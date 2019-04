Strahlende Sieger, Lehrer und Projektverantwortliche gab es gestern in den Räumen der Sparkasse Heidelberg. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Bei den Nachwuchsreportern ist es wie bei den Profis: Die einen schreiben einfach drauf los und verbessern erst später ihre Texte. Die anderen suchen den perfekten Einstieg, dann läuft es wie von selbst. Die Gewinner des diesjährigen "Schüler machen Zeitung"-Wettbewerbs berichteten am Dienstag bei der Preisverleihung in der Zentrale der Heidelberger Sparkasse von ihren Erfolgsgeheimnissen.

Für den elfjährigen Tudor Codrea aus Rumänien und die 18-jährige Romina Kosari aus dem Iran war das Zeitungsprojekt unterdessen eine ganz besondere Herausforderung. Obwohl sie erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben, haben sie zusammen mit ihren Mitschülern der Vorbereitungsklasse 3 an der Internationalen Gesamtschule bereits einen eigenen Text für die RNZ-Beilage geschrieben - und wurden dafür mit dem zweiten Platz belohnt.

Die Sparkasse Heidelberg prämierte die ersten drei Ränge mit 300, 200 und 100 Euro für die Klassenkasse. Und die Autoren haben sich dieses Preisgeld wirklich verdient, findet Kai Kuntz von der Sparkasse. Daniel Mandera und Linus Ihle aus der Klasse 9b des Helmholtz-Gymnasiums sahen sich bei der Suche nach einem Thema in ihrem nächsten Umfeld um und wurden bei der Arbeitsstelle von Daniels Mutter fündig: Sie ist Stationsärztin der Kardiologie in der Reha-Klinik Bad Schönborn.

Und dort trafen die beiden Jungjournalisten den Patienten Werner H., der nach mehreren Fehldiagnosen in anderen Krankenhäusern beinahe an einem Herzinfarkt gestorben wäre. Seine Geschichte verarbeiteten sie in einem eigenen Zeitungsartikel und führten dazu auch noch ein Interview mit Daniels Mutter.

"Werner H. ,starb’ in der Eingangshalle des Krankenhauses" - mit solchen Sätzen gelang es Daniel und Linus, ihren Text noch spannender zu machen und den Ernst der Lage, in der sich der Patient befand, zu verdeutlichen. "Genau das haben wir damit beabsichtigt", erzählt Daniel stolz: Immer wieder hätten er und Linus an ihrem Text gefeilt, bis sie ihn endlich zur RNZ schickten.

Was für sie ein Leben in Deutschland und der Umgang mit der schwierigen Sprache bedeutet, verdeutlichten Tudor und Romina in ihren kleinen Texten. Wobei der Fünftklässler Tudor ganz gewitzt war: Als die Schüler nämlich von ihrer Lehrerin aufgefordert wurden, ihr deutsches Lieblingswort zu nennen, googelte der Elfjährige nach wohlklingenden Begriffen - und entschied sich für Libelle. Romina berichtete hingegen davon, dass sie ihre Freunde im Iran vermisse.

Vor zwei Wochen war die Familie von dort geflohen - weil sie zum Christentum konvertiert waren. "Ich lebe hier", sagt Romina am Rande der Preisverleihung: "Aber in Gedanken bin ich im Iran." Ihre Deutschkenntnisse sind unterdessen schon sehr gut, daher wurde die Vorbereitungsklasse bereits aufgelöst. Stattdessen gibt es jetzt das Unterrichtsfach "Deutsch als Zweitsprache" (DaZ).

Ein sehr ernstes Thema hat sich Matilda Kölmel aus der Klasse 9b des Hölderlin-Gymnasiums herausgesucht. Sie schrieb über die 92-jährige Zeitzeugin Irmgard Hoepke, die die Parallelklasse im Geschichtsunterricht besucht hatte. Mit den Jugendlichen diskutierte sie über ihre Schulzeit während der Nazi-Herrschaft und über die Angst vor einem neuen Weltkrieg. "Ich wollte mir ein Thema aussuchen, das wichtig ist", sagt Matilda. Und eines wird bei ihrem mit dem dritten Platz belohnten Artikels deutlich: Sie war von der Seniorin wirklich berührt.

Mit diesen drei herausragenden Artikeln haben sich die Jugendlichen gegen eine beachtliche Zahl von Konkurrenten durchgesetzt: 546 Schülerinnen und Schüler aus 23 Klassen haben sich in diesem Jahr an dem gemeinsamen Projekt von RNZ und Sparkasse Heidelberg beteiligt. Und die beste Nachricht verkündete Kai Kuntz am Ende der Preisverleihung: "Im nächsten Schuljahr geht es weiter." Dann bekommen die neuen Nachwuchsreporter wieder täglich über sechs Wochen ihre eigene RNZ in den Unterricht geliefert und dürfen danach eigene Artikel schreiben.