein wenig Inspiration benötigen nun auch die zehn Nachwuchsreporter. Sie dürfen all die gewonnenen Eindrücke niederschreiben – und bald vielleicht auch ihren Namen an dieser Stelle lesen.