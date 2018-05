Seilbahnen machen nicht nur im Gebirge, sondern auch in Städten durchaus Sinn. Das hat die Firma Leitner bereits in vielen Metropolen bewiesen. Eine kleinere Variante hat das Unternehmen für die Internationale Gartenausstellung in Berlin umgesetzt. Foto: Leitner

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Eine Seilbahn von einem neuen Parkhaus am Autobahnkreuz Heidelberg über den S-Bahnhof-Pfaffengrund/Wieblingen hin bis zur Kopfklinik auf der anderen Neckarseite: So könnten nach Ansicht von Sören Michelsburg, stellvertretender Vorsitzender der SPD Heidelberg, einige Verkehrsprobleme des Neuenheimer Feldes gelöst werden. "Das ist kein Hirngespinst", sagt der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft "Smart Mobility". Große Seilbahn-Hersteller wie Leitner aus dem Südtiroler Sterzing hätten bereits ähnliche Projekte in Ankara oder Tiflis umgesetzt.

"Dieses Fortbewegungsmittel ist sehr umweltfreundlich, braucht wenige Pfosten und kann bis zu 4500 Personen pro Stunde befördern", schwärmt Michelsburg, der sich gerade erst bei den großen Kabinenherstellern erkundigte, ob so eine Lösung prinzipiell auf Heidelberg anwendbar sei. Der Vorschlag der SPD erinnert an die Idee des Büros "Studio Mobile Concepts" der Architekten Nils Herbstrieth und Uwe Weishuhn, die für das Neuenheimer Feld eine Hochbahn als Nahverkehrsmittel vorschlugen.

Michelsburg präferiert hingegen die einfachere und filigranere Variante einer Seilbahn. An der Endstation an der Kopfklinik könnten autonome Elektrobusse, die per App geordert werden, die Passagiere weiterverteilen, so seine Zukunftsvision. Michelsburg: "Für eine Haltestelle ist an der Kopfklinik genug Platz."

Hintergrund Seilbahnen gibt es bereits in vielen Städten der Welt und nicht nur, um große Höhenunterschiede zu überbrücken. Die längste in Asien und Europa wurde im März 2014 in Ankara mit mehr als 3,2 Kilometer Länge in Betrieb genommen. Die Vorteile einer Seilbahn liegen für die Firma Leitner auf der Hand: Sie sind viel günstiger als Straßenbahnen. Die Stützen und Stationen benötigen verhältnismäßig wenig Platz, zudem genießen die Passagiere eine einzigartige Aussicht. Die Kabinen überwinden spielerisch Hindernisse und bremsen keine anderen Verkehrsteilnehmer aus. Nach der Auftragsverteilung könnten Seilbahnen in sehr kurzer Zeit gebaut werden, so Leitner. Die in Ankara wurde in nur einem Jahr fertiggestellt. Zudem seien Seilbahnen sehr umweltfreundlich, ein barrierefreier Ein- und Ausstieg sei möglich. Auch bei der Sicherheit könne das Transportmittel punkten - bei nur einem Unfall pro 17,1 Millionen Kilometern. Bei einer Straßenbahn kracht es bereits nach 225.000 Kilometern. (hob)

[-] Weniger anzeigen

Was für manche wie Science Fiction klingen mag, meint Michelsburg durchaus ernst, um die Diskussion um den Masterplan für das Neuenheimer Feld zu befeuern. Die Idee einer Seilbahn kam der SPD-AG "Smart Mobility" nach einer Umfrage unter den Beschäftigten des Neuenheimer Feldes. Mit Flyern, die sie an drei Tagen an Pendler verteilten, machten sie auf ihre Aktion aufmerksam.

Immerhin 417 Beschäftigte von den Unikliniken über das Deutsche Krebsforschungszentrum bis zum Springer-Verlag beteiligten sich. Und nach der Auswertung ist Michelsburg überzeugt: "Das größte Problem im Neuenheimer Feld ist, dass der Nahverkehr nicht konkurrenzfähig ist."

80 Prozent der Befragten, die mit dem Nahverkehr ins Neuenheimer Feld pendelten, seien mit dem Verkehrsmittel unzufrieden, berichtet Michelsburg. Damit erreichten Bus und Bahn ähnlich schlechte Werte wie das Auto. "Die meisten der Befragten nutzen den Nahverkehr widerwillig", sagt Michelsburg. Viele von ihnen, weil sie kein eigenes Auto haben und die Entfernung zum Wohnort mit dem Fahrrad zu weit wäre.

Als kurzfristige, leicht umsetzbare Lösungsvorschläge, um die Attraktivität des Nahverkehrs zu erhöhen nennt Michelsburg eine direkte Busverbindung mit der Linie 37 vom Hauptbahnhof in den Campus. Bisher müssen die Fahrgäste am Bunsen-Gymnasium umsteigen.

Die Beschäftigten, die nach wie vor mit dem Auto ins Neuenheimer Feld kommen, wollen vor allem zeitlich unabhängig sein. 70 Prozent der befragten Autofahrer wünschen sich aber eine bessere Anbindung des Neuenheimer Feldes. Damit meinen sie nicht nur eine Fünfte Neckarquerung oder einen Nordzubringer durch das Handschuhsheimer Feld, sondern auch eine verbesserte Ampelschaltung.

Zudem wünschen sie sich eine Haltebucht für Busse an der Pädagogischen Hochschule, damit sie dort problemlos vorbeifahren können. Weitere Möglichkeiten seien Park-and-Ride-Plätze an der Autobahn bei Dossenheim mit Shuttle-Verbindung direkt ins Neuenheimer Feld.

All diese kurz- und langfristig umsetzbaren Vorschläge - unter anderem auch mehr Fahrradabstellplätze an den Instituten, bessere Radwegebeschilderungen und ein zweispuriger Einbahnstraßenverkehr durch das Neuenheimer Feld - möchte die SPD nun weiter diskutieren - und vieles davon in ihr Kommunalwahlprogramm einfließen lassen.